La Plataforma de Afectados por la Inundación de Lorca volverá a marchar por las calles de la ciudad este domingo para volver a pedir que se ejecuten los proyectos necesarios para evitar que se vuelva a producir una catástrofe como la que en 2012 asoló el municipio de Lorca.

5 personas fallecidas y cerca de 100 millones de euros en daños fueron el resultado de la conocida como riada de San Wenceslao, de la que este año se cumplen 11 años sin que se hayan ejecutado ninguna de las infraestructuras que podrían evitar una situación similar en el futuro.

En concreto, la marcha partirá a las 11 horas desde el Centro de Desarrollo Local en la Alameda de Cervantes y recorrerá las calles de la ciudad hasta la Plaza de España.

Entre las reivindicaciones de esta plataforma, que aglutina a diversas asociaciones de vecinos de las zonas más afectadas por la inundación, se encuentran: la construcción de las presas de laminación previstas en la rambla de La Torrecilla, Béjar y Nogalte; así como el correcto encauzamiento y desagüe de las aguas que se vierten en la pedanía de Campillo desde todo valle hacia la rambla de Biznaga, que desemboca en el río Guadalentín para evitar que esta zona se convierta en una 'laguna'.

“Necesitamos ayuda. Nosotros no podemos hacer nada para evitar que venga el agua”, declaró a esta Redacción Adelina Sánchez, presidenta de la plataforma, que achaca el retraso en la toma de medidas al “tapón” que ejerce la CHS. “Todas las actuaciones que hacen falta dependen de la Confederación, pero los estudios medioambientales llevan mucho tiempo y no sabemos cómo están ni nos vamos a enterar”, indica la presidenta que PAILORCA, que añade: “los plazos interminables de la administración no se corresponden con la urgencia de nuestras necesidades”.

Por su parte, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura han señalado a esta redacción que los proyectos, en diferentes puntos del proceso administrativo, siguen un curso “lento pero seguro” debido al “gran calibre de los mismos”, lo que está ralentizando su desarrollo.