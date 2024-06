Denuncian una supuesta compra de votos para renovar los cargos de la asociación de vecinos de Morata, en Lorca

La tranquila pedanía lorquina de Morata, situada en la Sierra de la Almenara y que según los datos del último censo acoge en su territorio a poco más de medio millar de almas, vive unos días de enfrentamiento. Y no ha sido otra cosa que la renovación de los cargos de la Asociación de Vecinos de la zona lo que ha provocado este episodio de ‘inestabilidad’.

Y es que Fulgencio Méndez, el presidente saliente, no ha dudado en acudir a los medios para denunciar un proceso que, según él, ha sido irregular. Según explica Méndez a esta Redacción, en la última asamblea de la entidad, en la que se renovaron los cargos de la asociación de vecinos, se cometieron varias irregularidades.

Todo comenzaba a mediados del pasado mes de marzo en la pedanía lorquina de Morata se celebró una asamblea para el análisis del estado de las cuentas, con la presencia de un asesor externo quien, a pesar de la insistencia de algunos de los asistentes, impidió que se llevara a cabo la votación para renovar los cargos “porque no figuraba en el orden del día”.

A los dos meses, el 17 de mayo, Méndez decide convocar una asamblea para renovar los cargos. Ese mismo día, a pesar de que el plazo para la inscripción de nuevos socios acababa a las 14 horas, sobre las 7 de la tarde recibieron la confirmación del ingreso en el banco de la cuota de casi 60 personas, de fuera de la pedanía, que desnivelaron la balanza. “Con estos ingresos es normal que ganaran las elecciones, pero me niego a hacer el traspaso de poderes, ya que varios vecinos me han dicho que el alcalde pedáneo de Vox, –Pedro Ángel Mateo–, compró los votos de muchos de ellos”, relata. Asimismo, insiste en que tiene pruebas de que el proceso ha sido ilegal “pero las llevaré directamente al juez y a la fiscalía”. “No es justo y los vecinos no lo entendemos. Llevamos 8 años trabajando por Morata y no es justo. Lo único que han conseguido es que estemos enfrentados”, termina Fulgencio Méndez.

Por su parte el pedáneo desmiente las acusaciones, indicando que los estatutos de la asociación no establecen límite temporal ninguno para poder ser socio. "Se hizo todo según indicó el moderador externo, y puede ir a la Fiscalía las veces que quiera, porque todo es legal y yo no he pagado las cuotas de nadie", señala Mateo, actual alcalde pedáneo de Morata por elección de Vox.

De momento, la concejalía de Participación Ciudadana –que ostenta María Teresa Ortega Guirao, concejala de Vox desde que ambas formaciones firmaran el pacto de gobierno a finales de 2023– ha enviado a un cerrajero a cambiar los bombines de las puertas de la asociación, ya que Fulgencio Méndez se niega a entregar las llaves y el acta de la asamblea, mientras no se aclare la situación.