La Concejalía de Urbanismo ha decretado el cierre temporal de un local de ocio situado en las inmediaciones del Polígono Industrial de 'Los Peñones' "por no cumplir con la normativa vigente". Así lo ha expresado esta mañana María Hernández, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca.

Según la edil, estas actuaciones "no tienen nada que ver con los trágicos sucesos ocurridos hace unos días en Murcia", sino que se están siguiendo y manteniendo las actuaciones "propias" de la concejalía en materia de inspecciones y revisiones. "Mantenemos un contacto directo y constante con los locales de nuestro municipio para asegurar que cumplen todo lo necesario". Asimismo, la edil ha señalado que, aunque de momento no se están llevando a cabo acciones de inspección extraordinarias, no se descarta que se amplíe el número de inspecciones.

En este sentido, Hernández ha señalado que en estas últimas semanas, tras las inspecciones realizadas se ha avisado a varios locales de infracciones que debían subsanar. "Hemos encontrado varios casos que presentaban deficiencias en materia de seguridad contra incendios y accesibilidad; ya se les ha avisado y si no se corrigen las faltas se decretará el cierre de los mismos".

Del mismo modo, la concejala ha hecho hincapié en que no se permitirá ninguna actividad que no presente todas las garantías pertinentes para la seguridad de las personas a pesar de que en Lorca "no existan locales de las características de los afectados por el incendio en Murcia".

Por último, Hernández ha hecho referencia a las infracciones más comunes que los servicios de inspección encuentran en sus visitas a sus locales, destacando que las salidas de emergencia presenten obstáculos o la presencia de materiales sin certificación contra incendios. "En estos casos, con retirar los elementos causantes de la infracción se soluciona el problema y no tenemos que ir más allá a nivel sancionador", ha finalizado la edil.