Más de la mitad de las cámaras de seguridad instaladas en Molina de Segura no funcionaban. Así lo asegura el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por Partido Popular y Vox, tras llevar a cabo "un inventario para recabar toda la información relacionada con las cámaras de videovigilancia instaladas en los últimos años en la localidad".

El municipio cuenta con un total de 282 dispositivos instalados, pero 182 de ellos no funcionan, dice el Ayuntamiento señalando de forma clara al anterior Ejecutivo local conformado por PSOE y Podemos.

"Nos hemos llevado una sorpresa al percatarnos de que el 65% de los dispositivos de videovigilancia no están en funcionamiento desde hace tiempo, algo que no es entendible. El análisis aporta datos preocupantes y que no dejan de causar asombro”, asegura el concejal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Fran Hernández, que encargó el estudio con el fin de elaborar dicho inventario y analizar los datos obtenidos.

Hernández afirma que, “de las 282 cámaras, el 77% (217) no tienen ningún tipo de mantenimiento, y es algo que no puede seguir así”. Además, el inventario también recoge el número de alarmas con las que cuenta el Ayuntamiento, cuya cifra asciende a 72. “De ellas, no funcionan 40, por lo que nos encontramos en una situación similar que hay que cambiar de manera urgente, dado que las cosas no se habían hecho bien hasta ahora”, apostilla Hernández.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Antonio Martínez, explica que las 282 cámaras de seguridad pertenecen a las concejalías de Vía Pública, Urbanismo, Movilidad, Edificios Públicos y Administración Electrónica.

“Después de analizar los datos, vamos a trabajar para que sean los departamentos de Seguridad y Policía Local quienes lleven la gestión y el control de los sistemas de seguridad y vigilancia pertenecientes al Ayuntamiento de Molina de Segura. Además, entre los objetivos que nos marcamos está el de unificar este servicio a través de una sola empresa, lo que facilitará tanto la gestión como el mantenimiento de los dispositivos”.

Por último, el alcalde, José Ángel Alfonso, anuncia que “desde el equipo de gobierno vamos a poner en marcha un plan urgente para mejorar estos servicios y que todas las cámaras con las que cuenta el Consistorio funcionen correctamente y estén gestionadas y controladas por la propia Policía Local de Molina de Segura”.

El primer edil añade que “seguimos trabajando por mejorar la seguridad en nuestra ciudad, y esto es una prueba de ello. La idea es que todos los dispositivos funcionen y se puedan frenar los actos vandálicos. Además, esa vigilancia a través de videocámaras también permitirá hacer un seguimiento del estado en el que se encuentran las calles y zonas públicas, para poder mejorar la limpieza de algunos puntos”.