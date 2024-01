La ciudad de Lorca contará a partir de mediados del mes de febrero con un servicio de patinetes y bicicletas eléctricas para fomentar la movilidad sostenible. Repartidos en un total de 44 puntos "estratégicos" de la ciudad como la Plaza de España, del Caño, en la calle Alporchones, Plaza de Colón o Plaza Real, los vehículos se distribuirán por toda la ciudad. En concreto, dichos puntos han sido propuestos tanto por Policía Local como por la concejalía de Movilidad Sostenible y, según la responsable de esta área, María Hernández, la idea es que en un radio de 150 metros en entre cada punto siempre haya uno disponible.

300 de estos medios de transporte comenzarán a llegar en los próximos días, siendo 250 de ellos patinetes, y 50 bicicletas eléctricas. Para usarlos será necesario escanear un código QR con el móvil, lo cual activará los vehículos. El precio será de 1 € por la activación a lo que habrá que sumar 20 céntimos por cada minuto de uso, aunque en el futuro se presentarán descuentos para diversos colectivos y se está estudiando la posibilidad de crear bonos especiales.

En palabras de Juan Miguel Bayonas, edil de Tráfico y Seguridad Ciudadana, estos patinetes tienen unas características distintas a los usuales, ya que cuentan con un sistema de geolocalización que permite saber dónde están en cada momento, así como establecer zonas con velocidad limitada o incluso donde se interrumpa su funcionamiento debido a circunstancias sobrevenidas por eventos con gran afluencia de público. Durante los primeros meses de uso, los 44 puntos de aparcamiento se delimitarán mediante pintura y, una vez se analicen los datos aportados por la empresa y las sugerencias de los usuarios, se procederá a instalar soluciones permanentes en los puntos más usados y a cambiar los menos a zonas en las que exista un mejor acceso a los vehículos.

No solo para turistas

Hernández destacaba durante la presentación que este nuevo medio de transporte que llega al municipio, que no ha supuesto ninguna inversión por parte del Ayuntamiento, servirá para convertir Lorca en una ciudad más inteligente. "No solo son para los turistas, sino también para los lorquinos. Se pretende optimizar los desplazamientos, por lo que estamos abiertos a la colaboración ciudadana", y recalcaba que al utilizar "energía limpia", serán "una alternativa al modelo de transporte urbano". Según la concejala, el principal objetivo de este servicio es evitar el uso "excesivo" del coche particular. En este sentido, cabe destacar que se situarán puntos cercanos a la estación de autobuses y a los aparcamientos disuasorios para fomentar que los visitantes dejen sus vehículos allí y se desplacen por la ciudad patinete o bicicleta.

Estos vehículos, insistía el edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, "cumplirán todos los requisitos establecidos en la normativa vigente" y destacaba que sólo podrán estacionarse en las áreas habilitadas para ello, evitando así que puedan aparecer aparcados en cualquier lugar. Asimismo, recordaba que Policía Local continúa vigilando estrechamente que el uso de este tipo de vehículos se haga conforme a lo establecido en la ordenanza reguladora del Consistorio, que deberá ser cumplida por los usuarios tanto de estos vehículos como de cualquier otro recogido en la misma, habiéndose sancionado ya a "numerosos" usuarios.