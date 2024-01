Como todos los años, en esta sección informativa, se incluyen todas aquellas noticias, más importantes, acaecidas en el mundo, que más afectan a nuestro municipio. Mas aquellas otras, de diversa índole, por insólitas que resulten, que más nos conciernen a nosotros, estrictamente, como simples personas, como meros ciudadanos a de pie…; que son todas. Por eso no se asusten, si en aras a esa inquietud cosmopolita, que nos asiste, formulemos algunas propuestas, fuera de traste, en bien de la Humanidad, del Orbe entero… Y, ya que estamos metidos en el ajo, apunten las dos palabras de moda, recién salidas del horno: polarización y amnistía. No les digo más…

Enero

- El día 15, el diario La Verdad, publica un reportaje, firmado por David Gómez, con los siguientes titulares: “Polarización para rato en 2023” y “Los ciudadanos de derechas e izquierdas no están tan lejos entre sí como creen”; que se completan, asimismo, con estos sumarios, muy enriquecedores, del siguiente tenor: “Expertos avisan de que la tensión entre los partidos irá en aumento en el año electoral y llaman a la reflexión a los líderes” y “Si las elecciones locales y autonómicas se ven en clave nacional, vamos a un escenario peligroso. Todo ello, naturalmente, matizado debidamente, por el joven investigador de la Universidad de Murcia, y paisano muy querido, José Miguel Rojo Martínez.

- Los ocho municipios con menos de 5.000 habitantes, entre ellos RICOTE, tendrán servicios “Smart city”. Con riegos por satélite, control de tráfico y sensores de medición de la calidad del aire, entre las iniciativas. El proyecto “5K” es un programa piloto que se puso en marcha hace dos años y ahora se está completando. (Día 16)

- Si hubiera que establecer prioridades y jerarquías, no obstante, (hablemos sinceramente), habría que distinguir con claridad, lo que ha sido simple hojarasca, folklore, algarabía indiscriminada o mero ruido estruendoso, o aquello sutil y sublime, que nos toca el alma, la mística; el sentimiento enardecido y sincero, que nos envuelve con su magia…Y frente a los churros, por buenos que estén, las gachasmigas ruleras, el desfile de carrozas, el concurso de carretones, la cucaña o la carrera de cintas, con o sin tira bordada, al reclamo del Alguacil de turno, o del pito del Sereno, se impone, sin discusión, el Concierto de Órgano, y más si es de estilo barroco rococó, como el de los Llamas, el nuestro. Construido por José Meseguer en el año 1743 (110 años más antiguo que el de la Catedral de Murcia), las procesiones en honor de nuestro insigne patrón, San Sebastián Bendito, el Castillo de fuegos artificiales, enloquecido y florido, restallando en el Cielo, en un alarde esplendoroso de sonido y color, que maravilla (ooohhh…); el “Fervorín”, (un jirón de oratoria sagrada, un clavo de amor hirviendo) que te transpone al más Allá, a la Gloria Eterna, donde descansan los tuyos. La convivencia sublimada…, haciendo gala de nuestra proverbial hospitalidad, etc, etc.

Y, sobre todo, un escaparate, un altavoz, que pregone a los cuatro vientos, el valor intrínsico de nuestras esencias vernáculas. Y ese medio de difusor, como Mensajero amable, mayúsculo, afortunadamente, como desde hace 35 años, (desde el día 25 de mayo de 1988, que se implantó el diario La Opinión en Murcia), no ha faltado nunca a la cita. Como Suplemento Extraordinario de las Fiestas, con azafatas en la Esquina del Reloj, o servido en bandeja de plata, por las manos primorosas, de Carmen la Estanquera; que a los efectos emotivos y nostálgicos, tanto monta, monta tanto; lo bueno como lo mejor...

O, dicho de otra manera, metafóricamente hablando, para salirse del marco: Un auténtico mosaico multicultural, todo un referente en la Región, por no decir en toda España, con un mensaje subliminal, muy intencionado, en cada tesela, que completa nuestro perfil embaucador ¡El que no rompe moldes, es porque no quiere!.

Y en esta ocasión, excepcional, con una vitola de lujo y muy sobresaliente. Con una portada histórica, confeccionada expresamente, que puede hasta enmarcarse, de Mark Ríos Avilés, “Mr. Dripping”, reconocido pintor de fama internacional, residente en Dubai, y oriundo de Ricote (nieto de Germán Avilés Moreno, “German de Remigio” y Feli Gómez Montero), cuya figura excelsa ha retratado fielmente la renombrada periodista local, Marga Garrido Guillamón. Hija de Luis Garrido Avilés, “Luis de la Carrichosa” y Margarita Guillamón Gómez, “Margarita de Trinidad” o de “la Ángeles de Paquete”, si lo prefieren, en las páginas centrales (20 y 21) con ocho fotografías a todo color, a cuya lectura se invita por esta vía ¡No se lo pierdan! Donde se le ve, con el pincel en ristre, en la mano zocata, junto a su abuelo materno, haciendo chambi, en la puerta de su casa (sita en la Calle de Santiago número 17) En una estampa familiar, tiernísima, e irrepetible, que conmueve…

Y más para mí, que siempre que lo hacía, estaba mi madre presente (la Orosia de Celestino), tan feliz y contenta, con la pierna extendida sobre una banqueta, para evitar la hinchazón…, ya de por sí muy abultada Y, siempre, ¡embelesada con la charla…!

- El cronista oficial de la Región de Murcia, nuestro admirado amigo, José Antonio Melgares Guerrero publica el día 24, en el diario La Verdad, un delicioso artículo, titulado: “Horcas, rollos y picotas en la Región de Murcia”, que, en la parte que aquí interesa, literalmente dice: “Ejemplo del carácter ejemplarizante de la misma es el Cabezo de la Doctrina, en Ricote, por haberse convertido, con el tiempo, el lugar de una antigua “horca” en referente para las buenas costumbres, predicadas por clérigos con posterioridad en el tiempo”. Al que agradezco, muy sinceramente, por alusión tan directa, aunque solo sea por la difusión y notoriedad que proyecta de nuestro pueblo; sea buena o mala, que ello poco importa. (Día 24)

- Doce pueblos recibirán más de un millón de euros para mejorar instalaciones municipales. Los ayuntamientos se beneficiarán de ayudas europeas para la puesta a punto de parques y pistas polideportivas La cantidad estipulada, para nuestro pueblo, 14.640 euros, se destinará para equipamiento del centro juvenil y la ruta Huerta de Ricote. (Día 27).

Febrero

- En Cantabria, la Renfe encarga unos trenes que no caben por lo túneles, cuya idea no se le ocurre ni al que asó la manteca. Aunque, claro, después de la ley chapuza, “solo sí es sí”, me creo cualquier cosa… A tal punto, que hasta “pelar la pava” o “llevársela al huerto” (al de Celestino se entiende) va a pasar a ser delito. Qué disparate, ¡Dios mío! (Día 8)

- El día 15 de febrero y a partir de las 10 de la mañana, se celebrará una mesa redonda, bajo el título: “El suelo, productor de alimentos”, que tendrá lugar, a puerta cerrada, en Ricote Valley Hub (Plaza de la Fábrica, s/n) Villanueva del Rio Segura. Con la intervención de los siguientes ponentes: Carlos García (Profesor de investigación de CEBAS-CSIC); Francisco Tomás (Profesor de investigación de CEBAS-CSIC); Adolfo García (Director de Camposeven y presidente de Fundación Ingenio) y José Gil García (responsable de AgroBank en la dirección territorial de Murcia). Moderada por: Cristina Heredia, periodista responsable de comunicación en Fecoam y colaboradora del diario La Opinión. Seguiremos informando…

- El día 21 de febrero, una diputada nacional, separatista, e integrante del antiguo partido de Pujol (el Honorable) quiso hacer unas declaraciones en la sala de prensa del Congreso, pero antes de nada, separó la bandera española, que había en el atril, junto a la de la Comunidad Europea, apartándola con repudio y hasta con asco, porque le estorbaba… Y a todo esto, la presidenta del Congreso (la “Mariquita Pérez”, que diría Alfonso Guerra) catalana como ella, y amiga de Coalición, lejos de tomar cualquier medida edificante, poniéndola en su sitio, ha pasado olímpicamente del tema. Y eso no es todo, al día siguiente, Ezquerra Republicana y Bildu, de conformidad con el PSOE y Podemos, se han unido para promover una Ley, que despenalice las injurias a la Corona y los ultrajes a España y a su bandera. Ya digo, el mundo al revés…

- Hoy, dia 22 de febrero, miércoles, “Miércoles de Ceniza”, celebra la Iglesia el preludio de la Semana Santa. Y tal día como hoy, me trae a la memoria, quienes eramos los monaguillos de los años 50, en la parroquia de San Sebastián de Ricote .Que, si mal no recuerdo, la lista estaba conformada por los siguientes niños: Antonio Miñano Cánovas (“Antoñico de Cesáreo”), Gregorio Yelo Sánchez (“Gregorico de Pestaña”), Jesús Cánovas Moreno (“Jesús de Pistones”), Manuel España Cánovas (“Manolete”), Jesús Guillamón Buendía (“Jesús de Desiderio”), Pelegrín Moreno Moreno, Octavio Gómez Montalbán (“el Zarrita”) y yo mismo (“el Trini de Celestino”) aquí presente… (Y que a los padres no les importaba que perdieran un poco el tiempo, y hasta se echaran un buen trago de vino, de la vinajera. No en balde existe un dicho popular, que afirma, que “si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo, y si lo quieres tener más, métetelo a sacristán”.) Como se me hace, casi irresistible, no citar a los Seminaristas de aquel tiempo, tales como: Ángel Turpín Muñoz (“Ángel del Molinero”), Domingo Torrano Miñano (“Dominguín”), Francisco Palazón Moreno (“Paco del Peón”), los hermanos Miguel y Luis Garrido Avilés (o de la “Carrichosa”), etc. Así como los cuatro únicos, que terminaron felizmente sus estudios en el Seminario o fueron ordenados Sacerdotes, en esta tanda: Antonio Guillamón Losa (“Antoñico de la Nicolasa”), Eduardo Marín Miñano (“Eduardín”), Jesús Abenza Avilés (“Jesús de la María Antonia”) y José Martínez Martinez (“Joseico el Cura”), un poco tartaja, aunque muy gracioso, que luego se secularizaría. Hermano de la catequista Agustina, y ambos sobrinos del cura párroco, a la sazón, D. Amable Martínez Garrido, natural de Archena, e hijos de su hermana Dulcenombre. Por cierto, que todos muertos. Que hasta las familias más descreídas, de entonces, se enorgullecían de tener un miembro de la Iglesia en su seno, diciéndose para sí, como se proclama en el refranero español: “que donde no hay cabeza raída no hay cosa cumplida” o ”No hay linaje honrado donde no hay hombre rapado” (por la tonsura). En una época, en la que el clérigo, todo sea dicho, oficiaba la misa, de espaldas a los feligreses, y se rezaba en latín, hasta la llegada del Concilio Vaticano II y se imponía la ceniza, a la que aludíamos al principio, con estas palabras, rimbombantes, que aún recuerdo: “Memento homo quia pulvis es et pulverum reverteris” (o, lo que es lo mismo: “Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo has de volver”), que se te ponían los pelos de punta; pues entonces los mostrábamos bien inhiestos, además de muy frondosos. Y que hoy, por nuestra alopecia galopante ¡a la vista ya no están…!

- El día 24, fallece en Murcia, a la edad de 90 años, Amando Moreno Tomás “Amandín”.Procurador de los Tribunales y avezado cazador, de pelo y pluma, y muy “comiente”, sobretodo de los platos tradicionales, elaborados por su primo Rosendo o el “ Farinas” Muy conocido en los contornos y hombre muy amante de hacer favores, sin distinción de clases sociales. Y con un rasgo muy singular, que le acompañó de por vida., su afición desmedida a acumular material atrasado en su casa, especialmente periódicos, que parecía una auténtica Hemeroteca , para los que no encontraba nunca tiempo para leerlos y que ahora ya es tarde. Amén de gozar de una memoria prodigiosa, infinita, y siempre puesta al servicio de los demás. ¡Descanse en paz!

- El sábado, día 25, después de la Santa Misa, miembros de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, Jesús Nazareno y Cristo Yacente (que este año están de “turno”) presentaron el cartel, programa y pregonero, de la Semana Santa de Ricote 2023. Con palabras introductorias, a cargo de Encarni Guillamón, de Gloria Sánchez Moreno, presidenta de dicha entidad religiosa, que dio a conocer el nombre del pregonero de la presente edición , recayendo tal distinción en el nuevo cura párroco. D. Ramón García Gómez, de “Nino”, autor del cartel, que explicó muy brevemente las características principales del mismo y su alto valor simbólico y del “agraciado” de tal responsabilidad, de la que se siente muy honrado, que espera no defraudar, siendo todos ellos muy aplaudidos.

Y como final del acto, el grupo “Ensemble Vega de Cieza”, constituido especialmente para esta circunstancia e integrado por diez componentes, entre los cuales se incluye el director de la banda, José Antonio Martínez Cano y “Alvarito”, que toca el trombón, interpretando una muy selectiva muestra de su repertorio, que ni pintada para ocasión tan solemne, que fue muy bien recibida por la feligresía y causando una excelente impresión.

- El día 28, como todos los años por estas mismas fechas, el diario La Opinión edita un Suplemento Especial, dedicado a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, titulado, “Proyectos Municipales”. En esta ocasión, de 28 páginas, pero por más que lo miro, y remiro, una y otra vez, no aparece Ricote por ningún sitio. Vamos, que ha desaparecido del mapa ¡Como si se lo hubiese tragado la tierra…!. Nunca, jamás, una omisión fue tan expresiva.

Marzo

- El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el día 2 de marzo, ha dado luz verde al decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de zona arqueológica, la Mezquita/Ermita de Nuestra Señora de las Huertas de Ricote, con la finalidad de proteger y conservar su patrimonio cultural.

- Hoy, 4 de marzo, sábado, y con un frío que pela, leo un artículo en el diario La Verdad, (en defensa de la vida y con un texto bellísimo) titulado “Pardoned” Firmado por los integrantes del grupo de opinión “Los espectadores”, que me ha encantado y cuya lectura, por esta vía, se recomienda. Se lo he enseñado a mi mujer, y por una vez en la vida, me ha dado la razón; no les digo más…

- Proclamas y consignas leídas, el día 8 de marzo, con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”: “Dad las gracias de que pidamos justicia y no venganza”; “Queremos vivir, no sobrevivir”; “Mamá, tranquila, hoy no voy sola por la calle”; “Somos los gritos de las que ya no tienen voz”; “Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”; “Vamos a quemar la conferencia episcopal por fascista y patriarcal”; “Somos fuerza, somos cambio, somos la revolución”

- El día 9 leemos en La Opinión (sección LOmunicipios), los siguientes titulares: “Seis millones para relanzar el turismo en el Valle de Ricote y la Costa Cálida” y “La Comunidad creará una playa fluvial en Ojós y la marca Buceo de la Región de Murcia”. Por lo que concierne a Ricote, en concreto; se alude a la creación del Museo de la Historia del Valle y la recuperación del Albergue de la Charrara.

- Ojeando un artículo en la prensa, he leído una frase de Mario Vargas Llosa, que me ha gustado: “Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”. Bueno, pues aquí la tienen, servida en bandeja... (Día 10)

- La moción de censura, celebrada durante los días 21 y 22 de marzo, hace patente la alianza entre Vox y el Partido Popular. Con los siguientes titulares, en La Opinión, en cuyos sumarios se destaca: “El candidato a la presidencia del Gobierno, Tamames, solo consiguió ser respaldado por los 52 votos del partido de ultraderecha y uno del Grupo Mixto”; “Núñez Feijóo guarda silencio y viaja a Bruselas para intentar poner distancia con la abstención”; “Tamames agradeció las palabras de afecto de Cuca Gamarra y le reprochó que no apoyara la moción” y “Santiago Abascal mencionó a su abuela y hasta a su mujer, que es la que manda en casa” (Vaya novedad)

Y yo, por mi parte, añado, que los discursos del Presidente del Gobierno, me parecieron un rollo macabeo y un pestiño insoportable; plúmbeos hasta decir basta. Haciendo buenas las tres preguntas, que le formulara el candidato de esta pamema, del siguiente tenor: “¿Por qué tenemos que hablar tanto rato, me pregunto yo?”; “¿Por qué viene con un tocho para hablar de cosas que yo no he dicho?” y “¿Si en una hora y cuarenta minutos Asimov fue capaz de explicar toda la historia de Grecia y del imperio romano, por qué no podemos sintetizar un poco?” Y eso mismo, con el cabreo correspondiente, pregunto yo.

- El día 25 leemos en la Opinión: “El Gobierno da por concluido el acercamiento de los presos de ETA”; “Natividad Jaúregui, presa preventiva en Madrid, es la única de los 176 encarcelados que no está en el País Vasco o en Navarra”, y “Según Víctimas del Terrorismo, hay 164 presos de ETA en cárceles del País Vasco y otros 11 en Navarra”. Todo ello, como consecuencia de los acuerdos adoptados por los separatistas, con el Gobierno de Coalición, “Frankestein”. Solo falta, para mayor escarnio, que a su salida de la cárcel, ahora muy cerca de casa, reciban el correspondiente acto de homenaje en su pueblo. Con una carrera, de su especial preferencia, ya terminada, y con buenas notas (para que no haya represalias) y puede que hasta con una buena “paguica”, por los años de servicios prestados… ¿a la muerte?. Y, mientras tanto, el Sr. Otegui, el hombre de paz, ufanándose de su eficaz gestión. En fin, si a esto llaman política de concordia, apaga y vámonos…

- El día 27, el diario La Verdad, edita un Suplemento Especial, de 56 páginas, titulado: “Retos Municipales” Y que, por lo afecta a Ricote, (dedica dos páginas completas, ilustradas con 6 fotografías a todo color) resaltando en negrilla, los siguientes sumarios: “AVANCE. Entre las acciones llevadas a cabo destaca la reforma de la piscina municipal y la mejora del palacete de los Álvarez-Castellanos, edificio donde se ubica el centro cultural y la biblioteca”; “Ricote da un paso al frente en cultura, deporte e infraestructuras”; y “El municipio ha sido galardonado durante dos años consecutivos con el premio María Moliner de animación a la lectura”.

- Exclusiva de ¡Hola! y noticia bomba en toda España: “Ana Obregón, madre de una niña a los 68 años por gestión subrogada”; “El nombre escogido para la pequeña es Ana, como ella y su madre, fallecida en mayo de 2021 a los 95 años” En la instantánea se puede ver a la actriz saliendo en silla de ruedas del centro Memorial Regional Hospital de Miami, situado en Florida, con la niña en brazos. Y con una frase , para enmarcar, salida de su boca: “Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir” (Día 30)

- “El proyecto turístico “Valle de Ricote” implica a los seis consistorios”; y “La asociación Ruralmur recibió el respaldo institucional para la iniciativa, que unificará toda la oferta en una aplicación digital”. La nueva presidenta de Ruralmur, Ciara García Carrillo, confía mucho este proyecto que, de perdurar en el tiempo, como es de esperar, de la mayor visibilidad a la Comarca y se impulsen al mayor nivel sus innumerables encantos turísticos. A tal fin, todos los interesados en su promoción, se reúnen en el salón de actos del nuevo Ayuntamiento de Ricote, para aunar criterios y oficializar su puesta en escena. Implicándose al máximo, con renovado entusiasmo, en un empeño tan ambicioso y con perspectivas más que halagüeñas. Y con un cartel, editado para este menester, con la siguiente rotulación: “¡Queremos ser Capital del Turismo Rural 2023! Vota por Ricote. Escanea el código QR y vótanos” (Día 30)

Abril

- El día 13, la revolucionaria diseñadora de moda británica, Mary Quant, falleció a los 93 años. La influyente modista inventó la minifalda en los años 60, título que se disputó con el maestro André Courrèges. Con una frase, como tarjeta de presentación, que decía: “La minifalda no surgió de una manera concienzuda: fue una explosión, una necesidad, la juventud lo pedía a gritos”. Fue la figura más representativa del movimiento cultural “Swinging London”

- El domingo, día 16, se celebra en la Iglesia de San Sebastián, a partir de las 13 horas, tras la Santa Misa, “el Concierto de Primavera”, con el Órgano Histórico de Llamas, como protagonista, organizado conjuntamente, por la Parroquia, el Ayuntamiento y el Patronato Cultural Yuse Banegas, de Archena, con su titular al frente, Miguel Banegas García. Con palabras previas de presentación, del cura párroco Ramón García Gómez, la concejala Ana Aroca Molina y los organistas Carlos Rafael Pérez y Arturo Barba Sevillano, con la asistencia de numeroso público, en su mayor parte, procedente del exterior, pese a su carácter minoritario, con el siguiente título, como tarjeta de visita: “España vs Alemania. Encuentros y desencuentros de dos grandes escuelas organísticas”. Con un repertorio, según el programa de mano, de siete piezas, especialmente seleccionadas para ocasión tan solemne, a cargo de Arturo Barba Sevillano, catedrático del Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia (CSMV) que fue muy aplaudido a lo largo de su brillante intervención y finamente con los asistentes, puestos en pie, de manera entusiasta y enfervorizada y muy largamente, en una actitud, casi reverencial. Lo que obliga a una programación más asidua, ¡qué menos, que un vez al mes!.

- El día 26 de abril, coincidiendo con la Feria de Sevilla, el torero Morante de la Puebla, realizó en la Maestranza una actuación memorable. Cortándole al toro “Ligerito” dos orejas y rabo y saliendo a hombro por la Puerta del Príncipe; 24 años después de otro numerito semejante. En una faena histórica y para no olvidar. Pues bien, todos los medios de comunicación social de España, y del mundo entero, se hicieron eco de esta proeza, menos Televisión Española, que no dijo ni mú. Y todo, por seguir al pie de la letra, la política animalista del Gobierno, o lo que es lo mismo, del partido en el poder ¿Hasta cuándo?

Mayo

- El día uno fallece en Cehegín, a los cien años de edad, Abraham Ruiz Jiménez, hijo adoptivo y cronista oficial de la Villa, un gran amigo, miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio, con dos detalles sobre mi persona, y lo que representaba entonces, muy de agradecer. En el año 1976, nos patrocinó la memoria de las Actividades 1975/76 de la Delegación Provincial de la Juventud, con este lema: “Murcia, siete coronas y un corazón; en Murcia, siete sucursales, y una Dirección de Zona” (siendo Jefe de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia). Y en diciembre del 2015, como coordinador de este Suplemento Extraordinario, me dirigí a él de nuevo, para pergeñar la biografía del hijo ilustre de Ricote, Juan de la Cruz Sánchez Moreno (1927-1975) y su relación con el arzobispo de Valladolid, Alfonso Ródenas y García, pariente muy cercano, del que poseía una información valiosísima, cuyo trabajo, firmado por Dimas Ortega López, cronista Oficial de la localidad, fue publicado el 20 de enero de 2016, en el Suplemento Especial de las Fiestas de San Sebastián, en la página 6. Y más tarde, con el mismo título, en el Libro, “Ricote, un paraíso al pie de lo Almeces”, página 450. ¡Descanse en paz!

- Abarán, Blanca y Ricote acuerdan sus límites tres siglos después. Los tres alcaldes firman un histórico pacto de deslinde que pone fin a la definición provisional de los municipios. Con las firmas de los alcaldes de Abarán, Jesús Gómez; Blanca, Pedro Luis Molina y de Ricote, Rubén Carrasco. Acudieron, asimismo, los miembros de la comisión creada al efecto. Por parte de Ricote lo hicieron los concejales, Rafael Guillamón y Joaquina Miñano; por Blanca, el concejal Vicente Candel; y por Abarán el concejal Jaime Tornero y el técnico José Saorín. Además de los secretarios de los respectivos Ayuntamientos: Laura Molina (Abarán), Pablo Aparicio (Blanca) y Miguel Castillo (Ricote) dieron testimonio del acto (Día).

- Isi Palazón, natural de Cieza, y biznieto de “Perico de Isaac”, ha renovado por el Rayo Vallecano hasta el año 2028. Y al que quiere tanto su afición, que lleva muchos partidos cantando “Isi selección”, para mostrarle su apoyo. (Día 9)

- El día 9, nada más levantarme, leo la prensa diaria , y me encuentro con los siguientes titulares: “ Los empleados públicos acuerdan con la Comunidad trabajar menos y cobrar más”, o este otro, de parecido sesgo: “Los funcionarios de la Comunidad logran reducir la jornada y mejorar sus salarios” Y, a todo esto, las elecciones a la vuelta de la esquina, el próximo dia 28 ¿No da qué pensar?

- A bombo y platillo, se viene anunciando en Tele 5, la emisión de la serie “EL PUEBLO” (de nuestra especial predilección), y que se inicia, a partir del miércoles día 11, a las 23 horas. Pero es tan tarde, y son tantos los anuncios, excesivos, hasta la extenuación, que no merece la pena seguir ¡Qué tomadura de pelo!

- El sábado, día 13, fallece en la UCI de la Arrixaca, tras permanecer cinco días ingresado, el joven abaranero de 36 años, Antonio Gómez Luna “Cholla” (recién venido de su luna de miel), al ser arrollado mientras montaba en bicicleta, en el término municipal de Ricote. Al parecer, con el coche de un paisano nuestro (GYM) que se dio a la fuga. La víctima era profesor de Educación Física en el Colegio “Vicente Medina” de Molina del Segura y miembro del Club Triatlón de Archena Sipcam. Gran deportista y excelente persona, que ha producido una gran consternación en todo el Valle de Ricote.

- El día 28 de mayo se celebran en toda España (a excepción de Cataluña, Andalucía, Castilla-León País Vasco y Galicia) las Elecciones Autonómicas, con los resultados que se indican, producidos en la Región de Murcia: PP, 286.068 votos y 21 escaños; PSOE, 170.905 votos y 13 escaños; Vox, 118.438 votos y 9 escaños; y Podemos, 36.163 y 2 escaños.

No obtienen escaño, Ciudadanos, con 10.224 votos; MC, con 10.720 votos; Por mi Región, 2.375 votos y PACMA, con 8.819 votos, con el siguiente apunte adicional: número de diputados que se eligen, 45; votos nulos, 9.714; votos en blanco, 8.018; censo electoral, 1.070.000 y una participación, del 65,22% Con un texto, en la portada de La Opinión, del día 29, con los siguientes titulares: “López Miras consigue la mayoría suficiente” y “el PP, con 21 escaños en las elecciones autonómicas, suma más que toda la izquierda, que se hunde con 15 diputados, y no necesitará los votos de los de Antelo para gobernar”

En Ricote, en las elecciones autonómicas, su preferencia por partidos, ha sido así: al PP, 380 votos; PSOE, 296 votos; Vox, 92 votos; Podemos-IU-VA, 23 votos; MC Regional, 0 votos; Ciudadanos, 2 votos; Más región-VE, 4 votos y otros, 8 votos. Todo ello, con un censo, de 1.059 electores y una abstención del 19,36

Y, por lo que respecta, a la ¿? legislatura de las elecciones municipales, muy reñidas, su balance final, responde al siguiente tenor: Votos totales emitidos 866, con el 81,31% de participación, con este resultado: PP (47,61%) con 399 votos y 5 escaños; PSOE (46,06%) con 386 votos y 4 escaños y Vox (5,6%) con 47 votos y 0 escaños. Puestos recayentes, en los siguientes nombres: por el PP: Rafael Guillamón Moreno, Antonio Turpín Mateo, Inmaculada Miñano López, Emilio Carrión Cerezo y Anabella Rosa Peragón y por el PSOE.: Ana María Aroca Molina, Pablo Antonio Pérez Torrano, Miriam Miñano Salmerón, y Javier Candel Salmerón.

Así las cosas, en una breve reseña, podía resumirse la situación real de Ricote: El Partido Popular gobernará con mayoría absoluta. Gana dos concejales con respecto a 2019, pasa de 3 a 5 concejales y consigue la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario. No necesitará pactar con Vox, que no consigue ningún concejal. Cs y Somos Región, que consiguieron un edil cada uno en 2019, se quedan fuera.

Como curiosidad final, añadiríamos, que la población del municipio en la actualidad, es de 1.275 habitantes, y el censo electoral, está cifrado en 1.065. Y que el Gobierno 2019-2023, un auténtico galimatías, fue presidido inicialmente por el PP, con 3 escaños, fruto de su unión con Somos Región y Ciudadanos, con un escaño cada uno; frente a los 4 del PSOE, en mayoría minoritaria. Y, que luego, al cambiarse las tornas, en 2021, como consecuencia de una moción de censura, lo recuperaría de nuevo, pero nombrándose alcalde al 2º de la lista en lugar de a la 1ª, por “imposición” del nuevo equipo. Moción que fue recurrida y ganada, por defecto de forma, al celebrarse la sesión en dos lugares diferentes (en la sede del antiguo Ayuntamiento y en el salón de actos, de la biblioteca “Sancho de Llamas”), cuya ejecución no llegó a materializarse, por motivos que se ignoran.

Al día siguiente, el mismo día 29, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el debacle sufrido en sus carnes, al ver más de media España teñida de azul, convoca Elecciones Generales, para el próximo día 23 de Julio, domingo. Mientras tanto, Tezanos, que no ha dado ni una en este tsunami, como siempre, aún no ha dimitido ¿A qué espera?

Junio

- El Valle de Ricote aspira a convertirse en Itinerario Cultural Europeo, cuya iniciativa ha partido del alcalde de Ojos, José Emilio Palazón, que ha trasladado a la Fundación Casa del Mediterráneo, su puesta en marcha, a través del Ministerio de Cultura (Día 11)

Julio

- El día 8 de julio fallece en Murcia, a la edad de 77 años, nuestro querido paisano y amigo del alma (mi entrañable e irrepetible primo, José María, Abenza López, que me ha partido por la mitad), Doctor en Farmacia y Académico de Número de la Academia de Farmacia “Santa María de España” de la Región de Murcia e Hijo Ilustre de Ricote. En un acto multitudinario, llevado a cabo en el Tanatorio Salzillo, con un Obituario precioso (titulado “El investigador que amaba sus raíces”) a cargo de José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de la Región de Murcia, que tuvo como réplica, días más tarde (concretamente el 22 de julio) de parecida intensidad emotiva, en la misa funeral, celebrada en la Iglesia de San Sebastián de Ricote. Oficiada, curiosamente, por el sacerdote José María Saorín Serna, hijo de José María Saorín Abenza (y por tanto nieto de Fidelio), Vicario de Ribarroza del Turia. Después de cuya ceremonia, y como anécdota, tras irse a descansar a la casa que tienen sus padres en el Campo de Ricote, se le llamó urgentemente, para que regresase de nuevo al pueblo, ante la incomparecencia inexplicable del clérigo invitado a las Fiestas del barrio de Santiago, patrón de España, en la Plaza de “Manducho”. Trabajando doblemente y por el mismo precio) por dicha circunstancia. Y, lo que es más grave, a marcha exprés, a punto de jugarse el tipo en el itinerario, muy escabroso; como se han dado casos, muy recientemente. Ante la mirada atónica de los presentes, que no salían de su a sombro. ¡Pero así son las cosas de este mundo!

- El día 13 y en la página 27, leemos en el diario La Verdad, la siguiente información , que nos afecta muy de cerca, destacada, con estos titulares: “Dos alumnas del IES Pedro Guillen, premio Jóvenes Investigadores” y “Patricia Sánchez, una de las ganadoras, representará a España, en el congreso europeo de talento científico” La otra a la que se alude, muy subrepticiamente, es Arantxa Yelo Garrido, natural de Ricote, tal como aparece en la fotografía que ilustra este texto (la primera por la derecha) y una tercera, Elena López. Todas ellas acompañadas por la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández López (2ª izda)

Agosto

Miembros de la asociación Hispano Nostra, visitaron el pasado mes de agosto el Valle de Ricote, al objeto de comprobar sobre el terreno, el grado de desarrollo llevado a cabo por las asociaciones culturales La Carraila y Caramucel, distinguidas recientemente por su proyecto “Legado Vivo”. En acto solemne realizado en el Ayuntamiento de Abarán, donde la alcaldesa en funciones, Penélope Luna, les dio la bienvenida a los asistentes, entre los cuales se encontraban, los alcaldes de Blanca y Ricote, equipo directivo de ambas entidades, la directora general de Hispana Nostra, Bárbara Cordero y su delegado en Murcia, Miguel San Nicolás del Toro (Día 7)

- Con una inversión de 5.000 euros, el Ayuntamiento de Ricote ha procedido al desbroce y limpieza de caminos rurales. En una zona que afecta a 44 kilómetros en las pedanías de Las Ventanas, La Solana y Charrara y los caminos de Bullas, Casa Los Castellanos, Poza de los Pastores, Collado Gil, Berrandino y dos kilómetros del camino de Mahoma (día 13).

- Jesús Ortega López, dueño del restaurante “El Sordo”, en una entrevista concedida en La Verdad, el día 19, a Antonio Arco, sin pelos en la legua, la arma y gorda, con este titular: “Ahora que he vuelto a estar soltero es el momento de ir a México a echarme novia mexicana, me dije”, correspondiente a otra época; que se completa, con estos otros, del siguiente tenor: “Yo me parezco al actor Anthony Quinn, que también era una persona muy rara”; “Quise ser torero, y también chófer de camión, y después jugador del Althletic Club, pero eso no podía ser porque no era vasco”. “He trabajado como un burro pero he hecho siempre lo que ha dado la gana”; y “Yo vi el túnel del que hablan con la luz al fondo los que están yéndose de este mundo. Y no tenía ninguna intención de volver”

- Los 45 municipios de la Región están conectados por BlaBlaCar. (Día 25).

Septiembre

- El día 9 de septiembre se celebra en el Teatro Cervantes de Abarán, la presentación del libro de Jesús Yelo: “Abarán. Plaza de Toros (1888-2022)”, con una muy amplia reseña de mi hijo Sergio, en este mismo Suplemento, en la sección titulada “Miscelánea”, que me gustaría no pasasen por alto.

Pero, releyendo con mucha atención, los numerosos carteles que se incluyen en dicho volumen, me he encontrado con uno, que me ha conmovido especialmente. Concretamente el que aparece en la página 49, relativo a la corrida celebrada en Abarán el 27 de septiembre de 1949 (¡bingo!), con la actuación del rejoneador Joaquín Pareja Obregón y de los toreros Domingo Ortega (dos orejas), Pepe Dominguín (dos orejas) y Luis Miguel Dominguin (dos orejas, rabo y dos patas) ¡algo apoteósico!

Dándose la feliz coincidencia, precisamente, que esa fue la primera vez que me llevaba mi padre a los toros (de Samuel Hermanos, para más señas), con apenas 12 años recién cumplidos, en el coche de “Paco de Pestaña”, y en el que se metía medio pueblo “apiñado”

Acompañados, que aún me acuerdo, de “Paco de Portillo”, el “Cojo de la Asunción” y Pelegrín padre. Al que, por cierto, le robaron la cartera, mientras hacía cola para sacar la entrada ¡Qué tiempos!

- A través de las asociaciones La Carraila, Caramucel y Naturaleza e Historia, en íntima colaboración con el Ayuntamiento de Ojós (con la concejalía de Mantenimiento, Infraestructuras y Servicios, al frente) han empezado a acondicionarse la ruta del Salto de la Novia. Con la finalidad de otorgar mayor calidad a este itinerario patrimonial, que forma parte del proyecto cultural “Legado Vivo”, premio Hispania Nostra 2023.

Dichas mejoras se han centrado, fundamentalmente, en la confección de un mapa digital y en la creación de derivaciones señalizadas, que hagan posible que el recorrido circular presente, pueda ampliarse de los 2,6 a los 4,3 kilómetros. Y que, una vez concluida la referida actuación, pase a ser, muy orgullosamente, el paraje preferido de todo el Valle de Ricote y con las “anécdotas” más atrayentes, pues las hay varias, y muy ocurrentes, según la leyenda, como la mejor tarjeta de presentación (Día 13)

- Después de darle mucho a la vara y el chalaneo correspondiente, por fin, se constituye el nuevo Gobierno de la Región de Murcia, formado en coalición, por el PP y Vox. Integrado en su totalidad por diez consejerías, de las cuales corresponden a Vox, la Vicepresidencia y dos de las mismas: Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, más la de Fomento e Infraestructuras, y las ocho restantes al PP. Tal como, primigeniamente, se venía cantando. ¿Para qué esperar tanto? (Día 14).

- El día 15 se abre el ciclo cultural, el trovo y el rap, con “Versos de Ayer y de Hoy”, de la mano de Tolo Ortógrafo, filólogo y rapero, y Emilio del Carmelo Tomás Loba, profesor, etnógrafo y pieza fundamental del folclore murciano , mostrándonos todo lo que tienen en común estos dos estilos, a priori tan diferentes.

La actividad, pese a la lluvia, tuvo un gran éxito, llenando el recinto del hall. Fue muy interesante y curiosa la explicación de los dos expertos sobre el origen del rap y del movimiento del hip hop, así como la “batalla de gallos” entre el trovero y el rapero, en quintillas y décimas. También hicieron gala de su ingenio y frescura, rimando palabras y objetos, que el público proponía, en un alarde de improvisación y verso. La música y la poesía, la tradición y la modernidad, en equilibrada armonía. Dándose la mano, muy brillantemente, en esta velada mágica, llevada a cabo en el centro cultural ricoteño, ideal para este tipo de manifestaciones.

- El día 23, se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, la distinción de Hijo Predilecto a José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de la localidad y de la Región de Murcia, en sesión extraordinaria presidida por el alcalde del municipio, José Francisco García. Información que nos congratula muy especialmente, no en balde, amén de íntimo amigo, y de los buenos, colabora muy asiduamente con este Suplemento, desde sus inicios, y con los temas de más palpitante actualidad y al mayor nivel de exigencia ¡Nuestra enhorabuena!

- Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, se celebra en Ricote y en la Universidad de Murcia, organizado por ambas Instituciones el “II Coloquio Internacional”, con la siguiente denominación, según el idioma utilizado: “Misticismo Islámico en el Andalus -Gnosis, Símbolo y Metáfora” / “Misticismo Islámico em al Ándalus-Gnose, Simbolo e Metáfora”.

Octubre

- Sobre el incendio producido en Murcia, en la madrugada del día 1 de octubre, en las discotecas Teatre y Fonda (con trece víctimas mortales), me quedo con un titular, que lo resume todo muy bien: “Demasiados responsables en busca de un culpable”

- El día 3 fallece en Murcia, Alfonso Carmona González, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Murcia, y traductor del pensador sufí, Ibn Arabí. Como lo fue también de nuestro ilustre paisano, Abén Sabín, junto con nuestro añorado amigo, Francisco García Albaladejo, máximos expertos en su figura y de mayor proyección mediática.

- El proyecto “Senderismo con burros en el Valle de Ricote”, ha sido uno de los tres galardonados nacionales en los XXVIII Premios Mejor Producto de Turismo Activo, iniciativa impulsada por Fitur y la revista “Aire Libre”. Cuyo trofeo fue recibido en Ifema (Madrid) por su ganador, el abaranero Emilio Pascual Saorín (Día 5)

- Para desintoxicarnos un poco de la abrumadora información, sobre la famosa amnistía, y, sobre todo, de la matanza espeluznante de Hámás, no viene mal cambiar de tercio. Acaba de llamarnos nuestro admirado amigo, Jesús Yelo, para decirnos que la primera corrida oficial de toros, celebrada en el coso taurino de Abarán, fue presidida por el ricoteño, José Antonio Guillamón Moreno (Ricote 23-XII-1882, Abarán 28-I-1957). Pintoresco personaje local, que fuera en vida, entre otros muchos quehaceres importantes, Oficial Mayor de los ayuntamientos de Abarán y Puerto Lumbreras. Aquí lo tienes, servido en bandeja, amigo “Gabrielín” (Día 11)

- El día 13 se presenta en el centro cultural el poemario de Rosa Campos “Patio interior”, con palabras introductorias de Juan Carlos Borreguero.

- Con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre (antes llamada de la Hispanidad, o de la Raza, el Día de las Fuerzas Armadas o el Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil) y mientras presenciaba el desfile militar, con la música de fondo “que te vote Txapote” o “Puigdemont a prisión”, me hago al respecto la siguiente reflexión: Está haciendo más por la Monarquía, la Princesa de Asturias, que el propio rey emérito, refugiado en Dubai. O, lo que es lo mismo: más la prensa rosa que el antiguo ABC, el ABC verdadero, que decía Luis Ansón.

- El día 20, Miguel Ángel Sánchez Sánchez, ofreció la charla “Ricote, patrimonio cultural, patrimonio natural”, donde hasta los más conocedores del pueblo pudieron aprender algo en esta actividad, tan amena y dinámica.

- El día 21, disfrutamos de un concierto de flamenco, con el grupo del joven guitarrista muleño, Juan Llorente, acompañado de otra guitarra, cajón y cantaora. El espacio del Centro Cultural se vuelve a quedar pequeño.

- Hoy, día 30 de octubre de 2023, y como todos los lunes, en el diario La Opinión, leo con mucho interés, el artículo que firma Santiago Delgado, bajo el epígrafe “Tribunal Pompidocional”, que en su primer párrafo, dice: “Las sentencias del TC (a partir de ahora, Tribunal Pompidocional) van a tener la misma credibilidad que las encuestas de Tezanos, al frente del Centro de Investigaciones Tezanológicas; es decir, ninguna. La absoluta dependencia de la ideología progresista y su dogma principal: “la democracia que no aboca en comunismo, no es democracia, sino capitalismo abyecto”, es manifiesta en Tezanos y Pompidu”. Ahí lo dejamos.

Noviembre

- El domingo, día 5 de noviembre, se celebra la XX Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, con el lema: “Misterio y vida, camino de amor”, que reunieron a más de un millar de personas, en representación de sus entidades respectivas, de una veintena de localidades de la Comunidad, entre ellas RICOTE. Tras los actos llevados a cabo, cabe destacar la bienvenida en la Iglesia de San Pablo y la procesión con numerosas tallas, entre ellas, el Niño Jesús, y la misa oficiada por el Obispo de la Diócesis, José Manuel Lorca, en la que anunció que las próximas jornadas tendrán lugar el día 27 de octubre de 2024, en Caravaca de la Cruz, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar.

- Según leo en La Opiníón, el día 8 de noviembre, “ El leonés Luis Mateo Díez se hace con el Premio Cervantes. Y más abajo, en otro sumario, se destaca : “El veterano escritor de Villablino, de 81 años, suma a su amplio palmarés el galardón más importante de las letras españolas” Y culmina , con este cierre: “ Es el único autor con dos Nacionales de Narrativa y Crítica”. Sólo añadir, por mi parte, que era íntimo amigo de mi hermano Celestino, compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Madrid y que el día que tomó posesión como Académico de La Lengua, junto con grupo de matrimonios , más allegados, estuvieron con él, arropándole, muy cariñosamente, en su envestidura Y que aquí, en Murcia, un día´ que vino a pronunciar una conferencia en la Universidad, tuve la ocasión de saludarlo personalmente, y se portó conmigo simpatiquísimo Lo digo, más que nada, para “fardar”¡ para qué negarlo!.

– Con los votos favorables del PP y en contra del PSOE, el Pleno del Ayuntamiento de Ricote aprobó en una sesión extraordinaria, la modificación de la ordenanza fiscal, reguladora del impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana y rústica. Y que, según el caso, supondrá, el fraccionamiento de los recibos en dos plazos y otros la bonificación del 40% (Día 9)

- El día 10 se presenta una muestra de folclore tradicional con coplas de siglos anteriores, recopiladas por el investigador Tomás García, quien tomó la guitarra y el laúd, junto con la voz y la guitarra de Paco Frutos. Otro éxito de público muy merecido

- De una tacada, la Comisión Especial de Cuentas Extraordinaria aprobó por unanimidad el informe de las cuentas generales del Ayuntamiento, correspondientes a los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

Como dato curioso, a 31 de diciembre de 2022, la deuda asciende a 262.593 euros y, en la actualidad, las arcas municipales disponen de un saldo positivo de unos 600.000 euros ¡Albricias! (Día 16)

- El día 17 se presenta el libro del abaranero, Antonio Moreno “El cura”, muy querido en Ricote, prologado por Juan Carlos Borreguero. Los beneficios de la venta de ejemplares se destinó a la Asociación contra el Cáncer.

- El día 21, el diario La Opinión, publica la siguiente información, condensada en dos sumarios: “Desalojan un geriátrico del Valle de Ricote al arder un pañal por accidente” y “Un residente, de 66 años, fue llevado de urgencia al Virgen de la Arrixaca, con quemaduras en las piernas”. Completándose la reseña, con los siguientes datos complementarios; el centro al que se hace mención es la residencia de personas mayores “Santa Isabel”, de Villanueva del Rio Segura, gestionada desde hace más de tres lustros por la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Murcia, que lograron apagar el fuego por sus propios medios y evitar que se propagase a otras estancias del centro.

- El sábado, día 25, los dos diarios asentados en Murcia, La Opinión y La Verdad, en sus secciones correspondientes de Medio Ambiente, destacan en grandes titulares, una información muy importante para el Valle de Ricote, sintetizada en los siguientes sumarios, dice uno: “El Valle de Ricote, candidato a ser Patrimonio Agrícola Mundial”; “El distintivo de la FAO daría proyección internacional a esta comarca de la Región”. Y agrega el otro: “El cultivo tradicional en el Valle de Ricote se postula como patrimonio de la FAO” y “La Comunidad promueve el reconocimiento internacional de este sistema agrícola por sus valores culturales y ambientales”, viniendo a decir lo mismo, pero con otras palabras, ¡Chiiiiiist!, sin que se entere nadie; cómo no van a coincidir; si la presente información, ha sido remitida por la propia Comunidad Autónoma, lo contrario sería novelar.

- Hoy, día 22 de noviembre, bajo la advocación de Santa Cecilia. Como siempre, lo primero que hago es leer la prensa. Y me quedo, con una cita de Luis Mateo Díez, que dice: “La felicidad es la tranquilidad”. Pronunciada, precisamente, tras la concesión del Premio Cervantes. Un día, como tantos otros, para mi desgracia, donde impera la “tormenta”.

- A lo largo de este mes, por el Centro Cultural, se pusieron en marcha, muy diferentes actividades infantiles, tales como cuenta cuentos, talleres, celebración del Halloween, el día de la Violencia de Género (25 de noviembre, y que este año, tenía como lema “Se acabó”, de de María Jiménez), etc, etc Pinceladas culturales, todas ellas, que van penetrando, muy sutilmente, en el subconsciente, bajo la coordinación del maestro Roberto, que se las sabe todas; creando conciencia, ganando adeptos…Como sugiriera Jesús Hermida, sobre la televisión (la caja tonta) que era, y sigue siendo, “una lluvia fina, que no la notas, pero al final te cala”.

Diciembre

- El acondicionamiento y puesta en valor del abrigo del Azud es el objetivo de la subvención de 148.000 euros del Servicio de Empleo y Formación, con el que se financiará un programa mixto, de empleo y formación. Que ha permitido la contratación de diez alumnos, un coordinador y un docente para nueve meses de trabajo (Día 10)

- Hoy, como el que no quiere la cosa, con la escopeta al hombro, he cazado tres citas para ustedes, que hacen pensar, tales como éstas: Cernuda: “Los insultos son formas amargas del elogio”; Felipe González: “Para preservar la convivencia hay que evitar llevar la crispación de los de arriba a los de abajo” y Nicolás Sarkozy: “Todo el mundo, presidente o no, necesita sentirse amado. Por la familia, amigos o el país entero. La diferencia (en mi caso, tendría que haber dicho) es que estás en el árbol más alto y expuesto a todos los vientos”

- El día 15 se inaugura oficialmente la exposición titulada: “En un rincón de Ricote”, a cargo de Darío Xavier Herrera, rodeado de numerosos amigos y artistas, que le dedicaron muy hermosas palabras, sobre su persona y su obra, y que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de enero.

Como breve semblanza de este eminente artista destacaríamos que nace en Mallorca, pero en el año 1983, recala en Ricote donde monta su taller, proyectando desde aquí, hasta el Universo entero, su estilo inconfundible, expresionista abstracto, donde busca casi siempre su material vital y plástico, en lo reciclable. En la huella que el hombre ha dejado o deja en el transcurso del tiempo, en su dimensión más genérica: vital, social y comunicativa. Ante manifestaciones de esta envergadura, en fin, solo me cabe exclamar: ¡Viva el talento!

- El sábado, día 30, se organiza en el Parque de Celestino y “Las Pastoras”, el tradicional Belén Viviente Solidario, promovido por la Cofradía Virgen de los Dolores, San Juan y Señor Resucitado. Circunstancia que ni pintiparada, para montar un mercadillo, con productos típicos de la tierra, aportados por los propios cofrades. Con los mismos fines altruistas, tras su venta, y a muy buen precio, haciendo cultura y de la buena, al tiempo que se celebra, muy gustosamente, su rica gastronomía. Enraizada en la más antigua tradición, heredada de nuestros mayores, y con la vitola más señera, esculpida en letras de oro, por nuestros ancestros.

Y concluimos con el latiguillo habitual. Felices Fiestas para todos y próspero año 2024; bisiesto, para más señas.