Denuncian que la falta de calabozos en los Juzgados de Caravaca obliga a custodiar a los detenidos en la calle

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que no existen calabozos en los Juzgados de Caravaca para la custodia de los detenidos y, por tanto, los agentes se ven obligados a hacerlo en la calle.

En un comunicado, AUGC expone que en las últimas semanas los detenidos que pasan a disposición judicial de los Juzgados de Caravaca de la Cruz son custodiados en la vía publica, a la puerta del edificio. "Dicha custodia se realiza en el furgón de traslado de detenidos, cuya función es el traslado por carretera y no la custodia en sedes judiciales", se quejan desde la asociación.

"Los furgones tienen cinco plazas para detenidos donde permanecen todos los detenidos y no en celdas habituales como ocurre en otros Juzgados de la Región", señalan desde AUGC, que señala que "esta custodia adolece de graves incidencias, la principal la seguridad y el riesgo de fuga".

Para el sindicato, la falta de calabozos hace que la seguridad se reduzca al tener que mantener a todos los detenidos juntos y abrir la puerta de seguridad cada vez que uno de ellos debe prestar declaración en sala judicial. "Los familiares se agolpan alrededor del furgón lo que aumenta el riesgo de fuga y los desórdenes públicos. Y lo más grave, el detenido tiene que recorrer la distancia entre el furgón y la sala judicial custodiado por los agentes pasando entre familiares, denunciantes, letrados, etc. hasta que llegan a la sala judicial", apuntan.

"Las entrevistas de los abogados con los respectivos detenidos a los que asisten, adolecen de garantías ya que las tienen que realizar en el mismo furgón de traslado, sin confidencialidad y sin la seguridad necesaria, nuevamente con un alto riesgo de fuga", añaden desde AUGC.

Además, manifiestan que "las condiciones de habitabilidad no son las adecuadas, se dan condiciones de altas temperaturas que se incrementaran este verano con temperaturas creemos que inhumanas, máxime cuando dichos vehículos carecen de climatización. No existen aseos que puedan ser utilizados con la seguridad por los detenidos".

Ahora que se acerca el verano desde AUGC advierten "de los más que posibles golpes de calor, principalmente a los detenidos, pero también a los guardias civiles que los custodian. De producirse, "iniciaremos las denuncias pertinentes por no aplicar la prevención de riesgos laborales", aseguran.

La Asociación afirma que han tenido conocimiento de que los Juzgados de Caravaca de la Cruz están acometiendo mejoras en sus instalaciones, "al parecer mediante adjudicación de ayuda europea por un importe de 800.000 euros", y no contemplan la construcción de calabozos. "Nuestra sorpresa es que entre dichas reformas no se encuentra el proyecto de construcción de calabozos para garantizar seguridad, habitabilidad y confidencialidad, lo cual no podemos entender".

"Desde AUGC animamos a aquellos detenidos o familiares de estos que crean que se vulneran sus derechos a interponer las correspondientes quejas ante el Ministerio de Justicia competente para la construcción de unos calabozos en los Juzgados de Caravaca de la Cruz", concluyen.