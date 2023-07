Desde el pasado 8 de julio, Francisco Martínez García y su familia, incluidos dos menores de edad, se encuentran realojados en una cochera a medio construir situada junto a su vivienda, en la calle Tejeros del barrio de San Pedro. Aquella mañana, su casa, tras varios incidentes ocurridos en los últimos meses, como el desprendimiento de losas y de trozos de la moldura del techo o agrietamiento de las paredes, dio un nuevo aviso al fracturarse un pilar. Minutos después del suceso, en la vivienda se personaban la concejala de Obras del Ayuntamiento de Lorca, Rosa Medina, el de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, así como agentes de la Policía Local y la arquitecta municipal que se encargó de la inspección de urgencia. El inmueble quedó precintado y así continúa.

No es la única vivienda de la zona que presenta daños estructurales, según ha denunciado este miércoles el concejal de Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde, Pedro Sosa. El edil ha asegurado que en esa misma calle y también en las de Molina y Niño, todas en el barrio de San Pedro, habría catorce inmuebles afectados por problemas de filtraciones, grietas y cimentación. Daños que Sosa relaciona con las obras del vial de los Barrios Altos que comenzaron en enero de 2022 y que se desarrollan entre la Ramblilla de San Lázaro y la carretera de La Parroquia.

Su formación política lleva advirtiendo sobre esta problemática desde hace un año. “No aceptamos que ahora digan que el Ayuntamiento no era consciente. Ahí están los mensajes que conservo, de junio del año pasado, dirigidos a los técnicos de obras municipales”, ha asegurado el portavoz de la coalición. “Queremos que el actual equipo de Gobierno se ponga en la piel de estos vecinos que contemplan cómo sus casas se vienen poco a poco abajo y que no se les obligue a pagar por el mal hacer de esta administración”, ha afirmado Sosa. Por ello, su grupo municipal llevará al próximo Pleno ordinario una moción en la que solicitará que las concejalías competentes elaboren, presupuesten e implementen “un programa de intervención urgente en los barrios altos de Lorca y también en los cabezos del de San Cristóbal”. Al respecto, Sosa ha recordado que ya en el pacto alcanzado entre Izquierda Unida-Verdes y el PSOE –entonces en el Gobierno local– que permitió sacar adelante los presupuestos municipales para el año 2022, “ya incorporamos una partida de 300.000 euros para el arreglo de los daños que se estaban produciendo en las casas de San Pedro y Santa María, y también para la estabilización de laderas de sus cabezos”. Un acuerdo que incluía que la empresa municipal de suelo y vivienda, Suvilor, elaborase un Plan Integral de Rehabilitación de los Cabezos de Lorca que garantizase su regeneración urbana y que no se ha materializado, según denuncia el concejal de IU-Podemos-Alianza Verde.

En declaraciones a La Opinión, la concejala de Obras, Rosa Medina, ha calificado de “atrevidas” las afirmaciones de Sosa. “En los últimos días, técnicos municipales han inspeccionado hasta 18 viviendas en esa ladera del barrio de San Pedro, y trabajan en la elaboración de los informes que determinen las causas que están originando los daños y las soluciones que deben aplicarse”, ha asegurado. Medina ha pedido “prudencia” en una cuestión que “aún no sabemos con exactitud a qué obedece pero que parece tener múltiples aristas y de lo que también depende qué tipos de seguros deben hacerse cargo de la situación de los afectados”. Entre esas posibles causas del desplazamiento que se está produciendo en viviendas del barrio de San Pedro también podría encontrarse la subida del nivel freático, en tanto las humedades detectadas son importantes y ha quedado descartado, en principio, que obedezcan a roturas en la red de abastecimiento de la empresa semipública Aguas de Lorca.

Para Medina “es necesario dejar trabajar a los expertos” al tiempo que ha asegurado que “desde el minuto uno” se han dado las instrucciones precisas para abordar un problema que somos conscientes de que mantiene en vilo a varias familias”, ha concluido.

Un importante problema social

Tras el desalojo y el precintado de su vivienda, a la familia de Francisco Martínez se le ofreció la posibilidad de ser realojada en un hotel de la ciudad. Sin embargo, los afectados declinaron esta opción por miedo a que alejarse de su barrio facilitase el saqueo de su vivienda, donde conservan todos sus efectos personales y de la que apenas pudieron sacar, a toda prisa, algo de ropa, medicamentos y algunos documentos. A la espera de la respuesta de los servicios técnicos municipales, aguantan en la cochera que les ha prestado un vecino, donde soportan los rigores de un verano en el que, en la Ciudad del Sol, se están alcanzando los 40 grados de temperatura. Esta redacción se ha puesto en contacto con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca, Mayte Martínez, quien asegura que su departamento está buscando un inmueble en el entorno del barrio de San Pedro que pueda ser alquilado como solución provisional para esta familia.

Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde ha apelado a la búsqueda de una “solución urgente” a los “problemas habitacionales” que están padeciendo estos vecinos.