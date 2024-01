"Lorca es una de las poblaciones más contaminadas de una comunidad autónoma, que a su vez es la autonomía con mayor contaminación atmosférica de toda la península ibérica". Así de tajante se mostraba Pedro Sosa, edil de la coalición de izquierdas conformada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, ante los últimos datos extraídos de la red de medidores de la contaminación del aire en la Región de Murcia.

Según Sosa, durante el año 2023 la Ciudad del Sol ha vuelto a batir récords de días seguidos con superaciones del valor límite de la normativa estatal y de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire. En este sentido el edil reclama al nuevo Gobierno local Lorca que "no mire para otro lado". "Es necesario que todas las concejalías que pudieran relacionarse con este tema tan delicado tomen cartas en el asunto. Necesitamos con urgencia un plan destinado a mejorar la calidad del aire que respiramos los lorquinos", abundaba Sosa.

En cuanto a este plan, el concejal indicaba que debe contemplar un "extraordinario" aumento de la vigilancia, así como el control y la sanción de todas las actividades ilegales que contaminan el medio ambiente. "No tiene que ser cortoplacista y debe incorporar políticas públicas dirigidas a un cambio de modelo de desarrollo que mitigue tanto las consecuencias de la emergencia climática, como las causas de la contaminación ambiental disparada que sufrimos en Lorca", finalizaba Sosa.

A este respecto, cabe destacar la problemática de las quemas agrícolas, que se producen en épocas de poda por todo el municipio, contribuyendo a empeorar la calidad del aire. En este sentido Ángel Meca, edil responsable de Agricultura del Ayuntamiento de Lorca, recordaba que en el centro de gestión de residuos de Barranco Hondo, gestionado por Limusa, existe una parcela dispuesta para depositar restos de podas de forma gratuita.

"Instamos a todo el que esté interesado a llevar sus podas allí para evitar quemas", indicaba a LA OPINIÓN el edil. Asimismo, recordaba las recomendaciones establecidas por la legislación vigente en cuanto a las quemas: "haciendo las declaraciones previas pertinentes se pueden llevar a cabo, no obstante, recuerdo que se recomienda hacerlas en días en que no haga mucho aire, que no sean festivos, que no haya viviendas cerca ni cerca de monte, que tienen otros requisitos". Por último, Meca señalaba que todas aquellas quemas que no se ajusten a la ley, serán susceptibles de provocar una sanción.