El PSOE de Molina alerta del aumento de la criminalidad en los tres primeros meses del año

El PSOE de Molina de Segura ha alertado este viernes del aumento del índice de criminalidad en los tres primeros meses del año en el municipio.

La portavoz socialista, Isabel Gadea, lamenta que el Gobierno local, formado por Partido Popular y Vox, "manipule los datos sobre seguridad en el municipio puesto que las fuentes oficiales indican que los datos de criminalidad en Molina de Segura han subido respeto al mismo periodo del año 2023 en más de un 11%.

Gadea asegura que “no son buenas cifras y evidencian que la gestión de José Ángel Alfonso ha resultado un fracaso y que no puede ofrecer solo los datos que le interesen sino el incremento global”.

“PP y Vox no se pueden tapar el sol con un dedo y ocultar los datos que no les interesan a los vecinos que merecen que se les diga la verdad, ya que los datos del acumulado de enero a marzo de 2024 respeto a 2023 no son buenos y suponen un incremento del 11%”, denuncia Gadea.

"Las medidas no son efectivas"

El PSOE considera que "ninguna de las medidas que dice haber puesto el alcalde de Molina de Segura funciona y que se han dado pasos atrás como así demuestran las cifras".

No se está produciendo el aumento de número de agentes de policía que prometían. Solamente crean dos plazas en este año y destinadas a cubrir vacantes por jubilación.

“El uso de la seguridad como arma política ha sido una gran falta de responsabilidad institucional y ciudadana por parte del PP y VOX y ahora están demostrando no estar a la altura de la gestión que Molina de Segura merece”, concluye la portavoz del PSOE.