El Ayuntamiento de Lorca prevé acometer la construcción de los colectores de saneamiento en las veredas de La Palma, Zamora y Churra, situadas en la pedanía lorquina de Tercia, solo en el caso de que se consiga “financiación externa”. Lo ha confirmado a La Opinión el concejal de Aguas de Lorca y Pedanías, Ángel Meca, después de las quejas planteadas por los vecinos que, desde hace dos años, reclaman la instalación de alcantarillado, así como mejoras en la red de abastecimiento de agua potable, afectada por las continuas roturas en las conducciones de las que es titular la empresa semipública Aguas de Lorca.

El edil ha asegurado que, según el Reglamento Municipal del Servicio de Alcantarillado, que data de 1994, este tipo de inversiones van “con cargo a la tarifa que se cobra a los vecinos”. Es decir, tendrían que ejecutarse previa modificación de la ordenanza que regula la prestación patrimonial de carácter público no tributario por los servicios municipales de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado. Ello tendría como consecuencia el incremento de la tarifa que pagan todos los vecinos del municipio.

Según Meca, “estamos haciendo todo lo posible para conseguir subvenciones que permitan esta actuación porque no estamos dispuestos a subir la tarifa del agua bajo ningún concepto”. Esta posibilidad, también es rechazada de plano por los cerca de cien afectados: “sería la primera vez que el Ayuntamiento sube el precio del alcantarillado para sufragar unas obras que son competencia de la empresa concesionaria”, han afirmado los afectados. “Esto no ha ocurrido cuando se han realizado obras de este tipo en el casco urbano de Lorca y supondría un agravio comparativo”, han recalcado. Por ese motivo, han pedido que la construcción del alcantarillado en las tres veredas se realice, si no se consiguen las subvenciones, “con cargo a los beneficios de la propia empresa”, que en 2022 superaron el millón y medio de euros. “Es lo que se acordó, por unanimidad, en el Pleno de octubre del año pasado en nuestra presencia”, han recordado.

El concejal del ramo ha adelantado que el Ayuntamiento de Lorca ya está manteniendo conversaciones con la Dirección General del Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, “para ver si el año que viene es posible sacar adelante la construcción de los tres colectores de las veredas de La Palma, Zamora y Churra con financiación externa”.

Meca ha afirmado que, si finalmente se consiguen los fondos necesarios para realizar esta obra civil, “sería el momento idóneo para abordar también la renovación de las canalizaciones del agua potable”, que ha reconocido que “están dando problemas” a los vecinos de la zona. Sobre este asunto, ha dicho que desde el consistorio se están atendiendo las averías que se están produciendo y que son “recurrentes” en esta época del año debido a los “picos de temperaturas extremas”. El concejal ha explicado que ya se ha acordado con Aguas de Lorca ir reponiendo tramos de la red, de 30 o 40 metros, cuando esta está formada por polietilenos de 20 o 30 pulgadas y “empiezan a dar problemas”. Sin embargo, en las de distribución, formadas por tuberías con diámetros que alcanzan las 200 o las 300 pulgadas, las actuaciones son “más complejas”, por lo que no pueden abordarse como pequeñas reparaciones.