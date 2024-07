Nuevas denuncias por la extracción ilegal de agua en Lorca

A principios de este mes se hacía pública la operación ‘Emanium’ llevada a cabo por la Guardia Civil en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura. Desarrollada en la comarca del Guadalentín, resultaba en la investigación de 56 personas que presuntamente se dedicaban a la sustracción y comercialización de agua subterránea, extraída sin autorización del manantial de Tirieza y del río Luchena, sitos en el término municipal de Lorca.

Tras conocerse la noticia IU reclamaba más medios para luchar contra acciones similares, y este martes el edil de la formación política, Pedro Sosa, comparecía ante los medios para denunciar otra extracción similar que ya habría sido puesta en conocimiento del Seprona. En concreto, se trataría de la instalación de un sistema para transportar agua desde el manantial de Agua Amarga hasta unas instalaciones ganaderas cercanas.

Zanja excavada en las inmediaciones del manantial. / IU Lorca

"No puede ser que haya días en que los vecinos de la zona abran sus grifos y no salga agua mientras se permiten este tipo de operaciones", indicaba Sosa. Asimismo, el edil reclamaba al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, la condena firme de estas prácticas y la personación del Consistorio como parte de la acusación tanto en este como en otros casos similares. "No sabemos por qué este Ayuntamiento no está haciendo nada. Es un despropósito", terminaba el concejal.

Preguntado a este respecto, Gil Jódar indicaba se habían puesto a disposición de la Guardia Civil todos los recursos municipales "como siempre", aunque aún no se tenía constancia a nivel municipal de las investigaciones más allá de lo aparecido en prensa. Del mismo modo, fuentes de la Guardia Civil consultadas sobre la denuncia interpuesta por la IU, indicaban que más allá de la operación 'Emanium', aún no tenían constancia de situaciones similares en la zona.