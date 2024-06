Vox Lorca llevará ante la justicia una pintada contra Carmen Menduiña

'La única minoría peligrosa es la Menduiña'. Este es el mensaje que aparecía en una pared del lorquino barrio de San José, junto al dibujo de unos genitales masculinos, y que el grupo municipal del Vox, que cuenta con 4 concejales en el Pleno, llevará ante la justicia.

"No solo es una ofensa para mí, sino que lo es para los casi 7.000 lorquinos, que nos dieron su confianza, y que por lógica aplastante no son una minoría", señalaba al respecto la líder local de la formación presidida por Santiago Abascal. Así, la portavoz y primera teniente alcalde desde la firma del pacto de Gobierno entre Vox y PP, Carmen Menduiña, denunciaba este lunes este acto vandálico y señalaba que el mismo será denunciado ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Si ser una minoría peligrosa es defender la unidad, soberanía nacional, pues somos una minoría peligrosa o si defender la vida y no defender el aborto, pues somos una minoría peligrosa", defendía la protagonista de la pintada.

Imagen ampliada de la pintada. / L.O.

A este respecto, la concejala no dudaba en señalar a los posibles culpables: "debe ser obra de la izquierda demócrata, de la izquierda que defiende la libertad de pensamiento. Resumiendo, es obra de la izquierda cobarde y acomplejada que cuando no sabe defender Lorca ni en los plenos, lo hacen de la forma más vulgar y llena de odio".

Del mismo modo, la concejala aprovechaba su comparecencia para situar a Vox como el líder "de todos los partidos que están unidos en la defensa de un mal común, como la Agenda 2030 y el pacto verde, que acaba con la soberanía alimentaria, energética y nacional". "Mi grupo municipal seguirá dando la cara en Lorca y mi partido en Bruselas para acabar con agendas ideológicas que destruyen nuestro futuro y el de nuestros hijos", terminaba Menduiña, extrapolando lo sucedido al proceso electoral previo a las elecciones europeas que se lleva a cabo en la actualidad.