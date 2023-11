¿Le parecen justas estas elecciones?

Es un sesgo del censo, solo dos mesas electorales que van a decidir el futuro de Ceutí. La horquilla es muy estrecha, cada voto cuenta y, por tanto, cada voto es decisivo. No obstante, es justo en la medida en que es fruto de una sentencia. Personalmente, creo que hubiera sido aún más justo que todos los vecinos estuvieran llamados de nuevo a las urnas. Dicho esto, tengo claro que lo que sí que es injusto es que no se sepa con claridad qué ocurrió con esos votos desaparecidos.

Han pasado muchas cosas a nivel nacional. ¿Influirá en estas elecciones?

Estas elecciones son muy localistas e interesan mucho los candidatos y partidos. En general, no deberían estar muy contaminadas por el exterior, pero es cierto que estamos inmersos en una coyuntura nacional con una crispación disparada. La mitad de la población está muy cabreada y en la calle se palpa. En democracia, la gente expresa su opinión en las urnas y son las urnas de Ceutí las que se ponen el domingo. No podemos evitar que la emoción influya en nuestra decisión del voto, pero quiero pensar que la gente votará a quien depositó la confianza en el mes de mayo y que pondrán en valor el trabajo hecho por Ciudadanos en estos cuatro años de Gobierno.

¿Nota esa crispación en Ceutí?

Mucho. En el último pleno pudimos comprobar el enorme enfrentamiento entre los dos grandes partidos. Hay una tirantez excesiva, en mi opinión, que se está trasladando a la calle.

¿Cómo llega Ciudadanos a esta jornada electoral tan particular después de tanto tiempo en silencio?

Ciudadanos ha estado trabajando todos estos meses, en silencio, es cierto, pero no ha parado. No hemos estado en la escena pública al no concurrir a las últimas generales, pero se ha demostrado que se necesita un partido moderado y de centro.

Supongo que CS aspira a mantener su concejal, a usted. Después del encontronazo con el PP en 2022, ¿estaría abierta a volver a pactar con él?

Se pueden plantear todos los escenarios ahora mismo y los tengo todos encima de la mesa, pero voy a esperar para ver qué pasa el domingo. Nosotros ya hemos participado en gobiernos de coalición los últimos cuatro años, primero con el PP y Vox y luego con el PSOE. Es cierto que con la derecha no llegó a término, pero no fue por nuestra culpa. CS cumplió hasta el final con lo pactado. Con el Partido Socialista, por otra parte, hemos gobernado un año y medio, los últimos meses en funciones, y hemos demostrado que estamos por los vecinos de Ceutí y que velamos por sus intereses. Queremos seguir teniendo presencia, revalidar nuestra acta y que en el día a día siga habiendo pactos y acuerdos porque es necesario. Nuestro Ayuntamiento tiene una coyuntura muy particular porque está completamente hipotecado. Tiene una deuda de más de 40 millones. Así, se hace necesario un Gobierno con sentido común.

Entonces, está abierta a hablar con todos los grupos tras el domingo.

Son los ciudadanos los que decidirán con quién hablamos. Claro que sí.