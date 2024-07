El velatorio nocturno de difuntos levanta la polémica en Mula

Desde la pandemia provocada por el Covid-19, cuando se decretó que las funerarias no podían mantenerse abiertas durante la noche, el tanatorio ‘Nuestro Padre Jesús’ de Mula ha continuado cerrando sus puertas entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana a pesar del fin de las restricciones.

Durante los últimos meses, una agrupación de vecinos del municipio muleño, con el apoyo de la Unión de Consumidores de España, Noroeste Río Mula, ha criticado esta situación y ha solicitado que el velatorio pueda continuar las 24 horas del día, llegando incluso a recoger 3.500 firmas en apoyo a esta propuesta entre la población de la comarca.

En esta línea, algunos miembros de la organización acudieron el pasado 30 de mayo a la puerta de la funeraria, mientras tenía lugar un velatorio, para intentar convencer a la familia del difunto de que no se marchara a la hora del cierre, lo que finalizó en una intervención de las autoridades de la localidad para apaciguar la situación.

Ese mismo día se celebraba el pleno de mayo del Ayuntamiento de Mula, en el cual, debido a los contactos de dos representantes de la asociación con el alcalde y otros componentes de la Junta Directiva, se decide convocar una reunión para mediar entre la agrupación y la empresa propietaria del tanatorio. Al respecto, el Ayuntamiento no puede intervenir de manera directa en el horario de apertura del tanatorio al tratarse de una empresa privada.

El encuentro tuvo lugar el pasado miércoles, sin embargo, los propietarios del local no se personaron, ya que, como explicaron en un comunicado difundido el día de antes, no estaban dispuestos a mantener ninguna conversación con la asociación al considerar que esta había «atentado» contra su establecimiento y sus trabajadores «al difundir falsedades, victimizarse y utilizar el dolor de las familias en beneficio propio». En ese mismo escrito, declaraban también que la plataforma no se había puesto en contacto con ellos en ningún momento «no utilizando por tanto el diálogo y la buena fe para aclarar el conflicto». Del mismo modo, aseguran que «desde hace un tiempo, el tanatorio continúa abierto por la noche de manera privada para los familiares que lo solicitan».

Con todo, la reunión se llevó a cabo y la Unión de Consumidores presentó al alcalde, Juan Jesús Moreno, y a los delegados del resto de partidos con representación en el Ayuntamiento, las firmas conseguidas entre la ciudadanía. De la misma manera, expresaron los argumentos con los que defienden su propuesta y relataron su versión de los hechos acontecidos.

La Unión de Consumidores de España, Noroeste Río Mula, ha afirmado en un comunicado publicado el jueves que, en ese mismo encuentro, solicitaron «ayuda para trasladar a sus respectivos homólogos del resto de municipios de la comarca, el procedimiento que se ha desarrollado en Mula», ya que habían recibido también consultas de los mismos.

Finalmente, se ha llegado a un acuerdo tras la propuesta del tanatorio de ampliar el horario de apertura al público hasta las 11 de la noche y la posibilidad de la familia más allegada pueda quedarse velando a su difunto durante la noche si así lo desean.