La plaza de abastos situada en la plaza de la Hortaliza, en el lorquino barrio de San Cristóbal, cambiará de ubicación en los próximos meses. En concreto, será trasladada a la cercana plaza del Cristo de la Sangre. Así lo anunciaba Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, esta mañana durante una visita a los puestos de la misma. "Actualmente se está redactando el proyecto, y en las próximas semanas se presentará a los vecinos y comerciantes", apuntaba Gil Jódar al respecto.

Según el alcalde, la actuación se llevará a cabo gracias a una subvención procedente de fondos europeos y deberá estar finalizada antes de seis meses. Asimismo, las obras incluirán la demolición de las instalaciones actuales para crear un 'bulevar' que dé acceso a la iglesia de San Cristóbal y a la Casa-Museo del Paso Encarnado. "Desde el Ayuntamiento, estamos trabajando decididamente en el barrio de San Cristóbal. Tenemos proyectos muy importantes que sin duda van a suponer un revulsivo para el bienestar de los vecinos", afirmaba el primer edil. A este respecto, Fulgencio Gil señalaba el desarrollo de la Unidad de Actuación 23 como un punto de inflexión para la zona.

En este sentido, cabe recordar que la UA23 consta de 3.858 metros cuadrados, y contará con 891 metros para equipamiento. 1.647 serán edificables y 1.320 nuevos viales. De esos cerca de 4.000 metros cuadrados, la infraestructura más demandada por los vecinos es el nuevo centro de salud de San Cristóbal. En relación con el centro salud, el alcalde de Lorca señalaba que la Comunidad Autónoma dispondrá "en breve" de la parcela para la construcción de la infraestructura sanitaria.

Los placeros, reticentes

Al respecto del cambio de ubicación anunciado por regidor lorquino, los placeros mostraban sentimientos encontrados. Mari Huertas, propietaria de un puesto de flores, señalaba a La Opinión: "espero que sea para mejor, pero se oyen muchos comentarios de que no va a ser muy buena idea. Esta plaza es centenaria y sobre todo la gente mayor no está muy convencida". No obstante, la placera señalaba que el cambio podría beneficiarlos en lo relativo a instalaciones y servicios: "al estar al aire libre en invierno pasamos frío y en verano, aún peor, así que si es para mejor, y contamos con climatización, el cambio será bienvenido".

Un 2024 crucial

Durante la visita, el alcalde de Lorca aprovechaba para destacar los principales retos que afrontará el municipio durante los próximos meses. "2024 va a ser el año de Ifelor, que va a suponer un cambio radical en la forma de gestionar las ferias y congresos en Lorca. Ya se ha desarrollado los estatutos, y se están analizando desde alcaldía y las concejalías correspondientes". A este respecto indicaba que en las próximas semanas se convocará una reunión con todas las partes implicadas en el futuro de la institución ferial, donde destacan Ceclor y la Cámara de Comercio "para compartir con ellos el sistema de gestión que se ha pensado."

Además de Ifelor, Gil Jódar hacía referencia a la apertura de la Plaza de Toros como uno de los hitos que marcarán el 2024. La inauguración 'taurina' será el Sábado de Gloria, cuando el lorquino Paco Ureña se encerrará con 6 toros, y también se está trabajando en una puesta de largo 'social', marcada por un "gran concierto". "Al ser el propio Ayuntamiento el promotor de los eventos, hay que ver cómo responde el público, así que no queremos precipitarnos", apuntaba el primer edil.