Tras el revuelo generado en el municipio de Lorca en los últimos días por el proceso de adjudicación del servicio de recogida de animales, la concejalía de Sanidad ha anunciado que el contrato objeto de la polémica será temporal y estará en vigor por un periodo de cinco meses. A su finalización, comenzará a aplicarse uno nuevo, que contará con una dotación de 340.000 euros, el doble que el actual, y en el que se incluirá una garantía de sacrificio cero, así como la asistencia veterinaria a los animales, su correcto chipado y el cumplimiento "estricto y escrupuloso" de toda la legislación en la materia.

Así lo anunciaba Belén Díaz, concejala de Sanidad, que expresaba que "el Ayuntamiento va a destinar los mayores recursos de su historia para prestar asistencia a los animales abandonados". Según las cifras que maneja la concejalía, gracias al nuevo contrato, se podrá destinar una media de 150 euros mensuales para el cuidado de los animales que se recojan.

En este sentido cabe destacar que estos días los técnicos de Sanidad trabajan en la elaboración de un pliego de condiciones "más exigente", que el actual. Además, Díaz indicaba que aún no se ha llevado a cabo la concesión definitiva para el "periodo de transición necesario" hasta la aplicación del nuevo contrato. "Estamos analizando y comprobando toda la documentación pertinente para garantizar que los animales reciban los mejores cuidados", señalaba a concejala. A este respecto, Díaz recordaba que este contrato de 'transición' se convocaba debido a que "meses atrás la empresa concesionaria del contrato demostró desinterés por seguir con el trabajo".

"Estamos esperando a que se cumplan los plazos para que la nueva empresa justifique cómo van a llevar a cabo el servicio. En el contrato provisional no se pudo exigir un radio de cercanía, porque en Murcia solo hay dos empresas que se dediquen a esta labor y en principio no estaban interesadas, por lo que hubo que abrir el abanico. La nueva empresa, a pesar de tener su sede en Huelva, tendrá que demostrar su eficiencia y garantizar el bienestar de los animales con un núcleo zoológico cercano a Lorca" ampliaba Díaz Arcas.

Además, la edil hacía referencia agitación de los últimos días a este respecto en Lorca, calificándola de "desmedida e incluso grotesca"."No vamos a contratar a ninguna empresa que no asegure que se cumplen las condiciones de bienestar animal", sentenciaba Díaz, que tendía la mano a los colectivos animalistas para tratar la situación: "desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a mantener otra reunión para llegar a un entendimiento y seguir trabajando juntos como hasta ahora, pero no en condiciones de amenazas ni de insulto público".

Por último, la concejala señalaba que cada año se abandonan en el municipio alrededor de 500 animales, por lo que hacía un llamamiento a la ciudadanía para la adopción de los mismos. En la actualidad, el Ayuntamiento tiene a su cargo 109 perros y 102 gatos.