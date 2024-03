"La Semana Santa de Lorca es imposible de explicar si no se vive en el momento"

Este viernes comenzaban de forma oficial los actos previos a la Semana Santa de Lorca de la mano del director y productor audiovisual Pablo Guerrero, quien apelaba al compromiso y a la pasión que embarga a los lorquinos cada año ante la llegada de los Desfiles Bíblico-Pasionales. Como es tradición, Guerrero era presentado por Catalina Miñarro, abogada del Estado y pregonera en 2023.

Propuesto por la Hermandad de Labradores, Paso Azul, el pregonero no dudaba en comenzar su intervención relatando la historia del momento de su nacimiento: "antes que en el registro civil, fui inscrito en el Paso Azul. Es decir, que fui azul incluso antes que español", todo ello a expensas de su padre, el célebre Pedro Guerrero, encargado de pregonar la Semana Santa en el año 2006.

La presentación la llevaba a cabo Catalina Miñarro, pregonera en 2023. / Daniel Navarro

Y es que la relación de la familia de Guerrero con la mayoría de las cofradías de la ciudad es extensa. Los lazos con blancos, morados y encarnados quedaban patentes a lo largo del discurso, relatado en parte como una conversación con su madre. "Es este el pregón de un niño. Del niño que fui y del que vuelvo a ser cada vez que vengo aquí", expresaba acerca de los sentimientos que lo embargan cada año al acudir a la Ciudad del Sol para contemplar los desfiles.

Unos sentimientos que embriagan a miles de personas cada año: "la pasión se puede casi respirar, como un gas abrumador que nos emborracha", y que cristalizan en momentos clave de la semana de pasión, que no tienen por qué tener Lorca como escenario. "Me he encontrado a mí mismo soltando algún viva en sitios tan alejados y dispares como Madrid, Nueva York, Bangkok, La Habana, Santiago de Compostela o Bollullos Par del Condado, ante la mirada atónita de los que me rodeaban", relataba Guerrero acerca del "fuego incontrolado en todos los rincones de mi esencia" que arrasa a muchos lorquinos.

La iglesia de San Patricio a rebosar de lorquinos. / Daniel Navarro

Del mismo modo, el pregonero destacaba el gran compromiso de centenares de personas que trabajan todo el año para hacer posibles las procesiones: "todos somos actores en este gran espectáculo. En esta gran película histórica que se representa cada año en esta ciudad. Imposible de explicar si no se vive aquí, en el momento".

Así las cosas, Guerrero terminaba con un ¡Viva la Semana Santa de Lorca!, no son antes animar a los presentes a convertir la Semana Santa de Lorca en "su patria" y a llevar con orgullo los colores de sus pasos allá por donde fueran.

La Banda Municipal en pie de guerra

Unos minutos antes del comienzo del acto oficial del Pregón, los músicos de la Banda Municipal se daban cita en la Plaza de España para protestar por la situación que vienen viviendo en los últimos meses mostrando, y mostraban pancartas reivindicativas durante el acto.

Carteles colocados por los miembros de la Banda Municipal. / Daniel Navarro

Con arreglo a lo señalado por miembros de la propia organización musical, a pesar de que el calendario de actuaciones lo fija el Ayuntamiento, las condiciones de la colaboración no están reguladas de ninguna manera, ya que no hay ningún contrato firmado. Según fuentes municipales, en la actualidad se trabaja para buscar fórmulas que permitan regularizar la situación.