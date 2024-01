En el día de ayer la historia de una familia que lleva viviendo más de ocho meses en una cochera a medio construir junto a su residencia habitual, que debían desalojar en julio por los daños que presentaba la misma, copaba la actualidad de la Ciudad del Sol, destacando además que los daños se habían extendido a cerca de una veintena de construcciones por todo el barrio de San Pedro.

En este sentido diversas fuentes municipales, señalaban que en todo momento se había tratado de buscar una alternativa para la familia, que en la actualidad se encuentra viviendo sin siquiera servicio de agua potable. Tras conocer las afirmaciones de los vecinos, que achacaban la situación a la construcción del conocido como 'Vial de los Barrios Altos', desde el Ayuntamiento señalaban que en todo momento los servicios municipales habían permanecido al lado de los vecinos.

Preguntada al respecto de la situación Rosa Medina, concejala de Desarrollo Local, indicaba que desde el Gobierno municipal se había buscado de forma continua una 'solución habitacional' para la familia desplazada: "estamos dispuestos a alquilar una casa para esa familia, pero no hay ninguna disponible", expresaba. A este respecto la edil destacaba que "hubo una solución al principio que se rechazó por parte de los afectados". "Evidentemente, esta situación no es cómoda para nadie y desde el Ayuntamiento estaremos siempre al lado de los vecinos. Se ha contratado un técnico externo para valorar la situación de todas las casas, y con esos informes se reabrirán los casos con las compañías de seguros para seguir el proceso pertinente", explicaba Medina al respecto del desarrollo de la situación.

En cuanto a la relación de la construcción del vial con los daños en las cerca de 20 viviendas afectadas, Medina expresaba que aún no ha terminado la redacción de los informes pertinentes, por lo que de momento no se puede establecer la causa de las mismas. En cuanto a los vecinos afectados por las obras del Tramo III de la Ronda Central, que se encuentran en una situación similar, el mismo técnico externo comenzará a visitar en breve las más de 40 casas con daños. "Se está examinando todo, vamos a esperar a que estén los informes municipales y de los seguros para estudiarlo todo y fijar las indemnizaciones oportunas y llevar a cabo las reparaciones que sean necesarias", finalizaba la edil de Desarrollo Local.

Por otro lado, los vecinos reclamaban a Vox su apoyo, puesto que según indicaban "desde que han entrado en el Gobierno no quieren saber nada de nosotros". A este respecto Carmen Menduiña, líder de Vox en Lorca señalaba que los afectados "no han perdido en ningún momento nuestra atención". De hecho, la concejala calificaba la situación como "alucinante", e indicaba que se van a "redoblar los esfuerzos" para encontrar una solución al problema. "Aunque se ha puesto alternativas a su disposición, no quieren perder la cercanía con su casa y es entendible. Hay que buscar una solución, tanto si es culpa de las obras como si no. En breve hablaremos con ellos para buscar una solución definitiva tanto para los desplazados como para el resto de las viviendas afectadas. No puede ser que en este país todo el mundo que llega tenga casa, reciban ayudas sin saber de dónde vienen ni cómo vienen y dejemos sin atender a vecinos de Lorca de toda la vida", finalizaba.