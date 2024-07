Adif se olvida de los vecinos de Torrecilla, en Lorca, e instala pasos de agua en la rambla

"Es del todo insuficiente". Así define Cayetano Padilla, presidente de la Asociación de Vecinos de Torrecilla y miembro de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Lorca, la decisión de Adif de instalar pasos de agua a lo largo del cruce del Corredor Mediterráneo con la rambla de la pedanía homónima. "El viaducto que nos dijeron que se iba a construir, se ha descartado, no hay forma de que nos hagan caso. Han seguido con la obra y, aunque en algunas zonas se han ampliado, no será suficiente si sale la rambla", lamenta este vecino de Torrecilla.

De esta forma, queda en el olvido la reclamación de los vecinos no solo de Torrecilla, sino también de Campillo, de que en el lugar se construyera un viaducto para asegurar el flujo del agua en caso de avenida. Y es que, según explica Padilla a LA OPINIÓN, la gran cantidad de vegetación y arrastres que podría conllevar una riada no podrá pasar por el espacio dispuesto para ello. En concreto, los pasos instalados son de 2X4 metros, aunque en algunos lugares se han ampliado, añadiendo un bloque de 2X2 metros, algo que los vecinos califican de "barbaridad".

Uno de los pasos ampliados, a escasos metros del cauce. / Daniel Navarro

Y no solo han reclamado a la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias. Según el líder de los vecinos de la zona, también habrían apelado a la Confederación Hidrográfica del Segura: "nos dijeron que no tienen competencias porque según sus datos la rambla acaba 100 metros antes de la vía, aunque el agua no entiende de límites administrativos. Sabemos que ha hecho una serie de recomendaciones para el proyecto, pero tampoco sabemos cuáles", añade.

Posibles protestas

Esta falta de información, que afecta a todos los lugares por los que se desarrollan las obras para la construcción del Corredor Mediterráneo en el municipio de Lorca, estaría llevando a los vecinos al límite. Así, Padilla destaca que el próximo martes se reunirá la comisión creada por la Federación de Asociaciones de Vecinos para el seguimiento del soterramiento, con el objetivo de decidir si se convocan manifestaciones para reclamar más comunicación entre Adif y los vecinos. "No sabemos nada. Lo poco que sabemos es lo que hemos podido sonsacar a terceros y de un día para otro nos encontramos caminos cortados o zanjas en la puerta de nuestras casas", termina.

Parte del tramo Lorca - Pulpí

Cabe recordar que las obras que se ejecutan en Torrecilla son parte del tramo de vía que conectará la Ciudad del Sol con Pulpí. Adjudicado a principios de año por 207 millones de euros, contempla la construcción de 31,3 kilómetros de vía de doble trazado con un plazo de ejecución de 34 meses. Estas actuaciones, que continuarán el trazado tras el soterramiento en Lorca, obligaban en las últimas horas a cortar la Avenida de Sutullena.

Estado de las obras en el paso a nivel de la Avenida de Sutullena, por donde 'saldrá' el soterramiento. / Daniel Navarro

La vía, que conecta con la RM-11, que une Lorca y Águilas, y con la Ronda Central, suponía un gran alivio al tráfico de la zona y, sobre todo, uno de los principales accesos de los vecinos de las pedanías circundantes al casco urbano, que ahora deberán hacer uso de itinerarios alternativos.