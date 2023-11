La Vicealcaldía será el punto clave para la formalización, o no, de un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Lorca entre el Partido Popular y Vox. Así lo ha expresado esta mañana José Ángel Antelo, vicepresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y líder de Vox a nivel regional en el transcurso de una visita a Lorca.

En este sentido, Antelo ha señalado que la cesión es una "condición indispensable" para poder alcanzar un acuerdo entre las dos formaciones políticas, indicando que desde su partido este tipo de negociaciones siempre se encaran en "igualdad de condiciones", expresando que de no darse esas condiciones, no se podrá llegar a ningún acuerdo: "los votos de Vox valen exactamente lo mismo que los del PP", sentenciaba el vicepresidente regional.

A este respecto, cabe recordar que la semana pasada, miembros de Vox Lorca comparecían ante los medios para comunicar el "ultimátum" que se había lanzado al partido liderado por Fulgencio Gil, encarado a dilucidar de la forma más rápida posible la situación política del municipio. Poco después el actual alcalde de Lorca expresaba su intención de reunirse con los representantes de Vox en Lorca "a lo largo de la semana", unas intenciones que por lo visto no se han materializado, según las declaraciones realizadas en días pasados por Carmen Menduiña.

En concreto, la edil indicaba que no se había producido ningún avance en las negociaciones a pesar del ultimátum presentado por su formación política al equipo liderado por Fulgencio Gil, señalando que “somos la oposición y previsiblemente lo seguiremos siendo los próximos tres años”. Del mismo modo, Menduiña indicaba que "lo que pide el pueblo de Lorca es un gobierno de derechas en el Ayuntamiento, y si ellos por una cuestión puntual no quieren dar ese paso adelante, nosotros vamos a seguir trabajando desde la oposición". "Si esta semana no se llega a un acuerdo, las negociaciones se considerarán cerradas", finalizaba la líder local de Vox.