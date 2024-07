La pérdida de aparcamientos en Lorca obliga al Ayuntamiento a buscar solares alternativos

"Ante la falta de información y de soluciones por parte de Adif, el Ayuntamiento lleva ya varias semanas trabajando en la localización de solares que permitan ampliar el número de aparcamientos en la ciudad". Así de contundente se mostraba el edil de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, ante las preguntas de LA OPINIÓN al respecto del cierre por parte de Adif de dos de los aparcamientos más concurridos de Lorca.

Ante esta situación, el Consistorio estaría buscando terrenos donde poder acondicionar zonas de estacionamiento, aparte de las que ya se utilizan en ocasiones puntuales como Feria o Semana Santa, para suplir las pérdidas producidas tras la ocupación por parte de la empresa adjudicataria del proyecto del Soterramiento en Lorca. Concretamente, en las últimas horas se ha procedido al cierre de los parkings de la Plaza de Toros y del antiguo centro de salud de 'Lorca Centro', a lo que hay que sumar las amplias zonas valladas entre la Alameda de Cervantes y el camino 'Marín'. "Estamos intentando localizar terrenos cercanos al casco urbano, pero tampoco existen demasiados", se lamentaba Bayonas.

El aparcamiento de la Plaza de Toros, ya vacío. / Daniel Navarro

Preguntado acerca de la posibilidad de bajar las tarifas de los aparcamientos públicos de la ciudad, Bayonas la descartaba por completo. "No contemplamos bajar los precios, más que nada por la fuerte demanda que va a haber y por no hacer competencia desleal a los aparcamientos privados". En cuanto a la ORA, el concejal señalaba que se van a buscar más zonas para habilitar con este sistema para compensar las pérdidas sufridas en los últimos días. "Aunque le hemos pedido a Adif que ciertas zonas no se cerraran, las necesidades de espacio para la obra se han impuesto", explicaba.

Del mismo modo, el responsable de Seguridad Ciudadana indicaba que el Consistorio va a pedir asistencia a Adif para localizar solares en las zonas adyacentes a la obra con el objetivo de arrendarlos para crear aparcamientos. "Lo más urgente es sustituir los espacios perdidos en la Plaza de Toros y en Lorca Centro, y es en sus inmediaciones donde estamos centrando todos nuestros esfuerzos", aportaba.

Junto a las Clarisas

Según fuentes municipales, uno de estos espacios de aparcamiento adicional podría ubicarse en un solar de grandes dimensiones situado en la parte trasera del convento de las hermanas Clarisas. Esta zona, cuyo acceso podría realizarse a través de la avenida de Santa Clara, supondría un alivio para los usuarios que de forma habitual hacían uso del espacio frente al antiguo centro médico.

Sin embargo, el acceso por la calle Poeta Gimeno Castellar queda descartado, ya que la calle se ha cedido a Adif como punto de acceso a la obra, quedando cerrado a todos los vehículos ajenos a la misma, excepto de los vecinos. Esta vía, que conecta con la Ronda Central, será usada por camiones y demás maquinaria (según los técnicos municipales se espera que en algunos momentos haya entre 25 y 30 vehículos esperando para entrar al lugar), que la utilizarán para llegar a diversos puntos a través de las vías o los caminos paralelos.

Toda la zona adyacente a la Plaza de Toros, donde se ubicará la estación ampliada, también se ha cerrado al público. / Daniel Navarro

Futura estación

En cuanto al vallado del Parking de la Alameda Rafael Méndez –Plaza de Toros– permite vislumbrar el tamaño que tendrá la futura estación de tren de Lorca. Y es que, la nueva estación contará con 2.314 metros cuadrados de superficie, seis veces más que la actual, para responder al aumento de viajeros; y será el resultado de aunar la estación histórica con una nueva área ampliada de 2.045 metros cuadrados reorganizando su espacio interior. En función al proyecto presentado, dispondrá de vestíbulo, zonas de alta velocidad y de cercanías, áreas de atención al cliente y establecimientos comerciales y de restauración.