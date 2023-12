El proceso de adjudicación del servicio de recogida de animales para la zona de Lorca por parte del Ayuntamiento ha generado una gran controversia en el municipio. En los últimos días, representantes de las cuatro protectoras de animales de la Ciudad del Sol, así como de otros colectivos animalistas han manifestado su malestar por el proceso iniciado por el Consistorio, así como por la empresa que mayor puntuación ha obtenido en la mesa de contratación.

Inma Arboleda, de la Protectora Olimpo, expresaba a La Opinión su preocupación ante esta situación. Según Arboleda, un municipio de las características de Lorca "debe tener un servicio a la altura de un problema que es incontrolable". "Tenemos mucho campo, muchas pedanías y se producen muchísimos abandonos todos los días", relataba la responsable de Olimpo, que también señalaba los Barrios Altos, "donde se utilizan los animales para actividades ilegales como peleas", como una de las zonas problemáticas del municipio.

Según Arboleda, en Lorca se emiten cada día "entre 7 y 8 avisos de animales abandonados". "Las protectoras tenemos medios limitados, y no podemos solucionar un problema del que debería hacerse cargo el Ayuntamiento", abundaba Arboleda Guirao. En este sentido, reclamaba además que la Policía Local de Lorca, que cuenta con una unidad especial dedicada al Medio Ambiente, lleve a cabo vigilancias preventivas en las zonas más problemáticas para reducir el problema. Asimismo, la responsable de Olimpo aseveraba que Lorca está considerada como un "infierno" para los animales. "En el extranjero, adoptar un animal procedente de esta zona se considera como una obra de caridad".

Por todo ello, Arboleda reclama la revisión del proceso de adjudicación mencionado. "La empresa que lo hacía hasta ahora se esforzaba por hacerlo bien, son éticos y transparentes. Nos dejaban entrar a sus instalaciones e incluso colaborar en el proceso de búsqueda de hogares para los animales recogidos. Ahora no sabemos qué nos vamos a encontrar. No sabemos dónde van a ubicar a los animales que recojan, tienen previsto instalar módulos provisionales, en los que tienen que acoger más de 100 animales recogidos en el municipio, que en la actualidad están al cuidado de la empresa que cesa el servicio, así como los nuevos que vayan llegando", relataba la voluntaria. "Se está primando la comodidad y la economía, sin importar el bienestar de los animales". En este sentido, cabe destacar que en el pliego de condiciones para la prestación del servicio se otorgaban 80 puntos a la oferta económica más baja, un hecho que según Arboleda "deja patente que al Ayuntamiento no le importa el bienestar animal".

A este respecto cabe destacar que, según el acta de la reunión de la mesa de contratación relativa a la adjudicación del contrato, a la que ha podido acceder esta redacción, la diferencia de las dos propuestas es de poco más de 500 euros, superando en los dos casos los 120.000 euros. Una situación que, junto a las fechas de presentación de ambas, era calificada por Arboleda como "ciertamente sospechosa". En este sentido es necesario señalar que hay que la nueva empresa presentó la oferta 40 minutos antes del cierre del plazo establecido.

El resto de partidos políticos ha solicitado revisar el proceso

A lo largo de la pasada semana, el resto de formaciones políticas del municipio expresaban su preocupación por el proceso seguido por el Ayuntamiento. Tanto el Partido Socialista como la coalición formada por Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde se reunían con el Observatorio para el Bienestar Animal para tratar la situación y estudiar medidas a adoptar.

En concreto, según fuentes socialistas, se va a solicitar por escrito la posibilidad de personarse, de forma inmediata, en las instalaciones de la nueva empresa adjudicataria, con el objetivo de exigir transparencia, así como para supervisar el cumplimiento “punto por punto y de forma exhaustiva” de las condiciones que deben regir con la suficiente garantía el servicio de recogida de animales en el municipio de Lorca.

Al respecto de la situación, fuentes municipales señalaban a La Opinión que de momento no se van a realizar declaraciones sobre el tema, y que "en los próximos días se tomarán las medidas oportunas". Asimismo, cabe señalar que para esta redacción ha sido imposible contactar con la empresa ganadora del concurso.