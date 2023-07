Los parterres y rotondas del municipio de Lorca aparecen estos días desangelados. “Incomprensiblemente, los invernaderos de los viveros municipales de Torrecilla están vacíos. No tenemos ni una sola planta para colocar en espacios tan emblemáticos como la Plaza del Óvalo, los parterres de Colón, la rotonda de San Fernando… No hay flores. Y la previsión es que no tengamos que poner en espacios ajardinados prácticamente hasta la Feria de septiembre”. Así de tajante se ha mostrado el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Antonio David Sánchez, mientras recorría los viveros municipales de la mencionada pedanía en compañía de José Torres, responsable de este espacio municipal, que cada año produce entre 60.000 y 80.000 plantas de flor.

A la difícil situación se está intentando dar solución con el esfuerzo de los operarios de Parques y Jardines. “Están haciendo un trabajo ejemplar. Han recuperado mucha planta retirada de los espacios verdes y la están poniendo en valor. También se están sacando esquejes para realizar nuevas plantaciones”, ha explicado Sánchez. El invernadero principal de Torrecilla está ocupado por apenas unas decenas de plantas que estos días están siendo colocadas en las jardineras de las farolas del centro de la ciudad. “Son las pocas macetas que nos hemos encontrado. Este espacio, que debía estar repleto por miles de plantas dispuestas para llenar las zonas verdes de la ciudad, barrios y pedanías, se muestra vacío, aunque estamos realizando gestiones para preparar la campaña de Navidad con la ya tradicional Poinsettia, que no debe faltar esos días”, ha apuntado el edil de Parques y Jardines. En uno de los laterales de este invernadero también se muestran ‘Flores de Pascua’ retiradas el pasado año de los jardines y que se están convirtiendo en pequeños árboles, pero apenas son unas decenas. El recorrido por el resto de invernaderos deja una estampa idéntica, “con espacios totalmente vacíos, cuando debían estar repletos de macetas a la espera de llenar los parques y jardines del municipio”, se ha lamentado el edil. Este año, según ha admitido, “no se cubrirán los objetivos anuales en cuanto a producción de flores. Aún no tenemos las cifras exactas, pero nos quedaremos muy lejos de la habitual producción que rozaba las 80.000 plantas anuales, con el consiguiente ahorro con respecto a lo que costarían si se tuviesen que comprar. La intención es hacer un esfuerzo en las próximas semanas y salvar la campaña de septiembre y de Navidad. No podemos consentir que Lorca tenga sus jardines vacíos de flores cuando ha sido siempre la envidia de muchos municipios”. Sánchez ha insistido en que “vamos a llenar los invernaderos cuanto antes de petunias, poinsettias, tajetes, geranios, surfinias, dichondras, begonias ciclamen y otras especies para recuperar la imagen de nuestros jardines de hace unos años”. Asimismo, ha reiterado el agradecimiento a los operarios de Parques y Jardines por su esfuerzo. “Están intentando resolver la situación recuperando plantas y flores que se están situando en lugares estratégicos para que la imagen de la ciudad no se vea dañada a través de sus jardines”. La producción en Torrecilla también se extiende a arbustos y arbolado. Unos 140.000 arbustos de medio centenar de especies distintas, y medio millar de árboles de variedades autóctonas. “Suponen un gran ahorro, porque se trata de ejemplares de gran tamaño cuyo precio puede llegar a ser muy elevado en el mercado. Son colocados en nuevos espacios, en plantaciones con motivo del ‘Día del árbol’ y para sustituir a otros que deben ser retirados por recomendación de los expertos tras el seguimiento oportuno”, ha aportado el edil. Estas plantaciones, ha concluido, se sitúan en varias pistas deportivas en desuso del complejo de piscinas municipales de Torrecilla. La estrella de la Navidad, la Poinsettia En Navidad, la costumbre es que barrios y pedanías se decoren con la tradicional Flor de Pascua. La Poinsettia Pulcherrima debería ocupar en pocas semanas el vivero principal de Torrecilla. “Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario con ayuda de las empresas que nos abastecen del material para que no falte esta Navidad”, ha comentado el edil de Parques y Jardines, Antonio David Sánchez, quien después ha añadido que “hay que plantarla de inmediato, ya que de lo contrario no podremos tenerla para el Puente de la Inmaculada. En esas fechas la intención es contar con unas 6.000 flores de pascua en las tonalidades rosa, dorado y rojo en las principales plazas”. Además, ha reiterado que “ni tenemos plantas, ni posibilidades económicas para adquirirlas, aunque vamos a hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que nos la puedan servir para iniciar su cultivo de forma inmediata, lo que agradecemos a las empresas suministradoras y a las gestiones realizadas por el personal de Parques y Jardines”.