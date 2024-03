Cehegín acoge la segunda reunión transnacional del proyecto URBACT Green Place 'Let’s do it together' en busca de un futuro sostenible

Cehegín se ha convertido en el epicentro del compromiso europeo con la sostenibilidad urbana al acoger la segunda reunión transnacional del proyecto URBACT Green Place "Let’s do it together". Este ambicioso proyecto, co-financiado con fondos europeos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, reúne a diversas ciudades europeas en un esfuerzo colaborativo por impulsar un futuro más verde y sostenible. Así lo han explicado en el día de hoy en rueda de prensa la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la coordinadora del este proyecto europeo, Joana Gancza y la experta en el mismo, Macelline Bonneau.

La participación de ciudades como Onda, Löbau, Bucarest, Nitra, Quarto d’Altino, Boulogne sur Mer, Limerick y Vila Nova de Poiares en esta reunión subraya su compromiso compartido con la construcción de un futuro más verde

Este encuentro en el que participan 10 municipios de 9 países. Entre los objetivos buscar sinergias que ayuden a construir cascos urbanos más verdes y sostenibles con especial hincapié en la despoblación que sufren los cascos antiguos.

Proyecto

El proyecto URBACT Green Place va más allá de ser una simple iniciativa; representa un compromiso con el futuro sostenible de las ciudades participantes, marcando el desarrollo de un plan co-creado e integrado.

El enfoque principal del proyecto se centra en el casco antiguo de Cehegín, identificando áreas subutilizadas con potencial para la transformación sostenible, como los Ejidos. Esta reunión no solo representa un logro en el camino hacia una transición verde, sino que también es un testimonio del respaldo y la colaboración de la ciudadanía y las autoridades municipales en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental.

Esta reunión no solo ofrece una plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que también destaca la importancia del trabajo colaborativo y el aprendizaje conjunto en la construcción de un futuro más sostenible para las ciudades.