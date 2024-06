Jesús Castaño: "El Gobierno de Cieza es insostenible a largo plazo, porque está en minoría y asentado en la mentira"

Jesús Castaño López, nacido en Cieza aunque actualmente residente en Murcia, es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Cieza y líder local de la formación política. Hace un año, Vox entró a formar parte del Gobierno de Cieza, por primera vez en la historia local, pero el primer año de legislatura ha resultado convulso tras la ruptura unilateral del PP del pacto de Gobierno firmado con Vox y por el que el líder popular Tomás Rubio alcanzó la alcaldía. Desde marzo de este año, Vox ya no forma parte del Gobierno y está en la oposición. El líder de Vox valora, en esta entrevista, cómo han transcurrido estos 12 meses y qué perspectivas de gobernabilidad son factibles.

Se cumple un año desde que Vox accedió, por primera vez, al Gobierno de Cieza tras lograr un pacto con el PP. Han transcurrido 12 meses muy intensos en la política local y, después de que los populares rompieran unilateralmente el pacto, ahora Vox forma parte de la oposición. ¿Cómo valora todo lo que ha sucedido en este primer año de legislatura?

Este año comenzó con la maniobra del Partido Popular por sentarse en el sillón de la alcaldía firmando un pacto con Vox que nunca tuvieron intención de cumplir, lleno de deslealtades reiteradas hasta la ruptura final, de manera unilateral por su parte, que ahora está teniendo unas consecuencias lamentables para Cieza y que parecen importarle poco al señor Rubio y a su equipo.

En todo este año, en sus concejalías, no han sido capaces de impulsar un solo proyecto propio que redunde en la solución de los problemas importantes de nuestro municipio. Su estrategia es muy burda, hacer oposición de la oposición e intentar adueñarse de las pocas iniciativas que se realizan, aunque éstas partan y tengan el apoyo de la oposición.

Los ciudadanos pueden comprobar cómo, tras un año y haber apostado los ciezanos por un cambio en la gestión municipal en las elecciones de mayo del año pasado para nuestro municipio, hay una larga lista de promesas incumplidas, pérdida de ayudas europeas, calles casi abandonadas en la limpieza, más inseguridad y una gestión municipal cada día más ineficiente.

Nos entristece que esto sea lo que el señor Rubio tiene para ofrecerle a Cieza, poniendo por encima de todo su ego personal y mostrando, además, el poco respeto que tiene este Equipo de Gobierno hacia los ciezanos y que queda retratado en cada Pleno, evadiéndose de toda responsabilidad y culpando a la oposición de su falta de planificación, eficacia y compromiso.

¿Cuáles considera usted que han sido los motivos que provocaron la ruptura del pacto de Gobierno?

Puedo decir cuáles son los motivos que Vox tenía para haber roto el pacto, pero, a pesar de tenerlos, puesto que la manera de trabajar del PP suponía una falta de respeto continua a nuestro trabajo y el intento de poner trabas y hacer que nuestros proyectos no salieran adelante, siempre apostamos por el diálogo y la propuesta de soluciones para que el acuerdo funcionara. Lo cierto es que, a fecha de hoy, no entendemos cuáles son los motivos por los que el alcalde rompió el pacto, dejando al Ayuntamiento de Cieza inmerso en una inestabilidad política de difícil solución.

Nosotros manifestamos nuestro descontento en varias ocasiones con el Equipo de Gobierno: por injerencias en nuestras concejalías, por toma de decisiones sin contar con nosotros, por la falta de transparencia y comunicación dentro del Equipo de Gobierno, pero confiando en que el pacto de Gobierno debía funcionar. En este sentido, elevamos el problema a nuestros partidos a nivel regional. Nuestra sorpresa fue que tras haber firmado el portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia un nuevo pacto un viernes, y a falta de la firma de nuestro partido, el martes siguiente recibimos la llamada telefónica del alcalde para comunicarnos su decisión de romper el acuerdo inicial. Desconocemos las razones de esa decisión, a nuestro entender errónea, pero sí sabemos que el responsable es el señor Rubio y que, por tanto, ya no puede liderar este proyecto de acuerdo de Gobierno, por lo que debería dimitir y no aferrarse al sillón en el que está gracias a los votos de Vox, mientras la gestión municipal y la vida de los ciezanos empeora cada día.

El alcalde dijo que el acuerdo de Gobierno lo había roto porque Vox había incumplido el pacto firmado en junio de 2023 al negarse a aprobar, en tiempo y forma, el presupuesto del año 2024, responsabilizando a su partido, ¿cómo valora estas palabras?

En primer lugar, el acuerdo de Gobierno lo incumple el Partido Popular. De todos los puntos que se recogen, en este primer año, solo han cumplido el primero de ellos: la bajada del gasto político en el Ayuntamiento de Cieza, y lo hicieron obligados por nosotros. Después, nos enteramos, por ejemplo, de gastos en viajes de difícil justificación, demostrando que todo es apariencia cuando hablan de reducir el gasto político.

En relación con el punto 7 del acuerdo, que contempla aumentar la transparencia en la gestión municipal y aprobación de presupuestos económicos en tiempo y forma, cabe decir que la transparencia brilla por su ausencia. Desde el Equipo de Gobierno se intenta que tengamos la menor información posible de los expedientes administrativos. En cuanto al presupuesto de 2024, no contaron con nosotros para la elaboración del borrador. Un presupuesto no se compone solo de gastos, sino que tiene ingresos. El PP pretendía endeudar al ayuntamiento con un préstamo de 4,5 millones de euros y utilizar 1,3 millones de euros de las reservas de una empresa pública para pagar gasto corriente, con el problema de que para el siguiente ejercicio ya no habría dinero para soportar ese aumento de gasto y la empresa pública se quedaría sin poder de maniobra. Tampoco contaron con nosotros para las inversiones a realizar.

Además, si tan importante es el presupuesto para el Partido Popular, ¿por qué sin él, según ellos, no pueden ejecutar sus proyectos?, ¿por qué nunca llegaron a presentar el presupuesto definitivo ante el Pleno del ayuntamiento? La normativa les permite aprobar unos presupuestos estando en minoría mediante la presentación de una cuestión de confianza, pero el alcalde prefiere no arriesgar y mantenerse en el sillón.

Los concejales de Vox han manifestado públicamente que desde la ruptura del pacto de Gobierno el PP les dificulta el ejercicio de sus funciones, como oposición, para fiscalizar la gestión del Equipo de Gobierno. ¿Puede explicar los impedimentos que han tenido?

Tras la ruptura del pacto, nos encontramos con intentos constantes del Partido Popular para impedirnos ejercer nuestra labor de oposición: intentar impedir el acceso a Vox al ayuntamiento y a sus instalaciones; recortar plazos para poder ver los expedientes solicitados; quitar al secretario del ayuntamiento y traer a una persona de su confianza con menos méritos y conocimientos; cambiar de forma arbitraria los secretarios accidentales, alguno de ellos sin ninguna experiencia en el cargo; o dar información de los expedientes y las resoluciones únicamente al portavoz de cada grupo, no dejando acceder al concejal coordinador ni al personal de confianza.

Ante esto, se le preguntó al Equipo de Gobierno en reiteradas ocasiones en qué normativa se amparaban y no obtuvimos ninguna respuesta, hasta que este mes, tras una propuesta de la oposición en el Pleno ordinario, tuvieron que rectificar.

Es por todo ello por lo que nos vimos obligados a presentar una propuesta al Pleno, siempre bajo la premisa de no aumentar el gasto político del ayuntamiento, de que los partidos de la oposición dispusieran de un concejal coordinador, tal y como lo fue la señora Turpín en las pasadas legislaturas. Aunque ella dice ahora que es un puesto “para no hacer nada”, seguramente porque cuando ella estaba cobraba un sueldo público por no hacer nada y dedicarse a otros asuntos particulares.

Es importante recalcar que en el pacto de Gobierno entre PP y Vox de junio del año pasado, los tres concejales de Vox llevaban sus concejalías y ninguno tenía sueldo; cobrábamos como todos los concejales no liberados las asistencias a los órganos de Gobierno del Ayuntamiento. Sin embargo, el Partido Popular tenía a siete personas liberadas, cobrando un sueldo público: el alcalde, cuatro concejales y dos personas de confianza. Y esta situación, tras la ruptura del pacto unilateralmente y quedarse en minoría, dejaba de tener sentido, dada su actitud de no facilitar la labor a los grupos de la oposición.

En cuanto al aumento del sueldo de los concejales coordinadores de 27.000 a 38.000 euros, nuestro concejal Pascual Egea ha pasado a tener un sueldo incluso algo menor del que cobraba como funcionario de la CARM, que ha sido su trabajo durante casi 40 años, pero dio el paso para poder ofrecerle a Cieza la garantía de un mayor control y fiscalización de la gestión de este ineficaz Equipo de Gobierno. No podemos pedir a las personas que se dedican a la política durante un tiempo con dedicación exclusiva que tengan ingresos inferiores a los que reciben fuera de ella.

Actualmente, el PP gobierna en minoría y con los presupuestos prorrogados de 2022 que realizó el PSOE. ¿Considera que esta situación de bloqueo político, donde el Gobierno de Cieza no puede desarrollar su programa político, es sostenible? ¿Se está perjudicando el progreso de la localidad? ¿Cuál sería la solución a este problema?

Cualquiera puede entender que un Gobierno asentado en la mentira y en minoría no puede ser sostenible a largo plazo, tiene muy complicado poder aprobar unos presupuestos, salvo que recurran al endeudamiento y a la subida de impuestos, todo lo contrario de lo que prometieron en campaña electoral y, por supuesto, no van a contar, si eligen este camino, con el apoyo de Vox.

Son ellos mismos los que, por sus decisiones unilaterales, arrebatadas y sin medir las consecuencias, están llevando al ayuntamiento a un bloqueo que no permite avanzar en detrimento del beneficio de Cieza y de sus ciudadanos. Están trabajando para acabar algunos proyectos iniciados y apoyados por la oposición, sin aportar nada.

En Vox tenemos claro cuál es nuestra prioridad: la mejora generalizada de nuestro municipio y trabajar en hacer que eso sea posible, aunque finalmente eso dependa de la gestión que haga el Equipo de Gobierno, de la que, en la situación actual, desconfiamos en que puedan realizarla con solvencia.

En el Ayuntamiento de Cieza nadie tiene la mayoría por lo que siempre será necesario que dos partidos diferentes voten a favor de una propuesta para que salga adelante, y nosotros haremos propuestas y votaremos todo lo que consideremos beneficioso para Cieza, venga de quien venga.

Es evidente que en la situación actual solo se está beneficiando el señor Rubio, que disfruta de un puesto que no le corresponde y al cual ha llegado mediante el engaño y, por otra parte, el principal perjudicado es la ciudadanía de Cieza. La solución es, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que el señor Rubio dimita y que podamos establecer nuevos acuerdos con el Partido Popular.

Usted pidió la dimisión de Tomás Rubio, tras la ruptura del pacto, y argumentó que es un alcalde ilegitimo, puesto que llegó a la alcaldía con el apoyo Vox y actualmente no lo tiene. En el hipotético caso de que dimitiera, ¿estaría dispuesto a realizar un nuevo pacto de Gobierno con el PP?

Lo hemos dicho públicamente, es imprescindible, para que al menos podamos llegar a acuerdos con el Partido Popular, que el señor Rubio dimita, y entonces entablaremos vías de diálogo con ellos para facilitar la gobernabilidad de Cieza.

Reafirmamos nuestra postura; es un alcalde en el que no podemos confiar. Nos ha demostrado que solo puede ofrecernos deslealtad. Usó nuestros votos para alcanzar la alcaldía y ahora se queda gobernando en minoría como un okupa.

Además, son evidentes las continuas faltas de respeto con las que se dirige a nosotros el alcalde. En los plenos, donde todos los ciezanos lo pueden comprobar a través de las retransmisiones, y en cualquier órgano municipal, no está a la altura de la institución a la que representa; le viene grande el cargo.

Quedan tres años de legislatura por delante y la situación actual es incierta. Vox ha reiterado, por activa y por pasiva, que no pactará con el PSOE para llevar a cabo una moción de censura, mientras que el alcalde se mantiene firme en su decisión de no dimitir y seguir gobernando en minoría. ¿Se podrá concluir la legislatura de esta forma y llevar a cabo proyectos que repercutan en el bienestar de la ciudadanía de Cieza?

La irresponsable decisión del señor Rubio al romper el pacto de Gobierno, contraviniendo el mandato de las urnas de mayo de 2023 otorgado por el pueblo de Cieza, que nos pedía un cambio en la gestión de la política municipal, nos ha llevado a una situación muy complicada de inestabilidad política. El cambio no se ha realizado, ni se le espera de momento. Seguimos con las mismas políticas anteriores, pero peor ejecutadas y sin un solo proyecto importante nuevo que parta del actual Gobierno.

Nosotros hemos perdido la confianza en el actual Equipo de Gobierno y, lamentablemente, pensamos que las cosas van a ir a peor para los ciezanos si no se produce ese cambio, empezando por la dimisión del alcalde.

Los concejales de Vox Cieza hemos venido a la política a cambiar las cosas, a trabajar por Cieza durante un tiempo y a intentar mejorar la vida de los ciezanos. No vamos a permitir que unos irresponsables, aferrados a sus sillones, realicen la peor gestión municipal de todos los tiempos. Seremos pacientes para ver si se produce un cambio, pero la paciencia tiene un límite. Dejar pasar mucho más tiempo va en detrimento del pueblo de Cieza.