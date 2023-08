Blanca J.S., una mujer de 30 años que reside en la pedanía lorquina de La Paca, sufrió los momentos más angustiosos de su existencia el pasado viernes, cuando fue víctima de un robo en su vivienda mientras ella y su pareja, con la que convive, se encontraban en su interior. “Estábamos en la habitación viendo la tele y con el coche aparcado en la puerta. Los ladrones eran conscientes de que la casa estaba habitada, lo que no les impidió proseguir con sus planes”, ha relatado la víctima a La Opinión.

“A las doce de la noche escuchamos un ruido, yo me levanté de la cama y, en ese momento, uno de los ladrones cerró la puerta del dormitorio, que da a un pasillo”, ha continuado Blanca. “En ese momento entré en pánico, sólo pude ver su silueta y no distinguí bien si llevaba algún arma en la mano, así que me eché encima de mi pareja y le imploré que no saliera. Temía por nuestras vidas, no sabía cuántos eran ni si podían matarnos”, ha contado la víctima. Entonces todo sucedió relativamente rápido, aunque a Blanca esos minutos le parecieron una eternidad: “mi pareja empezó a gritar pidiéndome que llamara a la Guardia Civil, pero yo solo era capaz de chillar rogándole que no se enfrentara a ellos”. Entre los gritos, los ladrones salieron huyendo después de haber sustraído objetos de valor que la pareja guardaba en la habitación contigua. “Claro que te duele que roben, pero yo no puedo dejar de pensar en que, igual que se fueron, podrían haber entrado en aquella habitación. No quiero ni imaginarme lo que podría haber sucedido”, ha dicho. Cuando la pareja de Blanca abrió la puerta del dormitorio ella estaba paralizada por el miedo porque aún no tenía la certeza de si los delincuentes seguían allí o no. “No soy capaz de describir la sensación de terror que se siente, la absoluta vulnerabilidad, la impotencia de verte en peligro dentro de tu propia casa”, ha asegurado.

Los ladrones rompieron la valla que acota el jardín de la propiedad y se introdujeron en la vivienda por la galería. “Teníamos la llave echada por dentro, así que creemos que abrieron las ventanas correderas y entraron por ahí”, ha explicado Blanca. La pareja tiene contratada una alarma antirrobo pero no estaba conectada en ese momento porque “estábamos en la casa y quién iba a imaginar que serían capaces de entrar con nosotros dentro”. Ahora, han tenido que ampliar y reforzar ese servicio para proteger también el exterior de la vivienda. “Con eso y todo me cuesta horrores dormirme por la ansiedad”, ha contado Blanca.

“Estamos solos, vendidos”

El cuartel de la Guardia Civil más próximo a La Paca es el de Zarcilla de Ramos, localidad situada a 5,9 kilómetros por carretera de la primera. Sin embargo, sólo está operativo unos cuantos días a la semana, de lunes a jueves, y durante pocas horas, de 9 a 14. El resto del tiempo permanece cerrado. Los guardias civiles que atendieron a esta pareja tardaron casi una hora en llegar hasta la vivienda porque se desplazaron desde Puerto Lumbreras. “Yo llamé al 112 a las 00:06, pero los agentes no llegaron hasta las 00:55 aproximadamente”, ha relatado Blanca. “Nos comentaron que esa misma noche se había producido otro robo en el pueblo”, ha añadido. En ese caso, la familia afectada se había ido a cenar a Zarcilla de Ramos “y cuando regresaron se encontraron el desastre”, ha comentado Blanca tras señalar que “a nuestra casa entraron después de robar en la de los vecinos”. El modus operandi fue el mismo: un butrón en la valla.

A la mañana siguiente, Blanca habló con agentes de la Policía Local de Lorca, que se desplazaron a su vivienda. “Nos dijeron que no se sustituye a los agentes que se van de vacaciones, por lo que en estas fechas están bajo mínimos y de eso también se aprovechan los ladrones”, ha asegurado.

Los sucesos han generado una alarma importante en esta pedanía de poco más de 1.100 habitantes situada en las Tierras Altas de Lorca. Las redes sociales de sus vecinos arden reclamando la apertura del cuartel de la Guardia Civil de Zarcilla de Ramos las 24 horas del día y el incremento de la presencia de la Policía Local en las pedanías. “El Ayuntamiento ha puesto una patrulla que sube un día a la semana y se atreven a sacar pecho por esa medida, que es ridícula”, han escrito los vecinos que aseguran que “La Paca está sola” y “vendida” ante la inseguridad.