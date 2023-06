Un dispositivo especial de emergencia, reforzado, vigilará las celebraciones de la ‘Noche de San Juan’. La Concejalía de Emergencias, a través del Servicio de Emergencias Municipal y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, establecerá entre la tarde noche de este viernes y el mediodía del sábado, un dispositivo reforzado de intervención, constituido por ocho profesionales y dos voluntarios, para evitar posibles incidentes durante la celebración de esta noche festiva.

Entre los recursos que permanecerán en activo están la unidad de primera intervención del Servicio de Emergencias, con un vehículo de extinción y tres agentes de emergencias, ubicados en el Centro Integral de Emergencias y Seguridad de Lorca. Una unidad de primera intervención del Servicio de Emergencias, con un vehículo de extinción y dos agentes de emergencias, localizados en la Base de Emergencias Lorca Norte de Zarcilla de Ramos. Una unidad de vigilancia de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, con un vehículo 4x4 y dos voluntarios que, realizará vigilancia itinerante especialmente en las pedanías costeras del municipio. Y el centro de coordinación de emergencias de Lorca 112 (Cecolor), se atenderá por un operador de emergencias y el técnico de guardia.

Entre las recomendaciones y medidas preventivas se recordaba ubicar la hoguera en lugar alejado de cualquier edificio y vehículo. Generalmente, la distancia mínima a uno de estos elementos será de al menos cinco veces la altura del apilamiento de leña.

Si se está próximo a zona forestal, matorral, vegetación de rambla o parque público, dejaremos una distancia de seguridad de 500 metros. Además, se aconseja prever una vía de acceso abierta a los servicios de emergencia. Ninguna de las dimensiones del apilamiento debe sobrepasar los tres metros (ancho y alto). Tener en cuenta la fuerza y dirección del viento. Si es muy fuerte, cancelar la quema y disfrutar de una noche sin riesgos innecesarios.

Un remojón, y salud para todo el año Algunos aún recuerdan la antigua tradición de la ‘Noche de San Juan’. Mientras las hogueras ocupaban las calles de la ‘vieja ciudad’ las gentes acudían hasta la cercana Fuente del Oro, junto al cauce del río Guadalentín, para echarse agua, a modo de baño. Se atribuía a este remojón la facultad de dar salud para todo el año, especialmente, contra las enfermedades cutáneas. El conjunto hidráulico fue destruido casi en su totalidad como consecuencia de la riada de octubre de 1973. La Fuente del Oro o Caños de Cerón, fue uno de los lugares de la ciudad en que se podía coger agua para llevarla a las casas. Servía también de abrevadero para los animales. Se sitúan sus orígenes en la época musulmana, aunque la primera cita documental aparece en el privilegio del rey Alfonso X, en el año 1269, por el que concede las aguas de dicha fuente al Concejo. Las grandes riadas del Guadalentín lograron arrasar el monumento en diversas ocasiones. El ‘Diluvio’ de 1568 y las riadas de 1691 y 1701, obligaron a repararla repetidamente. La recuperación hace algunos años del monumento llevó consigo la construcción de un jardín vertical de aromáticas y el recubrimiento del suelo con cantos rodados. Esta noche, a buen seguro, muchos acudirán al lugar para revivir la tradición de la ‘Noche de San Juan’. P. WALS

También, encender la hoguera utilizando únicamente papel, ramas secas, astillas o pastillas para barbacoa. No utilizar líquidos inflamables como alcohol, queroseno, gasolina o disolventes. No colocar ni arrojar objetos pirotécnicos en el interior o cerca de la hoguera (cohetes o petardos). No arrojar espráis, botes, latas, ni basura de ningún tipo. No quemar neumáticos, muebles con gomaespuma, colchones, ni cojines, ya que producen humos tóxicos.

Nunca dejar la hoguera sin supervisión de un adulto. Y mantener en las cercanías una manguera de agua, cubos de agua o extintores, en previsión. Por último, cuando la hoguera se haya consumido, asegurarse de que no quedan brasas o rescoldos encendidos que puedan ser arrastrados por el viento, utilizando agua para su total enfriamiento o cubriéndolo con arena o tierra.