Los Juegos Deportivos del Guadalentín vuelven a llenar de actividad, una vez más el municipio de Lorca en otro fin de semana repleto de actividad.

La carrera ‘Run for Parkinson’s’ era la gran protagonista del último fin de semana de la olimpiada lorquina, contando con la participación de más de 400 personas que se daban cita en la Ciudad del Sol con el objetivo de recaudar fondos para la asociación lorquina de enfermos de Parkinson (ASLEP) y dar visibilidad a las personas que sufren esta enfermedad. La carrera se incluye además en la iniciativa Ruta 091-Kilómetros solidarios puesta en marcha en todo el país por la Policía Nacional, y participaron en ella un total de 418 atletas.

Dos deportistas locales, José Luis Martínez Cerdán (C.A. Nogalte-Hogar Puerto Lumbreras) y Victoria Castiñeiras Jiménez (C.A. Puertas Lorca) se han hecho con el primer puesto en categoría absoluta masculina y femenina. Los segundos clasificados en ambas categorías han sido Lucas García Marín (A.D. Sprint) y Victoria Guillén Martínez (Tritandem), seguidos de Pedro Cano Díaz y María Zamora, ambos del Club Triatlón Lorca.

La siguiente carrera en celebrarse fue de los petates, seguida por la carrera destinada a las categorías prebenjamín y benjamín, de 1.000 metros de extensión. La última carrera era para alevines e infantiles.

Natación

Por otro lado, en la tarde del viernes tenía lugar la décimo primera edición del Trofeo de natación ‘Ciudad de Lorca’. Un total de 356 nadadores, 336 menores y 20 en categoría máster realizaron las 593 salidas en las series de 50 metros espalda, 50 metros braza, 50 metros libre y relevos 4x50m. Nadadores de doce clubes provenientes de diversos puntos de la Región, Castilla La Mancha y Tenerife participan el trofeo que acabó ganando el club de natación San Javier-Mar Menor con 789,5 puntos, seguido del club de natación Cartagonova Cartagena-UPCT y el Club Murcia-San Jorge.

En la prueba de 50 metros espalda, la categoría benjamín la encabezaron Álvaro Rodríguez del UCAM y María Isabel Cernitoiu de San Javier. En alevín, los ganadores fueron Hugo Navarro de Cartagena y Olga Amo del Murcia-San Jorge. En categoría infantil, se impusieron el aguileño Víctor López y Paula de la Flor Calatayud del UCAM Ciudad de Murcia. En categoría Junior, los nadadores Mario Cotillas del club de natación Águilas y Sofía Ibáñez de Lorca lograron el primer puesto.

En cincuenta metros braza, en categoría alevín, subieron al primer peldaño del pódium Miguel Díaz del club Santa Ana y Olga Amo que hizo doblete; mientras que en infantil lo hicieron Alexandr Brednev del Murcia San Jorge y Nicoleta Cervantes de Cartagena. La categoría junior de 50 metros braza fue para el lorquino Asensio Guerrero y la nadadora Gabriela Campillo de San Javier.

En la modalidad de 50 metros libres, los ganadores benjamines fueron Aitor Aledo de Cartagena y María Ruiz de UCAM-Murcia. En alevín, Álvaro Duro de Águilas y Marian Paredes Ruiz de San Javier se impusieron al resto de nadadores, al igual que hicieron los aguileños Ángel López y Gala Jódar en categoría infantil; y Hugo Sánchez (San Javier) y María Albadalejo (Santa Ana) en junior.

Por relevos, en la serie de 5 a 11 años los equipos ganadores en masculina y femenina fueron el Club Natación Lorca y el Club Natación Marina-Cartagena; en la serie de 12 a 15 años, se impusieron los clubes de San Javier tanto en categoría masculina como femenina. En la categoría máster (5-100 años), la clasificación en 50 metros lisos la encabezaron Adrián Amo del club San Jorge y Natalia Millán de Águilas. En braza, el también aguileño Pablo Robles y de nuevo Natalia Millán ganaron su serie. En espalda, el oro fue para Ángel Ruiz de Cartagena y Nerea Infante del club Santa Ana. En la competición de relevos 4x50, el club lorquino se impuso en hombres y el club de San Javier en mujeres. En el tramo de edad 50-100, el ganador fue Laszlo Somogyi del club Santa Ana; mientras que en el tramo 20-49 años en 50 metros libre, las medallas de primer puesto fueron para Juan Moya de la UCAM y Beatriz Torné de Alcantarilla.

Pádel

Las pistas de pádel del complejo deportivo Ginés Antonio Vidal- La Torrecilla acogían el sábado el torneo infantil de pádel de los Juegos Deportivos del Guadalentín con la participación de 26 jugadores, batiendo así el récord de participación desde que hace seis años se pusiera en marcha esta prueba. Los menores inscritos pertenecían a las categorías sub 12, sub 14 y sub 18. La gran diferencia con el torneo de adultos es que la inscripción no se hace por parejas, sino de forma individual y son los responsables del torneo, los encargados de formar las parejas para que así haya un nivel más igualado y los partidos sean más divertidos y participativos.

Los enfrentamientos se jugaron durante toda la mañana hasta la fase final. La clasificación final fue la siguiente: Adrián Serrano y Mario Mora, campeones del grupo sub 12; Mario Martínez y Raúl Martínez en la categoría sub 14; y Antonio Collado y Mario López se alzaron con la victoria en el sub 18.

Artes Marciales

150 luchadores de 14 escuelas participaban el pasado sábado en la competición de Karate World Kyokushin Budokai WKB. Celebrado en el Complejo Deportivo Felipe VI, la instalación municipal acogía el evento con las modalidades de katas y kumites. Del total de participantes, 91 compitieron en categoría masculina y 59 en femenina. En la modalidad de kumite, las participaciones fueron 59 y 109 en la de katas. En combinada, fueron 198 los combates.

Participaron diversos dojos con menores de edades comprendidas entre los 5 y los 18 años. La mayor parte de las escuelas presentes están adscritas al circuito de la Región de Murcia aunque también hubo representación de las escuelas de Alcoy y Alicante.

Bohdan Beregulya (Dojo Celdrán), se hacía con la victoria en la clasificación absoluta en kumite, mientras que el resto de puntuaciones han sido publicadas en la web de la Concejalía de Deportes.

Del mismo modo, el domingo el Felipe VI acogía la celebración del campeonato regional senior de judo. 71 judokas, de los cuales 23 eran mujeres y 48 hombres, participaron en el campeonato, en una mañana repleta de actividad.

Rally

Por último, el domingo se celebraba en Zarcilla de Ramos el XXII Rallysprint Antonio Motos-Zarcilla de Ramos. En esta prueba, la segunda del circuito regional, José Carlos Mulero y Carlos Fernández se hacían con la victoria con su Toyota GR. La cita congregaba a grandes pilotos de diferentes puntos del país en la pedanía lorquina para participar en la prueba más longeva de la Región de Murcia en esta disciplina. Organizada por el Automóvil Club Zarcilla de Ramos y la Federación de Automovilismo de la Región de Murcia, contó con la participación de un total de quince pilotos con sus respectivos copilotos. Solo se registró un abandono, el del piloto José Antonio Sánchez Sánchez por avería mecánica.