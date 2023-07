Los consejos de administración de las empresas dependientes del Ayuntamiento aún no están constituidos, “lo que está poniendo en riesgo proyectos y servicios fundamentales”. La denuncia la realizaba el exalcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego José Mateos, quien aseguraba que “todavía, a día de hoy, los órganos dependientes del Ayuntamiento y empresas públicas como Limusa, Aguas de Lorca, Suvilor o Lorca, Taller del tiempo, siguen sin estar constituidos”. Y destacaba que “servicios esenciales para los lorquinos no se han paralizado porque sigo firmando los documentos necesarios por responsabilidad política”.

Insistía en que “nos ha llegado la preocupación de numerosas entidades sociales y de carácter económico sobre la falta de decisión en algunas cuestiones importantes que dependen de estos órganos. Estamos hablando, por ejemplo, de la empresa municipal Limusa de la que dependen el servicio de limpieza y el transporte urbano”.

Igualmente, significaba, “está sin nombrar también el Consejo de Administración de Aguas de Lorca, al que no se nos ha convocado todavía. Y está también sin modificar el consejo de administración de Suvilor de la que dependen todas las actuaciones del casco histórico, como el Plan de Vivienda que hay previsto en la calle San Fernando, en el barrio de San Cristóbal, o seguimos sin tener un órgano de dirección en Lorca, Taller del tiempo”.

Aportaba que ya está nombrado el Consejo de Administración de Limusa, pero “no se ha convocado y hay que tomar decisiones importantes como la contratación del nuevo personal de cara al verano, contrataciones que se quedaron terminadas por nuestro equipo de Gobierno o la adjudicación del nuevo contrato de limpieza en pedanías. Un servicio que no podemos ver que quede mermado por la dejadez del actual equipo de Gobierno y que he tenido que suscribir yo personalmente para no ponerlo en riesgo”.

Por último, volvía a insistir en que “servicios esenciales para los lorquinos no se han paralizado porque sigo firmando los documentos necesarios por responsabilidad política, como es el caso de los contratos de limpieza en pedanías o el mantenimiento de la maquinaria del Centro de Gestión de Residuos”.