La afirmación realizada este jueves por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar (PP), sobre que el municipio se encuentra en “quiebra extrema”, ha desatado un cruce de reproches, réplicas, contrarréplicas, datos, informes y desmentidos, entre los principales partidos con representación en el Consistorio, que está caldeando los compases finales de la campaña para las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo domingo.

La espita la ha abierto este viernes el que, hasta el pasado 16 de junio, fuera alcalde de la ciudad, Diego José Mateos (PSOE), quien ha acusado a su sucesor de “mentir” bajo el argumento de que “cuando se produjo el traspaso de poderes, Gil Jódar heredó un ayuntamiento en cuyas cuentas había diez millones de euros, como queda demostrado en el Acta de Arqueo que él mismo firmó y sobre la que no planteó ninguna objeción”. Al respecto, ha reprochado a Gil Jódar que “en 2019 me encontré con un arqueo que reflejaba 14,5 millones de euros, de los cuales, nueve correspondían a un pago realizado por Iberdrola que él sabía que habría que devolver si el ayuntamiento perdía un litigio en el que estaba inmerso con esa compañía”.

Mateos ha subrayado que el actual primer edil trata de “manipular” y “confundir” a la ciudadanía” al “omitir deliberadamente” que, en los próximos días, en las cuentas del Ayuntamiento de Lorca se van a ingresar 9 millones de euros como consecuencia del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). “Tampoco ha contado que hay pendiente de recibir otros 15 millones de euros provenientes de los Fondos Next Generation, que son fruto de la gestión de la administración socialista ni que, en breve, se ingresará una cantidad importante por los pagos de licencias, como la correspondiente a la instalación fotovoltaica “Lorca Solar”, de X-Elio Andaltia”, ha añadido.

Sus palabras han sido refrendadas por el que fuera concejal de Hacienda en el equipo de Gobierno de Mateos, Isidro Abellán, quien ha reiterado que “a fecha de lunes 12 de junio de 2023, el saldo de la tesorería municipal depositado en las distintas cuentas abiertas en las entidades de crédito, era de 10.379.137 euros”, lo que, a su juicio, “demuestra la liquidez del ayuntamiento”. Isidro Abellán se ha referido también al Remanente Positivo de Tesorería de 5,51 millones de euros generados durante la gestión del PSOE, que contrasta “con los 1,87 millones que nos encontramos en 2019”. “Nosotros hemos dejado un superávit de 3,64 millones respecto al remanente que dejó el PP”, ha insistido Abellán.

Según el ex concejal de Hacienda, “dejamos ese remanente al nuevo equipo de Gobierno para que pueda disponer de él, previa modificación presupuestaria con cargo a dicho fondo, para que inviertan en lo que crean conveniente”. Para Abellán, la situación económica y financiera del consistorio estaba “totalmente saneada” cuando se produjo el cambio de Gobierno municipal y mostraba “indicativos económicos sustancialmente mejorados” como, por ejemplo, el período medio de pago a proveedores, “que pasó de los 32,6 días con el PP, a los 20,6 días con el PSOE”. Es decir, una reducción del 37%.

El ex alcalde socialista ha asegurado que las declaraciones efectuadas ayer por Gil Jódar tienen como objetivo “buscar una justificación para no cumplir sus promesas electorales”. Sobre esta cuestión Mateos ha dicho que “es el cuento de ‘La lechera’” porque “engatusó a los lorquinos y las lorquinas prometiéndoles una bajada de impuestos o más policías locales” y “ahora lo desmonta intentando echar la culpa a los demás”. “A Gil Jódar resulta difícil creerle, porque ya en 2015 aseguró que no subiría los impuestos y a los pocos meses de empezar a gobernar, una de las primeras medidas que adoptó fue subirlos”, ha recordado.

Mateos ha exigido a Gil Jódar que cumpla “todo lo que prometió en campaña electoral a los vecinos” y que no busque “falsas excusas” para “faltar a su palabra” porque “el ayuntamiento tiene una situación económica y financiera totalmente saneada”.

La concejal de Hacienda dice que el equipo de Gobierno “está atado de pies y manos”

“Atados de pies y manos, sin dinero, sin poder pedir un préstamo y debiendo no se sabe cuánto”. Así se expresaba también este viernes la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, María Belén Pérez, quien proseguía con la denuncia hecha pública este jueves por el equipo de Gobierno local relativa a la situación económica y financiera del municipio.

Según la edil, el Ayuntamiento de Lorca no cumplió en 2022 el principio de estabilidad presupuestaria por el aumento del gasto. “No lo hizo ni a nivel individual (el presupuesto propio del Ayuntamiento), ni consolidado (el del Ayuntamiento, sus sociedades mercantiles y organismos autónomos)”, ha asegurado, al tiempo que ha expresado que, en este último, las obligaciones eran superiores a los ingresos en 9 millones de euros. “Si no estuvieran suspendidas las reglas fiscales [del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado por la Unión Europea], habría que aprobar un Plan Económico Financiero”, ha dicho Pérez, quien ha advertido que esa suspensión se podría levantar a finales de este año y, entonces, “tendríamos un serio problema”.

La concejala de Hacienda ha asegurado que el gasto computable para el cumplimiento de la regla de gasto, si su aplicación no estuviera suspendida, no puede subir más que la tasa de referencia del Producto Interior Bruto, de medio plazo de la economía española, dato que fija el Gobierno de España y que estaría en torno al 2 por ciento. Sin embargo, en 2022, “con Diego José Mateos en la Alcaldía se disparó hasta el 22,34 por ciento”. “Nos preguntamos, qué hizo el anterior equipo de Gobierno para disparar el gasto hasta 20 puntos y 13,2 millones de euros, y dónde está ese dinero, que tendría que verse en inversiones en la ciudad o en las pedanías”, abundó para añadir que “la única herencia que hemos recibido en un modelo de ‘Ciudad dormitorio’”.

María Belén Pérez ha asegurado que la Cuenta General del Ayuntamiento “está en números rojos”. “Está en negativo tres millones de euros, cuando el Ayuntamiento tiene la prohibición de endeudamiento durante el ejercicio en que nos encontramos. No podemos pedir ningún préstamo, aunque lo necesitáramos, porque el Ministerio de Hacienda y Función Pública nos denegaría cualquier petición de operación de crédito al tener el ahorro neto negativo”, ha alertado.

Al tiempo, valoraba que la situación es “crítica” y que los lorquinos son “rehenes de estas cifras, de estos datos, que no son nada buenos”.

Por otra parte, Pérez ha reconocido que la liquidación del Presupuesto municipal del pasado año arroja un remanente positivo de Tesorería de 5,5 millones de euros. Sin embargo, ha afirmado que este “se ha reducido en casi 8 millones de euros respecto a 2021”. La concejala de Hacienda ha achacado esta diferencia a las distintas modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento “que aumentaron el gasto en más de diez millones de euros” durante el pasado año.

Contrarréplica del PSOE

Estas declaraciones de la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, María Belén Pérez, han sido nuevamente contestadas por el portavoz económico del PSOE y concejal de esta formación, Isidro Abellán, quien ha dicho que el gasto del consistorio aumentó en 2022 a consecuencia de una sentencia que condenaba al Ayuntamiento a una devolución de nueve millones de euros a favor de Iberdrola. “En 2019 la empresa eléctrica ingresó esa cantidad en las cuentas del Ayuntamiento, y Fulgencio Gil y su equipo de Gobierno se gastaron el dinero a sabiendas de que era probable (ocurrió en 2022) que se perdiera el pleito y que tuviera que devolverse a esa compañía”, ha asegurado Abellán. “Aun así la Cuenta General da un resultado positivo en cuanto al remanente de Tesorería de 5,5 millones, algo que no ocurrió jamás gobernando el PP en Lorca”, ha aseverado.

VOX considera “ilegítimo” el Gobierno del PP en Lorca

A la pugna dialéctica entre PP y PSOE se ha sumado también VOX, tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Lorca, cuya concejala, María Teresa Ortega, ha dudado de la legitimidad del Gobierno municipal de Fulgencio Gil Jódar por “mentir de forma descarada a sus votantes, prometiendo medidas que ahora dice que no puede cumplir”.

Ortega ha asegurado que el PP “ha tenido acceso en todo momento, como el resto de grupos municipales, a la información relativa al estado económico del Ayuntamiento”, por lo que “elaboraron un programa electoral anunciando rebajas de impuestos, bien sin asegurarse de cómo se encontraban las cuentas municipales, o bien sabiendo que estaban engañando a los votantes”. “De una forma u otra nos volvemos a encontrar con el escenario político al que estamos acostumbrados: gobiernos ilegítimos que llegan al poder mintiendo de forma descarada a su pueblo”, ha aseverado la concejala de VOX.

María Teresa Ortega ha lamentado que el PP, al que ha reprochado su decisión de gobernar en solitario, “haya condenado a los lorquinos a cualquier esperanza de que se practiquen mejoras en la ciudad, sólo dos meses después de ganar las elecciones”.

La edil de VOX ha asegurado que el panorama político local actual es “dramático, con un futuro incierto y con una gestión nefasta”. Al respecto, ha adelantado que “no habrá bajada de impuestos, no habrá inversión en pedanías y no habrá incorporación de nuevos agentes de la Policía Local” y que, el PP, “no cumplirá ni una sola promesa electoral”. Ortega ha lanzado una advertencia: “Le decimos al PP y también a los lorquinos que VOX Lorca no participará ni será cómplice de un gobierno cargado de mentiras y de falsas promesas”. “Si Gil Jódar y su equipo deciden cambiar de rumbo y gobernar con seriedad por el pueblo de Lorca, nos tendrán al lado; si, por el contrario, deciden seguir por la senda de la mentira y la soberbia que sepan que seremos una oposición férrea y dura”, ha concluido.

El PSOE desempolva otro informe técnico de 2019

El portavoz de Hacienda y Economía del PSOE y ex concejal de estas delegaciones, Isidro Abellán, ha recuperado este viernes un informe elaborado por los servicios económicos municipales cuando se produjo el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Lorca en el año 2019. Según el referido informe, “áreas como la de Urbanismo o Sanidad del equipo de Gobierno saliente, el de Gil Jódar, tenían ejecutados sus presupuestos en más del 90 por ciento. Otras, como Vías Públicas o Desarrollo Local habían agotado ya su presupuesto en el mes de junio”, ha asegurado Abellán.

El edil del PSOE ha expresado que ese informe, que ha sido facilitado a esta redacción previa solicitud, detalla que “no existían fondos para el mantenimiento de vías públicas o para obras que pudieran surgir, pero nos pusimos a trabajar y a gestionar el ayuntamiento alcanzando las mejores cifras económicas y financieras los últimos años”. “Los datos que dejamos tras nuestra marcha de la Alcaldía son objetivos y demostrables, y avalan la excelente gestión económica llevada a cabo por el equipo de Gobierno de Diego José Mateos y también por los servicios municipales y sus funcionarios”, ha concluido.