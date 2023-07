No hay que buscar mucho, porque es una práctica habitual. Las calles del recinto histórico de la Ciudad están plagadas de neveras, lavadoras, televisiones, sillones, colchones, somieres, ordenadores… y así podríamos seguir hasta un largo etcétera. Aparecen a cualquier hora del día y de la semana. Se dejan abandonados junto a contenedores de basura o, simplemente, en la calle.

Ocurre en la ciudad, pero también en los barrios y hasta en las pedanías. No permanecen mucho tiempo en la vía pública, ya que casi de inmediato son recogidos por operarios de la empresa municipal de limpieza, Limusa, pero a qué precio. “La gente no se da cuenta que se invierten muchos recursos económicos en estas labores. Permanentemente hay que tener un camión y varios operarios dedicados a estas tareas. O retirarlos de otros servicios para atender situaciones puntuales que se están dando cada día”, aseguraba este domingo en declaraciones a La Opinión el edil de Limusa, Juan Miguel Bayonas López.

La empresa municipal de limpieza, recordaba, tiene un servicio especial para estos menesteres los miércoles. “Es el día de recogida, por lo que el que quiera sacar enseres voluminosos puede hacerlo, previo aviso a Limusa. Es gratuito. Y en las pedanías también. Sin embargo, hay muchos ciudadanos que se saltan las normas. Es una falta de respeto hacia los que las cumplen de forma rigurosa. Lo más triste es que hay muchos vecinos que nos llaman para alertarnos de enseres en la calle que han sacado otros y a los que les han reclamado su actitud. La respuesta, muchas veces, es que lo hacen porque les da la gana. Ese tipo de situaciones las vamos a perseguir. Y vamos a sancionar al que incumpla la ordenanza municipal de convivencia ciudadana”.

Insistía en que “no podemos tener un camión y varios operarios todo el día dando vueltas para recoger lo que una serie de vecinos, saltándose las normas, sacan cuando les da la gana. Esas actitudes nos cuestan mucho. Y ese alto precio lo pagamos todos los lorquinos. El que incumple las normas, pero también el resto, desgraciadamente”.

Pero también recordaba que la acumulación de enseres en la vía pública da una imagen de abandono a una ciudad que cada día visitan muchos turistas. “Contenedores abiertos a plena luz del día y repletos de basuras. Bolsas, muchas veces, junto a ellos que permanecen vacíos. Y otras que se dejan en medio de la calle. Son situaciones a las que se enfrentan cada día los operarios de la empresa municipal de limpieza y que requieren de mucho tiempo que dejan de destinar a sus verdaderas labores. Son recursos económicos que se podrían ahorrar, que nos ahorraríamos todos los ciudadanos, pero que no ocurre por una serie de personas que han decidido ir contra las normas”.

A la vuelta de las vacaciones se pretende llevar a cabo una campaña de concienciación, “aunque no conocer las normas no te exime de cumplirlas, pero vamos a hacer un intento para que los ciudadanos las conozcan y las cumplan”, anunciaba. Como también alertaba de que esa ordenanza de convivencia es clara en cuanto a asuntos como colgar de balcones y ventanas mantas, sábanas y colchas o tener en los balcones todo tipo de enseres voluminosos. “Los balcones no son un trastero. No pueden estar repletos de objetos de gran tamaño como armarios, bombonas de butano…”.

Y apuntaba que en los últimos días se ha obligado a algunos dueños a retirar enseres en situación de riesgo. “En salientes de algunos edificios había objetos de gran tamaño que podían caer a la vía pública, con el consiguiente riesgo. Se alertó por parte de la Policía Local y se retiraron de inmediato”.