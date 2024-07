Reclaman acciones de conservación urgentes para la torre medieval de 'La Torrecilla' en Lorca

La ciudad de Lorca ha contado, desde hace cientos de años, con un sistema defensivo digno de la importancia estratégica de la zona donde se ubica. 'Llave' del reino de Murcia, y defensora de la frontera con el reino Nazarí de Granada, eran numerosas las fortificaciones, torres y edificios preparados para presentar batalla junto al principal: el Castillo de Lorca. Uno de estos torreones defensivos es 'La Torrecilla', situada en las estribaciones de la sierra a la que da nombre, es quizá la construcción más emblemática de la pedanía a la que también se le otorgó este apelativo.

No obstante, a pesar de la importancia histórica de esta torre vigía, el lugar no vive sus mejores momentos. Según señala a LA OPINIÓN Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de Torrecilla, el lugar presenta varios problemas. El primero y principal es la dificultad para llegar al mismo, ya que desde hace cinco años la carretera de acceso se encuentra cortada, desde que se hundiera el firme tras el paso de numerosos camiones de gran tonelaje, utilizados para transportar materiales a la cabecera de la rambla de La Torrecilla, donde construyeron varios diques de contención: "Ayuntamiento y consejería deberían velar por que el camino esté en condiciones, saben cómo está pero no hay manera de que lo arreglen", reclama Padilla.

Carrtera de acceso a la torre, cortada por su mal estado. / Daniel Navarro

De hecho, hace unos días este problema volvía a quedar patente durante la celebración de las fiestas de la pedanía: "es un proyecto abandonado. Cuando hemos subido a la torre estos años, como es nuestra tradición, se lo hemos planteado a los concejales e incluso al alcalde, pero no se ha concretado nada". Y es que, aunque hay una manera de subir a la torre en coche, es necesario pasar por un terreno privado. "El día que el propietario los cierre, será imposible subir en un vehículo", lamenta. En este sentido, Padilla indica que la dificultad en el acceso, además de ser un inconveniente para los vecinos, podría suponer un riesgo añadido, ya que hace mucho más complicado el acceso de camiones de bomberos a toda la zona en caso de incendio.

Del mismo modo, preguntado acerca del estado tanto de la torre como de las infraestructuras que la rodean, la situación no es mejor que la de la carretera. "En los últimos años lo han roto todo, se llevaron los hierros de las cocinas, las llaves de paso de los goteros de riego de la zona, ¡hasta la puerta de hierro de la torre!", señala el líder de los vecinos de la pedanía. "Te aburres de hacer cosas, porque no hay manera de que perdure", añade al respecto, mientras recuerda las numerosas acciones de conservación realizadas de forma altruista.

Instalaciones cercanas a la torre, en muy mal estado. / Daniel Navarro

Parte del patrimonio defensivo

No obstante, la Torrecilla puede ser mucho más que un punto de encuentro ocasional para los vecinos. Consultada al respecto Cristina Gómez, presidenta de la asociación 'Lorca por su Patrimonio Cultural', indica que a pesar de haber incurrido en un 'falso histórico' durante su restauración, ésta estaría "muy bien ejecutada". "Se levantó en dos momentos distintos, durante la época andalusí y la cristiana, lo que implica técnicas y materiales distintos. Esto significa que la restauración no es correcta, ya que debería haberse continuado con mampostería diferenciada de la original en los cuerpos donde se ha restituido. Si bien es cierto que la torre en origen era andalusí y por lo tanto era de tapial, es difícil llegar a esa conclusión cuando no se tiene el conocimiento específico, así que hubiese sido mejor hacerlo de otro modo", explica.

Fachada y puerta de entrada de la torre. / Daniel Navarro

Así, este elemento constructivo sería uno de los mejores conservados de cuantos pertenecían a la red defensiva del Castillo de Lorca. Por ello, Gómez propone varias acciones para revalorizarla. "Debería iluminarse como el monumento que es y la importancia histórica que tuvo al estar vinculada con el Castillo y la del sistema de protección de la que formó parte", destaca. Para ello, podría realizarse una instalación de paneles solares, para asegurar la autonomía de la torre, algo que podría extenderse a otras torres y castillos del municipio.

Por otro lado, destaca, es imprescindible llevar a cabo una limpieza de la misma, así como restituir los elementos desaparecidos. De cara a evitar incidencias futuras, explica Gómez, sería importante crear programas de concienciación sobre el patrimonio "para dar a conocer el patrimonio de la zona y de Lorca". "Apoyamos a los vecinos en su reivindicación sobre el camino para que puedan realizar actividades en el entorno de la torre que forme parte de su identidad y de la de todos los lorquinos, termina la presidenta de Lorca por su Patrimonio Cultural.