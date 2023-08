Los vecinos de La Paca están molestos con la falta de mantenimiento que afecta a esta pedanía lorquina. Aseguran que desde que la empresa municipal de limpieza (Limusa) externalizó el servicio de limpieza viaria, las calles están llenas de suciedad y las papeleras se encuentran, habitualmente, a rebosar. “Los operarios suben un solo día a la semana, los martes, pero a veces, como esta semana, ni eso”, han denunciado. Según han explicado, los dos trabajadores que se encargan de mantener en óptimas condiciones de limpieza la pedanía, apenas disponen de una hora para realizar su trabajo.

El presidente de la Asociación de Vecinos de La Paca, Francisco Marín Romera, ha señalado a La Opinión que los problemas comenzaron hace tres años cuando el Ayuntamiento de Lorca sacó a licitación el servicio de limpieza viaria en las pedanías de Avilés, Coy, Doña Inés, Almendricos, La Paca, Zarzadilla de Totana, La Parroquia, Zarcilla de Ramos, La Hoya, Tercia, Los Jopos, Escarihuela, La Campana, Las Terreras, y en la urbanización Torre Obispo. Un contrato de dos años de duración que fue adjudicado a una empresa lorquina por un valor de 241.329 euros, y que fue objeto de una prórroga que acaba de vencer.

“Con el anterior alcalde la limpieza en La Paca era un desastre, y con este, de momento, sigue siendo igual”, ha dicho el presidente vecinal, quien asegura que los operarios “vienen un día a la semana, llegan a las 8 y antes de las 9 ya están marchando porque se tienen que ir corriendo a otra pedanía”.

También hay quejas del “agravio comparativo” que sufren con respecto a los habitantes del casco urbano. “Pagamos los mismos impuestos que los que viven en la avenida Juan Carlos I, donde se limpia y se recoge la basura a diario”, ha comentado uno de los afectados, que también ha recordado que el servicio de vaciado de contenedores en La Paca se hace un día sí y otro no, y que “están tan asquerosos que cuando vas a tirar la bolsa de la basura el hedor te echa para atrás”.

Los vecinos han oído hablar de la ‘Operación deshollino’ que el nuevo equipo de Gobierno municipal ha puesto en marcha. “Por aquí no ha llegado, pero ya nos conformaríamos con que en La Paca la limpieza no se limitase a pasar con la barredora por la calle principal un rato a la semana”, han aseverado, al tiempo que han asegurado que “hay calles en este pueblo por las que hace años que no pasa el servicio de limpieza”.

El concejal de Calidad Urbana, entre cuyas delegaciones se incluye la empresa municipal de limpieza, Juan Miguel Bayonas, ha mostrado su sorpresa por las reclamaciones vecinales respecto a la necesidad de mejora del servicio en La Paca. “No hemos recibido ni una sola queja al respecto”, ha asegurado. Bayonas ha recordado a los vecinos que el cauce correcto para plantear las reivindicaciones es a través de la concejalía. “Si nos indican qué aspectos se pueden mejorar, nosotros nos encargaremos de hablar con la empresa subcontratada por Limusa y plantearemos posibles cambios”, ha explicado. Además, el edil ha informado que el servicio de limpieza viaria en las pedanías afectadas ha vuelto a sacarse a licitación recientemente, y que se espera que para finales de agosto se firme el contrato con la nueva concesionaria.

El concejal de Calidad Urbana también ha señalado que incluso han recibido agradecimientos por el fregado de los contenedores realizado precisamente este miércoles en La Paca. “Llevaban mucho tiempo sin limpiarse, así que los vecinos salían al paso de los operarios para felicitarles”, ha concluido, no sin antes avanzar que la ‘Operación deshollino’ también llegará pronto a las Tierras Altas.