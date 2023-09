El Ayuntamiento de Lorca activará este sábado, a partir de las dos de la tarde, el Plan Inunlor en fase de preemergencia. El motivo es la entrada, este fin de semana, de una masa de aire frío por el Golfo de Cádiz que podría generar una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones "fuertes" o "muy fuertes" en la Ciudad del Sol, acompañadas de tormentas.

Lo ha anunciado el concejal de Protección Civil y Emergencias, Antonio David Sánchez, quien ha advertido que las lluvias más intensas se esperan el próximo domingo, 3 de septiembre, en todo el valle del Guadalentín.

Por ello, ha aconsejado a la ciudadanía evitar eventos al aire libre y no coger el coche "siempre que no sea necesario". "Pedimos a los vecinos que estén atentos a los partes de metereología y que sólo atiendan a los comunicados emitidos por fuentes oficiales" y que "no hagan casos de bulos", ha remarcado.

Desde el Ayuntamiento de Lorca aseguran que realizarán "todos los esfuerzos necesarios" y que reforzarán los servicios "para resolver las posibles incidencias que puedan surgir de la mejor manera posible".

Unos 20 trabajadores municipales integrarán este dispositivo especial frente a la posible DANA, según ha precisado el concejal.