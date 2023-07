La ciudad de La Zubia, en la comarca de la Vega de Granada, en el Parque Natural de Sierra Nevada, se celebraba este fin de semana la décimo primera Noche de Habaneras y Limonada, en la que participaban la Coral Yájar, de La Zubia, y la Coral Bartolomé Pérez Casas, de Lorca.

Las agrupaciones musicales, dirigidas por Pedro Antonio Pérez Hinojosa, la granadina, y Antonio Manzanera López, la lorquina, actuaban a las puertas del Convento San Luis El Real, que fue construido donde según cuenta la tradición popular, en el verano de 1491 -25 de agosto- la reina Isabel La Católica decidió pasear a caballo para contemplar lo más cerca posible la belleza de la ciudad de La Alhambra y sus alrededores.

Los árabes confundieron entonces la osadía de la monarca con una incursión de tropas cristianas, por lo que decidieron atacar. La reina, que estaba en clara desventaja, se refugió entre unos frondosos laureles y dirigió sus plegarias a San Luis. Sus tropas ganaron la escaramuza y la reina prometió construir allí un convento al santo.

En el año 1500 fue fundado por la orden de los franciscanos. De él, únicamente queda la iglesia, en cuya portada se pueden ver los símbolos e iniciales referentes a los Reyes Católicos y en cuyo lugar se celebraba este fin de semana la Noche de Habaneras y Limonada.

Los lorquinos participaban con un repertorio que incluía en la primera parte canciones del mundo. ‘Tía Anica’, de Arm. M. de Samayo; ‘Contigo en la distancia’, de Portillo de la Luz; ‘Gobbo so pare’, de Arm. C. Jaufre; ‘Can`t help falling in love’, de E. Presley; y ‘Balaio’, de H. Villalobos. La segunda parte permitía a los espectadores viajar por España con piezas como ‘Aldapeko’, de Arm. J. Delerre; ‘O Voso Galo comadre’, de M. Groba; ‘El Rossinyol’, de A. Pérez Moya; ‘Al son de la guitarra’, de Arm. Herández España’; ‘Ojos traidores’, de Arm. R. Rodríguez Palacios; y ‘Con sabor tropical’, de J. Domingo.

La Coral Bartolomé Pérez Casas nacía en Lorca en junio de 1981 y adopta el nombre del director de orquesta y compositor lorquino, primer director de la Orquesta Nacional de España, director fundador de la Orquesta Filarmónica de Madrid y autor entre otras piezas del Himno Nacional de España. La agrupación acaba de cumplir 42 años de vida musical.

Desde su fundación ha realizado numerosos conciertos en distintas ciudades de la geografía nacional como Alicante, Albacete, Mallorca, Granada, Almería, y de otros países como Francia, Hungría, Reino Unido, Italia y Portugal. Ha sido dirigida por directores invitados como Eduardo Cifre, Jaime Belda, Francisco Hernández Guirao e Ignacio Yepes.

Los lorquinos realizaron un repertorio individualizado, como también la coral Yájar, para concluir la actuación con ‘Iphradisi’, que interpretaron de forma conjunta. La coral granadina fue creada más recientemente, en octubre de 2000 por el párroco de La Zubia, Antonio García García, a instancias de su primer director Miguel Fernández Ruz.