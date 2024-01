Esta mañana Nines Mazuecos, concejala del Partido Socialista de Lorca, denunciaba ante los medios de comunicación unas supuestas obras en el Palacio de Guevara que el Ayuntamiento habría emprendido sin la correspondiente autorización de la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia. En este sentido, cabe recordar que la conocida como 'Casa de las Columnas' ha sido sometida a un proceso de restauración y musealización, que se encuentra en la recta final y que, al estar catalogado como Bien de Interés Cultural, cualquier intervención debe contar con el visto bueno de las autoridades autonómicas.

"Hemos constatado que se han iniciado obras para un nuevo aseo en la planta inferior, para el cual se ha taladrado el suelo del edificio a pesar de contar ya con aseos suficientes", explicaba Mazuecos, que anunciaba su intención de solicitar al equipo de Gobierno una copia del proyecto de las obras, así como la factura de la misma y la notificación de la Dirección General autorizando la obra. "Queremos un poco de criterio cultural y que se sigan unas normas en los edificios protegidos de Lorca", finalizaba la concejala.

Santiago Parra, edil de Cultura, salía al paso de estas declaraciones y negaba rotundamente que se estuvieran acometiendo obras en el histórico edificio: "no se está ejecutando ninguna obra, como señala mal intencionadamente el PSOE, únicamente se ha realizado una cata para ver si es viable una intervención". "Se trata de una cata para comprobar la viabilidad de una posible instalación. No se ha ejecutado ninguna obra. Se ha solicitado una actuación a Cultura y mientras no se tenga el oportuno permiso, no se acometerá ninguna obra", abundaba Parra.

Asimismo, el concejal acusaba a los socialistas de haber "olvidado durante 32 años" el palacio, recordando que los trabajos en la calle Lope Gisbert, en el tramo de fachada de la Casa de Guevara, destaparon que los vertidos de aguas fecales de la zona se realizaban a una antigua acequia que estaba rota hacía décadas. Por último, indicaba que los trabajos de musealización avanzan con normalidad, esperando que se pueda proceder a la inauguración a mediados del mes de febrero.