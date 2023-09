Durante una comparecencia ante los medios de comunicación Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, ha expresado esta mañana que está dispuesto a negociar con todos los grupos políticos municipales asuntos como los presupuestos en caso de que no se llegara a un acuerdo con Vox.

En este sentido Gil informó que ayer se mantuvo un nuevo contacto entre Vox y PP en un conocido hotel de la ciudad. “Seguimos avanzando en las conversaciones, aunque es verdad que aún no hemos alcanzado ningún acuerdo definitivo. La intención es buena y las perspectivas también lo son, pero todo dependerá de la voluntad de los dos partidos para llegar a un acuerdo de gobernabilidad” ha expresado al respecto el regidor, que también ha indicado que a pesar de la buena voluntad de las dos formaciones, ahora se deben acercar posturas para poder redactar un documento “con el que todos estemos satisfechos”.

En cuanto a la exigencia de Vox de que sus cuatro concejales entren a formar parte del Gobierno local, Gil ha indicado que “no se deben olvidar los resultados electorales” obtenidos el pasado mayo, cuando el Partido Popular ganó las elecciones “ampliamente”. “Un acuerdo no tiene porqué implicar que todos los concejales de Vox entren a gobernar” ha señalado el primer edil. Con respecto a la modificación presupuestaria necesaria para que el Ayuntamiento siga funcionando, el actual alcalde de Lorca se ha mostrado confiado en las negociaciones con todos los grupos políticos del municipio “como se ha hecho otras veces”, por lo que cree que no es excesivamente urgente alcanzar un acuerdo con Vox: “esta modificación no es un capricho del equipo de Gobierno, es absolutamente necesaria, redactada por técnicos municipales y necesaria para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito para poder pagar las facturas sin pagar que nos hemos encontrado del anterior equipo de Gobierno”.

En cuanto a un posible reparto de concejalías, Gil ha indicado que las posturas no se han acercado aún lo suficiente como para asegurar algo. No obstante, ha indicado que, en su opinión, existe un acuerdo tácito entre las dos formaciones que deja fuera de las negociaciones las ‘concejalías troncales’: “hay que tener en cuenta que esto no es una negociación de investidura. En Lorca ya tenemos un gobierno constituido y lo que buscamos son apoyos para mejorar la gobernabilidad”.

En cuanto ha los cambios en el Gobierno regional, el alcalde de Lorca a expresado su intención de solicitar “en los próximos días” una cita con todos los consejeros para revisar y actualizar la situación de Lorca en cada área de Gobierno. En concreto, el regidor lorquino ha indicado como prioritarias las reuniones con el nuevo consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo; y con el responsable de Salud, Juan José Pedreño. En el primer caso, en la reunión se supervisará la finalización de las obras que dependen del Gobierno Regional y que actualmente se llevan a cabo en la Ciudad del Sol, sobre todo el tramo I de la Ronda Central: “quiero que el consejero conozca el problema que existe actualmente con ADIF y que impide la apertura de este tramo de la Ronda debido a los retrasos que se están produciendo por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en la retirada de la línea de fibra óptica que impide finalización de dicho tramo”. En este sentido cabe destacar que el tramo III, ejecutado por el consistorio, está previsto que sea finalizado y puesto en servicio en su totalidad a mediados del próximo mes de octubre. También se tratará la situación actual de las obras para la llegada de la Alta Velocidad a Lorca, así como la vuelta de los trenes de cercanías “en cuanto esté terminada” la estación de San Diego.

Del mismo modo, Gil ha indicado que la entrevista con el Consejero de Sanidad es de “vital importancia” para el municipio. “Tenemos proyectos muy importantes en esta materia y tenemos que trabajar para que se hagan realidad lo antes posible”, ha indicado el primer edil. En particular, Gil Jódar ha destacado que en la misma aprovechará para manifestar que en los próximos meses se pondrá a disposición de la Consejería de Salud la parcela necesaria para la construcción del nuevo centro de salud de San Cristóbal: “queremos que se redacte el proyecto y se ejecute lo antes posible”. En este sentido también ha hecho referencia a la ampliación del centro de salud de San Diego, que el consistorio desbloqueó hace escasos días gracias a la aprobación de la cesión de los terrenos complementarios necesarios para la obra, lo que deja la puesta en marcha del proyecto en manos de la Consejería.