El historiador ciezano Joaquín Salmerón Juan, director del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cieza y del Museo Siyâsa, ha recibido el reconocimiento a su extensa labor y ha sido galardonado en los ‘Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2023’, en la categoría de ‘Persona Física’.

Los ‘Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia 2023’ son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, distinguiendo a aquellas personas, empresas, ONG’s, entidades y organismos de la administración pública y programas o trabajos de comunicación que hayan destacado por una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la cultura institucional del Grupo Social ONCE.

El ‘Premio Solidarios’ para la ‘Persona Física’ ha recaído en la figura de Joaquín Salmerón Juan, puesto que la organización ha considerado que “ha trabajado en silencio en favor del acceso a la cultura de todos, incluyendo en su día a día a las personas con discapacidad y, además, ha rotulado en braille información accesible, esculturas y obras que se pueden tocar. Asimismo, ha realizado exposiciones donde los sentidos cobran protagonismo para aproximarnos a la riqueza cultural de yacimiento de Siyâsa”.

El jurado de los ‘Premios Solidarios Grupo Social ONCE Región de Murcia’ ha estado formado por María Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE de la Región de Murcia; Pedro Martínez López, presidente de CERMI RM; Cristina Arias Serna, consejera general de la ONCE Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; Ascensión Carreño Fernández, concejala delegada de la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad del Ayuntamiento de Murcia; y Marta Ferrero Barberán, periodista y jefa de programas de Onda Regional de Murcia.

Finalmente, los premiados recibirán los galardones el 17 de octubre, a las 19:00 horas, en una gala que se celebrará en el Teatro Circo de Murcia.