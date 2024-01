En la mañana de hoy tenía lugar en el Ayuntamiento de Lorca el Pleno Ordinario correspondiente al mes de enero. En el Orden del Día figuraban varios puntos de interés, siendo la continuación de los procedimientos necesarios para la ampliación de la 'Vereda de San Miguel' el primero de ellos en ser tratado, que era aprobado por unanimidad. A este respecto María Hernández, edil de Urbanismo, señalaba que en los próximos días se remitirá el proyecto al Jurado Provincial de Expropiación lo que, una vez resueltas las alegaciones presentadas, "permitirá empezar el proyecto en los próximos meses".

Asimismo, también era aprobada por unanimidad la moción presentada con el objetivo de nominar como 'Plaza de la Legión Española' un espacio situado en la Avenida Fuerzas Armadas debido a la estrecha vinculación de este cuerpo del ejército con Lorca y su Semana Santa, a la que acude una representación de la misma desde 1996 para escoltar al Stmo. Cristo del Rescate en su salida procesional del Jueves Santo.

Posteriormente, se aprobaba por unanimidad una moción encarada a la presentación de un reconocimiento extrajudicial de crédito que permitiera pagar las facturas pendientes con la empresa encargada de prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio. En total, el reconocimiento supera los 300.000 euros, lo que suscitaba las críticas de la oposición, que acusaba al equipo de Gobierno de "tener en vilo a 120 personas pendientes de cobrar sus nóminas". A este respecto María Castillo, edil de Asuntos Sociales, recordaba que las facturas correspondían a meses en los que la gestión aún era llevada a cabo por la corporación anterior, asegurando que "ahora sí, esta concejalía está en buenas manos".

Por otro lado, el Partido Socialista presentaba una enmienda para que se solicitara al Gobierno regional una ley de financiación local, que era aprobada parcialmente. A este respecto PP y Vox presentaban una enmienda a la totalidad que era rechazada por los proponentes. Según el portavoz socialista, con la creación de esta ley de financiación local, el municipio de Lorca recibiría entre 20 y 30 millones de euros adicionales, que se podrían destinar a "diversos proyectos al ser fondos incondicionados". "Es un mandato constitucional, el artículo 142 establece que los Ayuntamientos deben proveerse de los tributos de las comunidades Autónomas. Hay grupos políticos que defienden la Constitución para unas cosas, pero no para otras". A este respecto, la enmienda a la totalidad buscaba que se solicitara al Gobierno de la nación la modificación de la Ley de Financiación Autonómica para, según la concejala de Hacienda, Belén Pérez, "eliminar la discriminación en materia de financiación que sufre la Región de Murcia". En total, según Pérez, el Ayuntamiento de Lorca destina más de 7 millones de euros para cubrir competencias impropias, un dinero que se podría aprovechar para otras cuestiones si se modificara la mencionada Ley. Finalmente, las votaciones de este punto resultaban en que el Ayuntamiento solicitará al Gobierno nacional la creación de una Ley de Financiación Autonómica "que se ajuste realidad de la población".

Durante la sesión también se aprobaba por unanimidad, a propuesta del PSOE, la ampliación y renovación del servicio de 'Taxi Rural'.

El Tornajo, protagonista

No obstante, el gran protagonista del Pleno era el Cerro del Tornajo. Primero se rechazaba la moción de PSOE e IU, que pedían la protección inmediata del paraje a la espera de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, de manera que no se pudieran conceder licencias en el lugar hasta la aprobación de la mencionada modificación. Tras un intenso debate, en el que la concejala de Urbanismo, explicaba que el voto contrario del equipo de Gobierno correspondía a la necesidad de seguir los plazos y precedentes "encarados a poder presentar una moción que no dé lugar a tener que indemnizar a los propietarios cuyas licencias se suspendan antes de tiempo", al final de la sesión PP y Vox presentaban una moción de urgencia "para materializar el consenso y unidad política para la protección del Cerro del Tornajo y su entorno natural en la aprobación del avance y tramitación de la modificación n.º 81 del Plan General de Ordenación Municipal del Cerro del Tornajo".

Con los votos en contra de PSOE e IU, la moción resultaba aprobada, estableciendo que "se seguirá la tramitación que legalmente y ajustada a Derecho proceda, para alcanzar la aprobación definitiva y con ello, la protección alta o muy alta el Cerro del Tornajo y su entorno natural", quedando reflejado además el compromiso de "informar a la asociación de vecinos de Doña Inés y a la Federación Tierras Altas Espartaria de cuantas acciones se están llevando a cabo, así como a los vecinos afectados buscando el mayor consenso posible".

Asalto al Pleno

En los próximos días se cumplirán 2 años del asalto al Pleno del Ayuntamiento de Lorca. Preguntado al respecto de los avances en el caso y de la posible toma de acciones legales por parte de su partido, Diego José Mateos, alcalde por aquel entonces y ahora líder del PSOE en la oposición, calificaba de "error" la retirada del Ayuntamiento de la personación como acusación a la llegada del Fulgencio Gil a la alcaldía. "Esto nos da una pista de quién planeó e instigó este asalto", declaraba. "No queríamos que esto se politizara y posicionar a una administración contra estos ciudadanos, por lo que no presentaremos más acusaciones aparte de las que presente la fiscalía. Confiamos en su buen hacer para que se depuren las responsabilidades de todos los implicados en aquellos actos", señalaba el exalcalde de Lorca.