El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos, ha informado de que ya se han cumplimentado todos los trámites para que se pueda celebrar el Pleno extraordinario y monográfico para tratar exclusivamente la situación económica del Ayuntamiento. Un Pleno convocado con las firmas de los nueve concejales del Grupo Municipal Socialista “para desmentir esa visión apocalíptica de la economía municipal”, ha destacado.

“Desde que se solicitó el Pleno, ha pasado el tiempo suficiente para que el equipo de Gobierno convocara dicha sesión; por lo tanto, exigimos que a la mayor celeridad posible se lleve a cabo esa convocatoria para poder poner sobre la mesa toda la información”, ha remarcado el portavoz socialista.

“Durante él pediremos explicaciones, pediremos transparencia y rigor y además, una vez analizados los datos, pediremos el cese de sus funciones de la concejala de Economía y Hacienda. Exigiremos también la rectificación de todas las declaraciones que han faltado a la verdad en cuanto a la situación económica del Ayuntamiento y solicitaremos que en la Comisión de Economía y Hacienda, que se celebra cada mes, se dé cuenta de situación económica real del Consistorio en cuanto a los estados de gastos e ingresos con el fin de llevar un control exhaustivo de la situación real del Ayuntamiento”, ha detallado Mateos.

El edil ha subrayado que el Consistorio cuenta a día de hoy con una “situación envidiable con respecto a la que nos encontramos en 2019”, y ha puesto de manifiesto que “hace cuatro años, cuando empezamos nosotros a gobernar, se habían gastado en el mes de junio el 94,6 por ciento del presupuesto. Dejamos un arqueo de caja de 10 millones de euros y el Remanente de tesorería (ahorro) en 2019 era de 1,87 millones de euros, mientras que a día de hoy es de 5,5 millones de euros. Además, cuentan con una previsión de ingreso de más de 44 millones en lo que queda de año”.

Mateos ha reprochado que “se resisten a convocar el Pleno porque no quieren admitir que todas las mentiras vertidas sobre la situación financiera del Ayuntamiento son simplemente excusas para incumplir sus promesas electorales. Han comenzado su andadura mintiendo a los lorquinos con promesas que sabían que no iban a cumplir. No habrá bajada de impuestos, no habrá inversión en pedanías, no habrá incorporación de nuevos agentes de policía y no cumplirán ni una sola promesa electoral”.

Asimismo, ha añadido que “no vamos a permitir que se insulte ni una vez más a la inteligencia de los lorquinos. Es urgente que se convoque ese Pleno para que quede demostrado que nos han intentado mentir a todos, aunque ya han quedado en evidencia en varias ocasiones porque si la situación económica fuese la que ellos relatan, no habría dinero ni presupuesto para contratar conciertos por cerca de 200.000 euros”.