Los fragmentos de plásticos para acolchado agrícola generados por la roturación de los terrenos en los que se instalan han generado en los últimos días numerosas quejas entre los vecinos de la urbanización lorquina de Torre del Obispo.

Situada en Purias y rodeada de campos de cultivo, esta urbanización en la que viven decenas de familias se habría visto "invadida" por los mencionados plásticos hace unos días debido a las fuertes rachas de viento que azotaron la comarca del Guadalentín.

Estas quejas han sido recogidas por la coalición Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, que llevará al próximo Pleno una moción que contemple medidas para acabar con la roturación de estos plásticos, una práctica que Pedro Sosa, edil de la coalición, calificaba de "demencial", señalando además que "atenta contra la salud y el medio ambiente". El objetivo último de la moción será que se lleve a cabo una correcta gestión de estos residuos "tal y como marca la ley".

En este sentido Sosa recordaba que, tras la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, este tipo de roturaciones están prohibidas, "un motivo más para que el Pleno apruebe la moción", expresaba Sosa. Asimismo, el edil terminaba exigiendo al ayuntamiento que "vigile que este tipo de residuos sigue la gestión de reciclaje pertinente, que para ello cuenta con una unidad de la Policía Local encargada de la vigilancia ambiental, y que no lo deje solo en manos del SEPRONA, que no solo no dispone de los medios suficientes para tan vasto territorio, sino que a veces ve sus denuncias se guardan en cajones y no acaban con las correspondientes sanciones a los infractores".