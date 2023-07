A pesar del anuncio de la aprobación del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral del Conjunto Histórico de Lorca (PEPRICH) hecho el pasado 1 de junio por el alcalde del municipio, Fulgencio Gil Jódar, este todavía no verá la luz.

Previsto para salir adelante el 28 de julio en el primer Pleno del mandato, Gil ha anunciado un retraso que se debe a la revisión para eliminar la protección de algunas fachadas que dificultan la reconstrucción y rehabilitación de los edificios afectados. Este plan, redactado de forma inicial en el año 2015, contemplaba hasta el momento la rehabilitación de más de 800 viviendas, la puesta en el mercado del alquiler de 200 casas, la rehabilitación de 17 edificios históricos públicos y privados —entre ellos la vieja cárcel o la iglesia de San Juan—, y la construcción de dos hoteles boutique con un total de 130 habitaciones. Además, incluía acciones para “reverdecer” y “renaturalizar” esa parte de la ciudad con jardines.

El cambio de criterio del alcalde ha sido tachado de "inadmisible" por parte del viceportavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, José Ángel Ponce. El concejal ha declarado que “Gil Jódar está superando a su maestro, Fernando López Miras, al incumplir absolutamente todas las promesas que hizo en campaña electoral poniendo en riesgo proyectos vitales para Lorca”. Asimismo, Ponce ha añadido que “la ejecución del plan podría suponer una fuente extraordinaria de generación de empleo, pudiendo llegar a crear 1.600 puestos de trabajo”, por lo que lamenta su demora en la aprobación.

Fuentes municipales han declarado a La Opinión sobre este asunto que no se trata de una paralización absoluta, pues “se está examinando para no aprobar algo que no traiga solución al problema”.