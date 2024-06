Caravaca contará en julio y agosto con más de veinte proyecciones de cine de verano

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, dentro de su programación especial de verano, inicia la semana próxima la temporada de cine de verano, con una cartelera formada por más de 20 proyecciones, la mayor parte de ellas estrenos de esta temporada.

Los concejales de Cultura, Joaquín Zaplana, y Juventud, Salvador López, presentaron la programación en la piscina municipal, donde tendrán lugar las proyecciones previstas en el casco urbano. Los ediles destacaron la variedad y calidad de la oferta de actividades para esta temporada estival, con una agenda repleta de conciertos, representaciones teatrales, visitas guiadas, experiencias turísticas, salidas multiaventura, cine, catas gastronómicas y otras propuestas que hacen que Caravaca de la Cruz sea este Año Jubilar 2024 uno de los referentes turísticos y culturales de la Región de Murcia.

Programación julio / La Opinión

Además, este año, como novedad, el cine se traslada a pedanías con cuatro proyecciones de acceso gratuito. Las ‘Noches de cine en pedanías’ tendrán lugar el 3 de julio en Barranda con ‘La vida de pi’, el 16 de julio en Singla con ‘Jumanji. The next level’, el 3 de agosto en Archivel con ‘Spiderman’ y el 10 de agosto en Navares con ‘Super Mario Bros’. Las películas se proyectarán a las 22.00 horas en la pistas de los colegios de las pedanías.

En el casco urbano darán comienzo a las 22.00 horas en la piscina municipal. Las entradas se podrán adquirir una hora antes de cada proyección al precio único de cinco euros

La programación del casco urbano para julio se compone de los siguientes títulos: ‘Kung Fu Panda 4’ (1 y 2 de julio), ‘El reino del planeta de los simios’ (3, 4 y 5 de julio), ‘Garfield’ (8, 9 y 10 de julio), ‘Back tu Black (11 y 12 de julio), ‘Del revés 2’ (15, 16 y 17 de julio), ‘Bad boys’ (18 y 19 de julio), ‘Gru 4’ (22, 23 y 24 de julio), ‘The Bikeriders’ (25 y 26 de julio) y ‘Padre no hay más que uno 4’ (29, 30 y 31 de julio).

En el mes de agosto las proyecciones son ‘Fly me to the moon’ (1 y 2 de agosto), ‘Deapool’ (5, 6 y 7 de agosto), ‘Del revés 2’ (8 y 9 de agosto), ‘Padre no hay más que uno 4’ (12, 13 y 14 de agosto), ‘Kids of Kidness’ (15 y 16 de agosto), ‘Cuerpo escombro’ (19 y 20 de agosto), ‘Gru 4’ (21, 22 y 23 de agosto), ‘Harold y el lápiz mágico’ (26 y 27 de agosto) y ‘Alien Romulus’ (28, 29 y 30 de agosto).

En el casco urbano darán comienzo a las 22.00 horas en la piscina municipal. Las entradas se podrán adquirir una hora antes de cada proyección al precio único de cinco euros.