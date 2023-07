‘Mozo’, que inicialmente parecía un pavo bebé y que luego ha resultado ser un gallo de pelea, aparecía esta semana a las puertas del Palacio de Justicia de la Plaza del Caño, en pleno casco antiguo de la Ciudad. “Llegó hecho una pena. Totalmente desplumado, raquítico… tenía sed, hambre… Probablemente hubiera muerto en poco tiempo, porque su estado era bastante penoso”, aseguraba en declaraciones a La Opinión la edil de Sanidad, Belén Díaz Arcas.

Los veterinarios de la Concejalía de Sanidad le prestaron las primeras atenciones mientras se localizaba un lugar donde ubicar a ‘Mozo’. “Tenemos un concierto con una empresa que se encarga de la recogida de gatos y perros, pero en el convenio no aparecen otro tipo de animales, que, por otra parte, nos es habitual que se encuentren, pero ocurre, como sucedía a anteriores ediles que incluso tuvieron que hacerse cargo de periquitos, tortugas y hasta de un burro”, añadía.

A ‘Mozo’ se le ubicaba en el gallinero de una familia conocida, por lo que ese problema se resolvía con cierta rapidez. Pero, de inmediato, aparecían dos perros recién nacidos que habían sido abandonados a las puertas de un portal de vecinos. “Aparentemente no tienen raza conocida, pero eran monísimos. Llegaron muertos de hambre. Los adentramos en una habitación donde hay un 'transportín’ y allí les dimos las primeras atenciones. No sabían beber ni comer, por lo que compramos unas jeringuillas y les dimos agua y leche”, relataba Belén Díaz.

Pero había que buscar una solución para estos animales mientras llegaba la empresa de recogida que, estos días, está “desbordada”. En esta ocasión era la edil de Sanidad la que decidía llevárselos a su casa mientras eran ubicados. “Cogí el transportín" que habitualmente se utiliza para las recogidas y me los llevé a casa. Como aún eran muy pequeños había que darles leche cada poco tiempo. Pero cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que estaban plagados de pulgas. Estuvieron en el sofá de casa, por lo que a su marcha hemos tenido que fumigarlo todo”, señalaba.

Y afirmaba tajante que “nos hemos convertido casi en una ‘agencia de colocación de animales’, porque esto es un ir y venir, sobre todo, en verano. Y agradecía la implicación de los trabajadores que para evitar la muerte de muchos animales abandonados se los llevan incluso a su casa para darles las atenciones que precisan mientras se encargan de ellos la empresa concesionaria o se les busca un hogar”.

En el Camino de Villaespesa, en Tercia, en el interior de un contenedor de basuras aparecían esta semana seis gatitos recién nacidos. El aviso lo recibía Gloria Martín que en esta sección protagonizaba una bonita historia al adoptar a un gato, ‘Scar’, de un enfermo terminal de Mazarrón. “Una pareja me mandaba la foto de las seis crías de gato que habían sido abandonadas por algún o alguna desalmado o desalmada en un contenedor, junto al colegio de Villaespesa, ¡dentro de una bolsa de plástico anudada! Iban a intentar que se recuperaran y necesitaban buscar familias que les acojan”.

Pavos que van de boda al juzgado A las puertas del Palacio de Justicia en la Plaza del Caño es habitual de cuando en cuando ver a dos pavos. Aparecen, sobre todo, a primera hora de la tarde del viernes. Este día no parece escogido al azar, sino que es precisamente en el que se sucede mayor número de bodas en las dependencias. Bajan de los Barrios Altos por la cuesta de los juzgados y no se marchan hasta que se han comido todo el arroz que familiares e invitados arrojan a los novios y que queda esparcido por todo el suelo. La curiosa imagen ha sido captada por más de uno. Pero no se quedan ahí, porque en ocasiones han continuado su periplo hasta la Plaza de España. A las puertas de la entrada de protocolo de la Casa Consistorial, por donde salen los novios tras casarse en el Ayuntamiento, también hay abundancia de arroz los viernes. Y si no se ha recogido previamente, supone un auténtico festín para estos animales que engordan a cuenta de las bodas de los juzgados y del Consistorio. P. WALS

Martín, a través de sus redes sociales, aportaba su teléfono para ayudar en las tareas a la vez que pedía difusión para este asunto. La edil aportaba que se recogen todo tipo de animales. “Aquí nos llega de todo. Los trabajadores me han contado que incluso han tenido algún periquito. Lo ideal sería que estos animales no se dejaran abandonados en contenedores y en la calle, porque su final lo más probable es que sea la muerte, si algún vecino no se da cuenta de su presencia antes”. Y concluía haciendo un llamamiento a todos para que este tipo de situaciones, que habitualmente se multiplican en verano, no sucedan, a la vez que agradecía la colaboración de los que participan en darles una solución.