Ni para hacer frente a las fiestas de barrios y pedanías ni para la ‘Feria Chica’, la Feria y Fiestas de septiembre, el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, las Fiestas de San Clemente, la Navidad o el arreglo de caminos… Tampoco para la contratación inmediata de 30 nuevos agentes de la Policía Local anunciada el pasado 25 de junio… Ni siquiera para pagar la nómina de los funcionarios del mes de diciembre. Según ha afirmado este jueves el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, “no hay dinero para hacer frente a nada de eso”.

Gil ha asegurado que la del consistorio lorquino es “una situación de quiebra extrema”. “Los saldos de las cuentas en estos momentos suman 3,7 millones de euros y las obligaciones son de 3,5 millones de euros”, ha afirmado. Dicha situación, según el primer edil, es “muy parecida” a la que asegura que el PP encontró en 2007 cuando este partido le sucedió en la alcaldía al PSOE por primera vez en la historia de Lorca. “Entonces, el Consistorio tenía una deuda de 105 millones de euros que rebajamos hasta los 33 millones de euros”, ha dicho.

El nuevo alcalde de la ciudad ha subido el nivel de alarma al asegurar que tampoco hay recursos económicos para las concejalías del Mayor, Oenegés, Consumo, Agua, Parques y Jardines, Vías Públicas, Educación, Bibliotecas y archivos, Cultura, Semana Santa, Deportes, Agricultura y Ganadería, Turismo, Industria… “El presupuesto de este año está agotado cuando todavía estamos a mitad de ejercicio”, ha aseverado.

En su comparecencia, el primer edil ha estado acompañado de la concejala de Hacienda María Belén Pérez, quien ha explicado que la ejecución del Presupuesto municipal es de casi un 87 por ciento en estos momentos. “La mayor parte de las partidas económicas de las concejalías, añadía, están agotadas o a punto de agotarse, por lo que no se puede hacer frente a los gastos mínimos del resto del ejercicio”, ha alertado. “La partida de gastos corrientes en suministros y servicios, ha alcanzado un grado de ejecución del 86,4 por ciento; y la de transferencias corrientes un 77,5”, ha apuntado también.

La concejala de Hacienda ha añadido que, desde enero hasta mayo de este año, el gasto del Ayuntamiento “se ha disparado en nueve millones de euros mensuales”. Concretamente, se ha producido un incremento del 17 por ciento en el gasto de personal, cifrado en 2,5 millones de euros, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, “que ha desbordado todas las previsiones que habían realizado los servicios económicos del ayuntamiento a principios de año”. Sobre este capítulo, Pérez ha dicho que se ha detectado un incremento en gratificaciones, productividades y horas extras de un 37,5 por ciento en este primer semestre del año, 688.000 euros más que en el correspondiente a 2022.

En su comparecencia pública, el alcalde de Lorca y la concejal de Hacienda se han apoyado en informes de la Intervención General, la Dirección Económica y Presupuestaria y la Tesorería del Ayuntamiento de Lorca, evacuados a petición del primer edil. Esta redacción ha solicitado copia de los mismos que, sin embargo, no han sido facilitados por la Alcaldía.

Entre sus principales conclusiones, Gil y Pérez han destacado que “se hace constar que en los últimos años se han aprobado modificaciones presupuestarias con cargo al Remanente de Tesorería por importe superior a los 22 millones de euros”. Por ello, según ha informado el alcalde, “los técnicos consideran necesaria, de forma inmediata, una modificación de créditos, financiada con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, para atender los gastos obligatorios no previstos, las necesidades presupuestarias del capítulo de personal de cara al segundo semestre y un refuerzo de las partidas presupuestarias de determinadas concejalías para hacer frente a los gastos mínimos del resto del ejercicio”.

Esas recomendaciones pasan también por “mantener una posición de austeridad en el gasto durante el segundo semestre de este año”. Es más, plantean para el próximo año “no tomar ninguna decisión que conlleve la reducción de los ingresos municipales, bajadas tributarias, lo que provocaría muchos problemas para atender los gastos fijos del Ayuntamiento”. Asimismo, alertan de que la no adopción de estas medidas pondría en serio riesgo el pago a los proveedores dentro del plazo legalmente previsto, pudiendo llegar a provocar la “retención de la participación en los tributos del Estado para el pago a los proveedores”.

La economía del Ayuntamiento, ha insistido el alcalde, “está en colapso. Sufre un cataclismo”. “Prometí una auditoría para conocer el estado de las cuentas y aquí tenemos los primeros resultados: se han gastado 22 millones de euros del remanente de Tesorería. Y ya sabemos en qué se lo han gastado. O más bien, desperdiciado”, se ha lamentado.

Gil también ha asegurado que “en un intento por ‘maquillar’ el arqueo de caja, tras perder las elecciones, cortaron todos los pagos. Las facturas, que se acumulan en los cajones, no cesan de llegar. Hay contratos verbales, sin reconocimiento de crédito realizados en tiempo de descuento. Repito, tras haber perdido las elecciones. Facturas que se remontan incluso a diciembre de 2019”.

El alcalde de Lorca ha reconocido que la situación es preocupante: “Nos lo han puesto muy, muy, muy difícil, pero venimos a resolver los problemas de los lorquinos y de Lorca. Sabíamos, lo intuíamos, que estaban gastando más de los presupuestado y que constantemente se estaba recortando el remanente de Tesorería”.

Ha anunciado, por ello, las acciones que pondrá en marcha, y que pasan por pagar a todos los proveedores, saldar todas las cuentas pendientes e “intentar llegar a final de año”. “Vamos a buscar el dinero que nos falta para pagar la nómina de diciembre. Y vamos a bajar los impuestos”. Lo harán, ha asegurado Gil, “a pesar de que, en estos momentos, la caja del Ayuntamiento está vacía y desconocemos aún el dinero que se le debe a los proveedores”.

La concejala de Hacienda asegura que el arqueo de caja reflejaba una cantidad “ficticia”

La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, María Belén Pérez, ha explicado que, tras su toma de posesión, el Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, solicitó un informe para conocer las actuaciones con cargo al presupuesto de gasto ejecutadas “con fechas inmediatamente anterior y posterior a la redacción y firma del Acta de Arqueo realizada con motivo del cambio de corporación”. La edil ha recordado que el pasado 17 de junio “se mostró un documento donde se supone que existía una suma de 10,3 millones de euros en los saldos de todas las cuentas bancarias de las que es titular el Ayuntamiento”.

Sin embargo, la edil asegura que, según obra en un informe de la Tesorería municipal, la última ordenación de pagos realizada por este departamento, por un importe de 433.547,57 euros, se realizó el 30 de mayo, “antes de ese arqueo de caja”. Pérez ha asegurado que “se había dado una orden” para que no se produjese el pago de ninguna otra obligación después de aquella fecha”, con el objetivo “de que aparecieran esos 10,3 millones de euros”. Una cantidad que no contemplaba, según Pérez, obligaciones de pago que “ya estaban reconocidas”. Ello habría obligado al nuevo alcalde a expedir una orden de pago por importe de 3,6 millones de euros para liquidar gastos ya contraídos, con la consiguiente merma de las cantidades que figuraban en el Acta de Arqueo. “Fue la primera decisión que Fulgencio Gil tuvo que tomar para que los proveedores que estaban sin cobrar desde el 30 de mayo pudieran hacerlo”, ha dicho María Belén Pérez, quien también ha desvelado que el 28 de junio “tuvo que convocarse una reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local” para abonar la nómina de los empleados públicos municipales, cuyo monto ascendió a 3,2 millones de euros, “porque ese pago tampoco había sido previsto por el anterior equipo de Gobierno”. A esa cantidad hay que sumar otros 730.250,80 euros “que tuvieron que ingresarse en la Tesorería General de la Seguridad Social”, correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores municipales.

Pérez ha relatado igualmente, que “sólo dos días después de aquella reunión de la Junta de Gobierno Local, tuvo que celebrarse otra para poder pagar certificaciones de obras cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo al préstamo del Banco Europeo de Inversiones”. El importe global de dichas certificaciones ascendería a 2,7 millones de euros.

Según la concejala de Hacienda, durante la segunda quincena del mes de junio, la Tesorería municipal tuvo que afrontar pagos por importe de 10,3 millones de euros. Una cifra que, según ha señalado, coincide exactamente con la del Arqueo de Caja que, a su juicio, reflejaba una cantidad “ficticia” que figuraba “sólo en papel” y que obedecía “precisamente a que no se había procedido al pago de todas esas obligaciones para que esos 10,3 millones de euros aparecieran en el Arqueo de Caja”. Ese dinero, según ha dicho Pérez, “lógicamente se volatilizó al día siguiente de la toma de posesión” de la nueva Corporación municipal.

En consecuencia, la edil ha explicado que la Dirección Económica y Presupuestaria “recomienda” a los gestores municipales “mantener una posición de austeridad durante el segundo semestre de 2023”. En relación con los gastos de personal, “los técnicos del Ayuntamiento nos recomiendan reducir al máximo aquellos que no sean fijos”, en alusión a los de productividad, gratificaciones y horas extraordinarias”, ha dicho Pérez, quien ha añadido que “también nos instan a congelar la incorporación de nuevo personal a no ser que esté financiado por otra administración”. De lo contrario, ha asegurado, “se pondrá en peligro el pago de la nómina de los empleados públicos municipales correspondiente al mes de diciembre”. Según la concejala, desde los servicios técnicos también se pide que “no se tome ninguna decisión que conlleve la reducción de los ingresos municipales, como bajadas tributarias”, porque esto “provocaría muchos problemas para atender los gastos fijos del Ayuntamiento”.

El PSOE asegura que lo de Gil es un teatro para no cumplir su promesa de bajar impuestos

Tras la polémica suscitada por el anuncio del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, de que el Ayuntamiento se encuentra en “quiebra extrema”, el viceportavoz segundo del Grupo Municipal del PSOE, José Ángel Ponce ha asegurado que el primer edil “se ha inventado un teatrillo de actor barato para no cumplir su promesa de bajar impuestos y para tapar que el Ayuntamiento de Lorca contaba con un saldo positivo de más de diez millones de euros” cuando los socialistas abandonaron la alcaldía.

Ponce ha recordado que “el Arqueo de Caja fue firmado por el mismo Fulgencio Gil”, quien, al momento de su rúbrica “no puso objeto alguno al documento que acreditaba que en las cuentas del Ayuntamiento de Lorca existía un saldo positivo de más de 10 millones de euros cuando se hizo el traspaso de poderes”.

“Cuando el PSOE dejó la Alcaldía, el Ayuntamiento gozaba de una excelente salud financiera que permitía al actual equipo de gobierno hacer frente a todas las necesidades del Ayuntamiento, de los trabajadores municipales y de los lorquinos”, ha dicho Ponce.

Según el viceportavoz socialista, “Fulgencio Gil es conocedor de la buena situación económica del Ayuntamiento y, por eso, ha protagonizado esta mañana un teatrillo esperpéntico, inventándose un drama al estilo Feijóo que ni él mismo se cree”. Al hilo, Ponce ha recordado que el pasado viernes, en Junta de Gobierno Local, “Gil y su equipo decidieron gastarse 35.000 euros en un solo concierto para la Feria Chica”, por lo que se ha preguntado: “¿Cómo es posible que diga una cosa y la contraria? ¿Qué asegura que no hay dinero para esa feria mientras contrata esa actuación?”.

José Ángel Ponce ha asegurado que, al margen de la cantidad consignada en el Acta de Arqueo, el anterior equipo de Gobierno del PSOE dejó “un remanente de tesorería de más de cinco millones de euros”. Además, según ha recordado, dentro de pocos días “girarán a los lorquinos el cobro del IBI para recaudar cerca de ocho millones de euros”.

Para el edil socialista, Gil “está empezando a escurrir el bulto para no cumplir la promesa que les hizo a todos los lorquinos de bajar los impuestos”, y ha añadido que “es lo mismo que hizo en 2015 cuando era concejal de Hacienda: prometió una bajada de impuestos y al mes siguiente los subió”. “Lo de hoy son solo mentiras, excusas y lamentos para tapar que no va a contratar más policías ni personal de Limusa, que no piensa invertir en pedanías ni bajar el IBI u otros impuestos, como han hecho cada vez que han gobernado”, ha aseverado Ponce.

“Lo que tiene que hacer es arremangarse y ponerse a trabajar para cumplir lo que prometió. Y si no puede, lo que tiene que hacer es irse en vez de llorar, usando mentiras y excusas de mal gestor”, ha concluido Ponce.