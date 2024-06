La antigua cárcel de Lorca comenzará a restaurarse a principios de 2025

Las máquinas comenzarán a trabajar en la rehabilitación de la antigua cárcel a principios del año 2025. Así lo señalaba este miércoles la edil de Urbanismo y Casco antiguo, María Hernández, que daba cuenta del estado del proyecto junto a la responsable de Desarrollo Local, Rosa Medina. Según explicaban las ediles, el plan desarrollado contempla, además de la restauración del centro penitenciario, la renaturalización de la zona de los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en Santa María y actuaciones de rehabilitación energética en viviendas sociales.

Y es que, para avanzar en el desarrollo de las actuaciones a realizar, la Ciudad del Sol acoge estos días la reunión del consorcio internacional que gestiona el programa ‘Natur-W’, que abarca todo lo señalado, con el objetivo de regenerar una gran parte de los Barrios Altos. Concretamente, la iniciativa integra la primera convocatoria del programa de Acciones Urbanas Innovadoras, dentro de la Nueva Bauhaus Europea y cuenta con una financiación de 4,78 millones de euros. "El proyecto se basa en la colaboración tanto a nivel nacional como internacional, siendo varias las entidades implicadas en su aplicación, que durará hasta el año 2027. Y siendo un claro ejemplo de colaboración público-privada, lo que ha sido destacado por la entidad decisora de la convocatoria", reseñaba Hernández.

Los componentes de 'Natur-W' se reunían en las instalaciones de Urbanismo. / L.O.

En cuanto a las actuaciones concretas, la mayor parte del proyecto la ocupa la rehabilitación de la vieja Cárcel, pero también se contempla la renaturalización de los depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla situados en la zona de Santa María, donde se creará un gran espacio libre de esparcimiento y una zona verde; así como varias actuaciones de rehabilitación energética de entre tres y cinco viviendas sociales del casco histórico. El proyecto, que alcanzará su duración hasta julio de 2027, se desarrolla a través de distintas fases, según vaya marcando la autoridad europea responsable del programa.

Medina y Hernández, a las puertas de la cárcel, este miércoles. / Daniel Navarro

Por último, Medina expresaba la intención del Consistorio de ubicar en la antigua cárcel actividades que permitan un trasiego de personas no solo en horario de mañana, sino también por la tarde, algo que en la zona solo se da en el caso del Conservatorio de Música. "Nuestra pretensión es dotarlo de un uso en ese tramo horario que deja vacío, cada día, al casco antiguo, aunque hasta que no sepamos el volumen de los espacios resultantes de la restauración, no se podrán adjudicar. No obstante, ya hay varias entidades y asociaciones interesadas en ellos", terminaba la edil.