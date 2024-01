Desde la Fundación Pedro Cano se preparan talleres de dibujo en cada cambio de estación. Es una forma de poder aprender con el pintor, que enseña sus técnicas de acuarela, y la percepción de los colores a quien quieran iniciarse en la pintura.

En la pasada convocatoria de junio se reunieron junto al río Segura, en Blanca, muchos amantes de la pintura, principalmente niños, llamando la atención de Pedro Cano un ‘hijo de Ricote’, llamado Manuel Abellán España, que en palabras del pintor llegó a decir: «Hay un niño que me he dado cuenta que debe tener 7-8 años y ha hecho una cosa no bonita, sino de una persona madurísima, un trabajo excepcional, y eso que el niño no se había dado cuenta de que tenía una paleta para poder mezclar los colores y el trabajo lo va a finalizar mucho mejor…»

Y es que Manuel es todo un artista, arte que despertó en el 2020 durante el confinamiento, y que desde entonces está desarrollando con una pasión abrumadora, asistiendo a clases de pintura y destacando por su manera de transmitir en las exposiciones de dibujo que hacen cada año en su academia.

Habrá que seguirle la pista muy de cerca, pero puede que pronto, sea más famoso que el propio Ricote, que el último año, por si no lo saben, fue declarado mejor pueblo turístico de 2023. ¡Estamos de moda!.