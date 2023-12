Tras la visita de Luis Alberto Marín, consejero de Economía a la ciudad de Lorca en la tarde del lunes para explicar el proyecto de presupuestos regionales de 2024, los representantes de la patronal lorquina CECLOR se mostraban desilusionados con las partidas contempladas para el municipio.

De hecho, una vez concluido el encuentro con Marín, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca mantenía la última reunión de su junta directiva de este año 2023 donde, entre otras cuestiones, se analizaron los proyectos y partidas destinados a Lorca según lo explicado por Marín.

En este sentido Juan Jódar, líder de los empresarios lorquinos, señalaba que en el desarrollo del proyecto de presupuestos se han tenido en cuenta algunas de las demandas expresadas a lo largo del tiempo por la patronal lorquina o directamente ligadas con la actividad empresarial, como el fomento de la actividad económica y comercial del Casco Histórico de Lorca con una segunda línea de activación de 500.000 euros; la partida directa para el colector sur de saneamiento que, "aunque no cubre la cuantía completa, es un primer anticipo para su desarrollo"; y el inicio de los estudios previos para la construcción de la autovía Lorca-Caravaca.

No obstante, Jódar indicaba que "no son los presupuestos que queremos, no son todo lo ambiciosos que podrían ser". A este respecto, el presidente de Ceclor aludía a la falta de una partida directa destinada a la recuperación del Casco Histórico, un proyecto de interés estratégico regional. Asimismo, Jódar señalaba a la falta de partidas específicas de consejerías como las de Turismo y Cultura para la 'ciudad vieja' como una de las mayores carencias del proyecto.