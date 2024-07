Los promotores de Lorca reclaman ayudas para poder sumarse a la reconstrucción del Casco Histórico

El Plan de reconstrucción del Casco Histórico de Fulgencio Gil no convence a los constructores. Así lo señala a LA OPINIÓN Juan Francisco García, presidente de Ucecon –Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción– que se muestra cauto ante los últimos anuncios del Ayuntamiento al respecto tanto de esta zona como del resto del casco urbano.

"Afrontamos una situación muy compleja. Parece que sí, pero lo demanda no es demasiado alta, por lo que llevar a cabo grandes promociones está descartado por casi todos los promotores. En cuanto al casco histórico, a los problemas anteriores se suma el incremento de costes en la zona, que aumentan el precio de venta de manera que la gran mayoría de personas que barajan comprar una vivienda lo descartan", explica García a esta Redacción. En este sentido, el empresario destaca las excavaciones arqueológicas "que siempre son una incertidumbre y cuyos costes pueden ir desde los 10.000 a los 100.000 euros", la obligación de conservar ciertas fachadas o la dificultad de acceso de maquinaria como los principales motivos de este aumento de costes.

Muchos solares de la 'vieja ciudad' se han puesto a la venta en los últimos meses. / Daniel Navarro

En este sentido, los promotores reclaman a la administración local y regional la creación de ayudas destinadas a los compradores, que asuman la diferencia de precio con respecto a otras zonas. "Estamos trabajando en sacar adelante este tema, es primordial", apunta. Asimismo, el líder de Ucecon indica que también es necesario poner en marcha fórmulas para disminuir los costes de las intervenciones arqueológicas, y que los mismos no repercutan en el precio final. A este respecto, cabe recordar que el Ayuntamiento de Lorca anunció hace escasas semanas la contratación de una empresa para llevar a cabo estas tareas, cuyos honorarios serán asumidos por el Consistorio. "Es un inicio, pero está muy verde. Seguro que algo ayuda, pero necesitamos ir más allá", indica García Mula al respecto.

"Como ciudadanos queremos que nuestro casco histórico esté lo mejor posible, pero también tenemos que velar por nuestras empresas y su viabilidad económica", apostilla el constructor.

2500 viviendas

Preguntado acerca de las iniciativas puestas en marcha por parte del Ayuntamiento en zonas como La Viña, San Cristóbal, el camino Marín y Tercia, que en total podrían albergar 2500 nuevas viviendas, García se muestra cauto: "son buenas noticias. Poner suelo a disposición de los constructores siempre es bueno, pero que haya suelo no significa que se vaya a construir, ya que no hay una gran demanda", indica. Así, destaca que La Viña sería la zona más atractiva para los promotores aunque, de nuevo, con reservas.

"No se lanzan a hacer promociones porque la venta no es segura. Una vivienda ha subido en torno a un 30% desde el Covid y el mercado está muy parado". De hecho, según los datos que barajan en Ucecon, en la actualidad lo poco que se está vendiendo es a clientes “de reposición”, es decir, gente que ya tiene una casa y necesita más espacio, o mejorar su casa. "Este tipo de cliente es el que está tirando de la demanda", añade.

Con respecto a los proyectos que permiten sobrevivir al sector, el presidente de Ucecon indica que la construcción está tirando sobre todo de reformas, así como de la construcción de casas unifamiliares y equipamientos industriales. "Promociones como tal no hay casi ninguna en marcha. Sí que es verdad que están construyendo otro tipo de empresas o fondos de inversión con liquidez, pero los promotores estamos muy parados", apostilla.

Una de las pocas promociones que se están llevando en la ciudad, en el camino Marín. / Daniel Navarro

Mayor agilidad

A este respecto, García Mula reclama más agilidad a la Concejalía de Urbanismo a la hora de tramitar licencias y permisos. "A veces tenemos que esperar un año para obtener licencias, lo cual perjudica tanto a los empresarios como, sobre todo, a los clientes, que a veces ven cómo, debido a la espera, los costes incrementan en gran medida, algo que hemos visto estos meses en muchos casos", detalla.

Según relata el empresario, las últimas conversaciones sobre este particular no han llevado a nada concreto. "Desde Urbanismo nos dicen que no va a haber problema con las licencias, que se les va a dar prioridad siempre que sea necesario, pero nos gustaría tener algo firme". En relación con esta problemática, recuerda que con el anterior equipo de Gobierno se rubricó un convenio para agilizar los trámites, pero de momento no se ha concretado la posibilidad de firmar algo similar en esta etapa.

Por último, el presidente de Ucecon descartaba la posibilidad de llevar a cabo promociones en el municipio acogidas al régimen de 'Protección Oficial' a pesar de los últimos anuncios al respecto por parte del Gobierno Regional que subió el módulo básico regional asciende de 830 a 995 euros el metro cuadrado. "No salen los números, aunque es un avance", termina.